Elche custodia el legado documental del grupo teatral La Carátula

El Ayuntamiento de Elche ha formalizado la cesión del fondo documental de la Asociación Cultural La Carátula a la Biblioteca Municipal Pedro Ibarra mediante un contrato de comodato con una duración de 20 años. El acuerdo permitirá preservar, organizar y difundir una parte significativa de la historia cultural y teatral ilicitana, poniendo a disposición del público un archivo considerado uno de los legados más relevantes del municipio.

La concejala de Bibliotecas, Loli Serna, subrayó la importancia del acuerdo durante el acto de formalización. “Hoy damos un paso muy importante para preservar la memoria cultural de Elche”, destacó la edil, quien añadió que “el compromiso del Ayuntamiento es claro: organizar, inventariar, conservar y hacer accesible este legado para todo aquel que esté interesado en la historia del teatro ilicitano”.

La Caratula cede su fondo documental a la Biblioteca Pedro Ibarra de Elche para preservar la memoria teatral ilicitana / INFORMACIÓN

Un archivo clave para la historia cultural

El convenio permitirá incorporar a la red de Bibliotecas Municipales un fondo que ayuda a comprender la evolución de la actividad teatral local desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los materiales cedidos figuran 21 álbumes fotográficos numerados desde 1964, otros 14 álbumes adicionales sin numerar, además de 38 cajas con dosieres y documentación relacionada con representaciones y festivales organizados por el colectivo.

El archivo incluye también 16 archivadores de gestión administrativa, junto a abundante material gráfico: carteles, recortes de prensa, diplomas, proyectos técnicos y otros documentos vinculados a la trayectoria artística y organizativa de la asociación. Todo este conjunto ofrece una visión detallada del desarrollo del teatro amateur y de distintas iniciativas culturales impulsadas en la ciudad.

Documentos desde 1964

El fondo recoge documentación desde el primer Concurso Local de Teatro, celebrado en 1964 en la rotonda del Parque Municipal, hasta numerosas representaciones realizadas posteriormente en el Gran Teatro de Elche.

El fondo recoge documentación desde el primer Concurso Local de Teatro, celebrado en 1964 / INFORMACIÓN

Los documentos también reflejan hitos relevantes como la creación de la Sala La Carátula, la puesta en marcha de la Asociación de Teatro Escolar o el Festival Internacional de la Oralidad, iniciativas que contribuyeron a dinamizar la actividad cultural ilicitana durante décadas.

Este conjunto documental permite reconstruir la trayectoria escénica de la ciudad y la evolución de proyectos que marcaron el panorama cultural local.

Inventario, consulta y futura digitalización

Según lo previsto en el acuerdo, la Biblioteca Pedro Ibarra iniciará una primera fase de inventariado del material para facilitar su consulta por investigadores y público interesado a través de la Sala de Investigación.

Además, el proyecto contempla la organización de actividades culturales, exposiciones relacionadas con el archivo y la digitalización progresiva de los documentos más relevantes. El objetivo es que, con el tiempo, parte de este material pueda consultarse también a través de la web de las Bibliotecas Municipales, ampliando así su acceso.

Durante el acto, Serna agradeció expresamente la colaboración de la familia vinculada a la asociación y de quienes formaron parte del colectivo teatral. La edil mencionó especialmente a la familia González, a Antonio y a Nazario, así como a todos los integrantes de la entidad, “por cedernos este fondo documental tan importante para la historia del teatro en esta ciudad”.

Con esta cesión, el Ayuntamiento busca garantizar la conservación de un patrimonio documental que recoge décadas de actividad teatral en Elche y que, a partir de ahora, quedará custodiado y accesible para futuras generaciones.