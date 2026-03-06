Elche alcanza el remanente más alto de su historia con 32,8 millones y el bipartito lo achaca a licitaciones a la baja y otros ahorros

Las cosas son buenas o malas en función de cómo se miren, con el matiz de que esa mirada, además, depende en muchos casos de la posición que se ocupa. Un buen ejemplo es el del alcalde de Elche, Pablo Ruz. Cuando estaba en la oposición, hablaba de la “incompetencia” del Ejecutivo de PSOE y Compromís por llegar a un remanente de tesorería de 23 millones de euros “que no supieron gastar” en su último año completo en la Plaça de Baix, en 2022, mientras se pedían 13,6 millones de euros a través de un préstamo. Ahora, sin embargo, no sólo celebra que se haya alcanzado el remanente de tesorería más alto de la historia, “inédito”, según Ruz, con casi 32,8 millones de euros tras la liquidación del presupuesto de 2025, que ya se ha remitido al Ministerio de Hacienda y que pasará por el pleno de marzo. De los 32,8 millones de remanente, más de 20 millones son del pasado ejercicio y el resto, de años anteriores sin que se haya utilizado. El regidor ilicitano achaca ese “sobrante” al ahorro en diferentes partidas presupuestarias y, sobre todo, a las rebajas obtenidas en los procesos de licitación.

Sobrecostes

Todo cuando el Ejecutivo local admite que esas ofertas a la baja se compensan en muchos casos con los sobrecostes que acaban pidiendo las empresas una vez comenzada la ejecución del proyecto, por lo que, a efectos prácticos, ahorro poco. Se acaba pagando, a veces hasta más, en otra anualidad. “Es un mal de hace muchos años que estamos tratando de arreglar, y que no solamente pasa en Elche, pero, en general, ahora mismo el saldo es positivo”, explicó el vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, que afirmó que, por ahora, lo único que pueden hacer es estar encima de los proyectos.

Ruz, durante su intervención en la sala de Prensa del Ayuntamiento de Elche para hablar de la liquidación del presupuesto 2024 el año pasado. / INFORMACIÓN

Estabilidad presupuestaria

Ruz, de hecho, dio las cifras del remanente de tesorería secundado, como suele ser habitual cuando se trata de cifras económicas -salvo cuando Vox intentó presionar con el presupuesto de 2026 a finales del año pasado-, por el propio Soler, y por su socia de gobierno, Aurora Rodil. Es en este contexto en el que el alcalde destacó que “estamos en estabilidad presupuestaria, hay un remanente inédito, cumplimos con el techo de gasto y, además, estamos en un índice récord de inversión pública”, tratando de sacar pecho de la gestión económica de su Ejecutivo. Un “estamos en estabilidad presupuestaria” que, en el comunicado posterior, se transformó en Elche “mantiene la estabilidad presupuestaria”, pese a que 2024 se cerró con un desfase de 8 millones que es lo que obligó a impulsar un Plan Económico-Financiero, con las consiguientes restricciones, pese a que hace ahora un año Soler explicó que “no es síntoma de ningún problema. Es un síntoma de acuerdo a la normativa contable, pero lo que nosotros hemos hecho es invertir y, aunque a nivel presupuestario sea un gasto, vamos a seguir haciéndolo”.

Superávit

Tras ello, el alcalde pasó a desgranar los números del resultado consolidado del Ayuntamiento y los organismos dependientes, que arroja un superávit de unos 238.000 euros, resaltando, de nuevo, que se está en estabilidad presupuestaria, y que 208.000 euros corresponden a Visitelche, 21.470 euros a Espais Verds (Mevesa) y 8.100 euros a la Administración local propiamente dicha. “Lo importante es estar en estabilidad, que es lo que remitimos al ministerio dentro de ese Plan Económico-Financiero que estamos desarrollando”, reiteró de nuevo Ruz, dejando claro que, por más que le quisieran quitar importancia el año pasado, el agujero con el que se cerró la liquidación de 2024 se acabó convirtiendo en una piedra en el zapato para el bipartito de PP y Vox.

El Ayuntamiento de Elche, en una imagen de archivo. / Jose Navarro

Endeudamiento

A partir de ahí, llegó el turno de Soler, que empezó poniendo el foco en el trabajo del equipo de Hacienda, y destacó que “el año pasado se trabajó exactamente igual de bien”, y que, como ya ha mantenido en otras ocasiones, “esto es un proyecto a cuatro años y, aunque queramos darle lecturas parciales, nosotros vamos de acuerdo a lo que teníamos previsto”, en referencia a la inestabilidad de la hoja de ruta de 2024 sin nombrar la palabra inestabilidad. Una vez hechas estas matizaciones, y tras dejar claro como había hecho el alcalde que se ha cumplido con la regla de gasto, al invertir 222 millones pese a que el límite se situaba en 223 millones, puso el foco en la deuda. Significativo en este caso es que, precisamente, el endeudamiento fue una de las líneas rojas que estableció Vox en el último trimestre del año pasado para aprobar las cuentas para este ejercicio.

El pleno de diciembre en el que se aprobó el presupuesto de 2026. / Áxel Álvarez

Deuda oficial y deuda real

Sea como fuere, Soler especificó que la deuda oficial se sitúa en el 25,99%, lo que se traduce en unos 60 millones. Una deuda oficial que distinguió de la “real” con entidades bancarias, y que cifró en el 13,07%, esto es, en torno a 30 millones de euros. “Eso quiere decir que el 50 % de los préstamos están sin utilizar”, apostilló. Posteriormente, afirmaría que están sin tocar y, además, no se han pagado intereses porque hay dos años de carencia. “Si se utilizan o no dependerá de cómo vaya la gestión de este año, pero la realidad es que es una deuda muy contenida y, desde luego, si la comparamos con los niveles de inversión que tiene el Ayuntamiento en estos últimos años, desde que está el Gobierno de PP y Vox, la regla es muy clara: tenemos un endeudamiento muy bajo en términos absolutos y en términos relativos comparado con la inversión”, sentenció.

Hasta los 12 millones

Esto le sirvió para recordar que, pese a que en el presupuesto de 2026 se abre la puerta a pedir 30 millones de euros en préstamos, “en ningún caso se pasará de los 12 millones si es que fuera necesario”. Al fin y al cabo, era una de las condiciones que había puesto Vox, por más que el vicealcalde señalara que era una derivada más del remanente conseguido. Es más, dejó claro que el Ayuntamiento seguirá la misma línea del pasado año para el uso de los “sobrantes”, de manera que, como detalló, “en los proyectos inicialmente financiados mediante préstamo se realizará una amortización anticipada, tan anticipada que no lo llegamos a pedir préstamo, y haremos un cambio de financiación para utilizar el remanente, como hicimos con el de 2024 sin que nadie a día de hoy nos haya dicho nada”. Dicho de otro modo: el remanente se utilizará para inversiones que en las cuentas aparecía que se debían financiar con créditos a través de esa fórmula de amortizaciones anticipadas. Lo hizo defendiendo que “ni el Plan Económico-Financiero de dos años ni ese resultado del año pasado era nada anormal, ni el de este año es nada excepcional, porque todo va conjunto, y se gestionan adecuadamente los recursos, se bajan los impuestos y se aumenta la recaudación”.

Las inversiones

Mientras Aurora Rodil, junto a la valoración política que prácticamente es la que expone en cada una de sus intervenciones al margen del tema de que se trate, aludió a las inversiones, en un intento de que sus palabras tuvieran más protagonismo. “El remanente es el más grande de la historia, pero no sería un dato positivo si no está unido a otra cuestión, que es el nivel de inversión, porque un remanente que no se invierte es porque no se sabe ejecutar, es un fracaso total”, expuso, para, acto seguido, dar cifras concretas, en la línea de que el equipo de gobierno actual, en cuanto a las inversiones contratadas, ha alcanzado un nivel del 68,7%, frente al 43 % del anterior Ejecutivo, y por lo que respecta a inversiones ejecutadas habló del 49 % frente al 34 %. Unos guarismos a los que el alcalde añadió la bajada de impuestos, representada sobre todo por el 5 % de la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Elche, tras lo que manifestó que “la inversión pública ya les adelanto que en este año que ha terminado supera con creces los 100 millones de euros”.