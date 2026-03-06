Más ofertas de empleo que estudiantes: así son los ciclos formativos del IES Cayetano Sempere de Elche

Más ofertas de empleo que estudiantes. Esa podría ser una de las principales conclusiones de la jornada de empleo celebrada recientemente en el IES Cayetano Sempere de Elche, un encuentro que el centro educativo organiza desde hace tres años para poner en contacto a alumnado, profesorado y empresas del entorno productivo. El objetivo es compartir necesidades laborales, perfiles profesionales y oportunidades en un contexto en el que muchas compañías demandan personal cualificado.

La iniciativa permitió que más de 150 estudiantes, procedentes no solo de Formación Profesional sino también de cuarto de Secundaria y Bachillerato, conocieran de primera mano qué buscan las empresas y qué posibilidades laborales ofrece el tejido industrial local.

Un encuentro directo entre empresas y alumnado

El evento reunió a varias compañías y entidades vinculadas al ámbito industrial y tecnológico, como ASO Ascensores, Bosch/Siemens/Balay, Eckermann, Grupo Mora, Grupo Puma, LG, STN y APEME, que participaron con el objetivo de explicar su actividad y, en muchos casos, captar futuros profesionales.

Según explica el jefe de estudios de Formación Profesional del centro, Jorge Cortés Miralles, este tipo de encuentros son clave para la transición entre formación y empleo. “Nosotros les damos la base para que luego ellos puedan volar”, comenta el responsable académico, quien subraya además que cada año las empresas que acuden al encuentro son más numerosas y con mayor peso empresarial.

Durante la jornada, organizada en sesiones de mañana y tarde, los representantes de las empresas detallaron a estudiantes y docentes en qué consiste su actividad, qué proyectos desarrollan y cuáles son los perfiles profesionales que buscan incorporar a sus plantillas.

Mesa redonda y simulación de entrevistas

El formato de la jornada no se limita a exposiciones empresariales. El encuentro está diseñado como un espacio de diálogo donde también se escuchan las inquietudes del profesorado y del alumnado.

Tras una primera parte de aproximadamente dos horas en la que las empresas explican sus necesidades laborales y las vías de acceso a sus plantillas, la jornada continúa con una mesa redonda entre contratadores y docentes. Posteriormente, se desarrolla un taller práctico para preparar entrevistas de trabajo, una dinámica que se repite tanto en la sesión matinal como en la vespertina.

En ese espacio, los estudiantes pueden plantear preguntas directas a los responsables de recursos humanos y representantes empresariales. Entre las cuestiones más repetidas estuvo la posibilidad de conocer qué tareas concretas desempeñarían si fueran contratados y si existen fórmulas para compatibilizar empleo y estudios.

Por su parte, las empresas coincidieron en trasladar varios consejos al alumnado. Más allá de los conocimientos técnicos, recalcaron la importancia de aspectos como la actitud, la capacidad para trabajar en equipo, la puntualidad o la responsabilidad profesional.

“La actitud debería estar subrayado en negrita, porque el conocimiento lo van a adquirir”, insiste Cortés Miralles, quien añade además que prácticamente todos los estudiantes matriculados en los grados medios y superiores del centro registran paro cero al finalizar su formación.

Amplia oferta de Formación Profesional

El IES Cayetano Sempere es uno de los centros educativos de referencia en Elche en materia de Formación Profesional, con una oferta diseñada para responder a las necesidades del tejido productivo local.

Actualmente el instituto imparte un ciclo formativo de grado básico, dos de grado medio y tres de grado superior. En el nivel medio, el alumnado puede cursar titulaciones como Mantenimiento Electromecánico, perteneciente a la familia profesional de Instalación y Mantenimiento —que también se ofrece en modalidad semipresencial—, y Mecanizado, dentro de la familia de Fabricación Mecánica.

En el ámbito de los grados superiores, orientados a una formación más especializada, el centro ofrece programas como Mecatrónica Industrial —también semipresencial—, Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, así como Energías Renovables, estos dos últimos pertenecientes a la familia profesional de Energía y Agua.

Para quienes optan por la Formación Profesional Básica, el instituto dispone además de la especialidad de Electricidad y Electrónica. La relación entre empresa y formación es constante en estas titulaciones. De hecho, en prácticamente todas ellas la demanda de profesionales por parte de las empresas supera el número actual de estudiantes -explica el profesorado-, lo que explica el interés del tejido empresarial por participar en iniciativas como esta jornada de empleo.