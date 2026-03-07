El Hospital General de Elche encabeza en solitario la lista de espera quirúrgica de la Comunidad

El departamento de salud del Hospital General Universitario de Elche se ha situado, a cierre de 2025, como el hospital con mayor demora quirúrgica de toda la Comunidad Valenciana, consolidando además esa posición en solitario tras ampliar la distancia con el resto de centros. Según los datos oficiales correspondientes al 31 de diciembre, el tiempo medio de espera para una intervención se eleva hasta 137 días, muy por encima de la media autonómica, fijada en 88 jornadas, y casi cien días más que en el Hospital Universitario del Vinalopó, donde la demora se sitúa en 39 días.

Esta diferencia, de 98 días, refleja una brecha creciente entre ambos departamentos sanitarios ilicitanos y convierte al hospital público en el principal foco de demora quirúrgica del sistema valenciano. Por su parte, el centro de gestión privada ha roto su tendencia a ir reduciendo las listas de espera y ha pasado de junio a diciembre de tener una demora media de 35 días a ahora ser de 39. En términos globales, la Comunidad Valenciana registra actualmente 72.800 pacientes pendientes de cirugía, con una tendencia al alza durante el último semestre.

Tendencia divergente

Los datos comparativos muestran que, en apenas seis meses, la espera media autonómica ha pasado de 80 a 88 días, confirmando un incremento generalizado. En Elche, la evolución ha sido desigual: el hospital público ha pasado de 135 a 137 días, consolidando una tendencia ascendente, mientras el centro del Vinalopó ha subido de 35 a 39 días, rompiendo por primera vez en los últimos años su dinámica descendente, aunque bien es cierto que mantener los datos récord a nivel autonómico es complicado.

De hecho, aún así, pese a este ligero repunte, el Hospital Universitario del Vinalopó, gestionado por Ribera Salud y muy criticado a nivel político en los últimos meses, sigue situándose entre los centros con menor demora del territorio autonómico, solo superado ahora por el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló, que ha reducido su espera media de 45 a 34 días. En la provincia de Alicante, el Vinalopó continúa liderando los mejores tiempos, seguido por el hospital de Alcoy con 61 días, el de la Marina Baixa con 62, mientras otros centros como Dénia u Ontinyent rondan los 79 días y Torrevieja se sitúa en 70.

Un quirófano en el Hospital Doctor Balmis de Alicante durante una intervención quirúrgica con el robot Da Vinci / Alex Domínguez

Áreas con más retraso

El análisis por áreas quirúrgicas permite observar cómo la demora varía notablemente según la especialidad. En cirugía general, la espera media autonómica es de 66 días. En el Hospital del Vinalopó alcanza los 43, un aumento respecto a los 29 días registrados en junio, mientras la lista ha pasado de 167 a 201 pacientes.

En el Hospital General Universitario de Elche, en cambio, la espera para cirugía general se sitúa en 40 días, dos menos que seis meses antes, aunque el número de pacientes en lista ha aumentado de 318 a 393, reflejando una presión asistencial creciente.

En traumatología y cirugía ortopédica se observan diferencias más acusadas. El hospital público ilicitano ha pasado de 136 a 152 días, consolidando demoras elevadas, mientras el Hospital del Vinalopó ha subido de 30 a 37 días. La media autonómica en esta especialidad se sitúa en 99 días.

Casos extremos

Las mayores demoras se registran en cirugía vascular. En la Comunidad Valenciana la espera media es de 85 días, pero en el Hospital General Universitario de Elche asciende a 296, aunque mejora respecto a los 310 días de junio. En el Vinalopó, por el contrario, el tiempo medio se mantiene en cifras mucho más reducidas, pasando de 38 a 41 días, con 30 pacientes en lista frente a los 27 previos.

En oftalmología, la espera en el Vinalopó se sitúa en 40 días, frente a los 31 anteriores, mientras en el hospital público el número de pacientes pendientes baja de 69 a 62, reflejando una ligera reducción de la demanda acumulada.

La evolución también es dispar en ginecología y obstetricia. El hospital público registra ahora 79 días de espera, frente a los 61 de junio, lo que supone un incremento notable. En el Vinalopó, la demora quirúrgica se ha duplicado, pasando de 15 a 31 días, aunque sigue manteniéndose en niveles relativamente bajos en comparación con el sistema público.

Sistema tensionado

El incremento de demoras y pacientes en lista refleja un escenario sanitario tensionado, donde el crecimiento de la demanda quirúrgica no se compensa con la capacidad asistencial disponible. Mientras algunos departamentos logran contener o reducir sus tiempos, otros, como el hospital público ilicitano, continúan ampliando su retraso medio.

La situación coloca al Hospital General Universitario de Elche como el principal punto de demora del sistema valenciano y refuerza el contraste interno del área sanitaria, donde dos centros del mismo municipio presentan resultados opuestos. Con casi cien días de diferencia en la espera quirúrgica, el comportamiento de ambos departamentos se ha convertido en uno de los indicadores más significativos del equilibrio sanitario en la provincia y en el conjunto autonómico.

Los datos confirman así que la evolución de las listas de espera seguirá siendo uno de los principales retos del sistema sanitario valenciano durante 2026, especialmente en aquellos departamentos donde la tendencia continúa al alza y el volumen de pacientes pendientes no deja de crecer.

En este contexto, la evolución de las listas de espera en 2026 será clave para medir la capacidad de respuesta del sistema sanitario. La persistencia de demoras elevadas en centros como el General de Elche, frente a resultados más contenidos en el del Vinalopó, refleja desafíos estructurales de un sistema sometido a una demanda creciente. La reducción de estas brechas internas, junto con el refuerzo de recursos y planificación quirúrgica, marcará en gran medida la percepción ciudadana y la sostenibilidad del modelo sanitario en los próximos años.