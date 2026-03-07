La apertura del restaurante del Parque Municipal de Elche apunta ahora a junio y ya hay reservas

La recuperación del histórico restaurante del Parque Municipal de Elche encara su recta final aunque con un ligero ajuste en los plazos previstos. La promotora del proyecto, Cóctel Santalucía, sitúa ahora la apertura del complejo hostelero «multiespacio» entre finales de mayo y el mes de junio, lo que vendría a ser entre uno y dos meses más respecto a la estimación que ya se dio en diciembre cuando se hablaba de inaugurar las instalaciones en abril, o a la postre, en mayo.

Reconocen desde la firma que prefieren completar todas las actuaciones con margen ante posibles cambios de última hora, y trasladan, por tanto, que el objetivo no es precipitar la inauguración, sino garantizar que el espacio arranque su actividad en las mejores condiciones posibles. Sin esa presión con una fecha concreta apuntan que lo que les interesa es estar operativos en las Fiestas de agosto, cuando esperan tener un buen filón aprovechando la gran afluencia de ilicitanos y visitantes que se mueven por el centro histórico y en grupos grandes.

Aún y así, la promotora lleva meses ya difundiendo el proyecto por redes sociales adelantando algunos detalles del concepto gastronómico que pretende impulsar en este enclave privilegiado del casco histórico. De partida, ya han mostrado que «El Parque» será el nombre oficial, además de desvelar el logo.

Técnicos de la promotora comprueban el avance de las obras / Áxel Álvarez

Reservas

Aseguran incluso que, pese a que el edificio sigue en obras, ya tienen cerradas reservas a un año vista y eventos comprometidos de cara a finales de este 2026. Desde la promotora confirman que muchas familias se han interesado por celebrar comuniones o bodas, especialmente pensando en los próximos meses. Por el momento, los compromisos cerrados se sitúan en plazos más amplios.

La empresa reconoce que ya existen peticiones para 2027 e incluso algunas para finales del presente año, aunque evitan asumir compromisos inmediatos hasta tener completamente definido el calendario de apertura. Eso sí, la empresa insiste en que no será un lugar reservado únicamente para grandes eventos programados porque la idea es que se combine la actividad diaria de restauración con la organización de actos sociales o encuentros empresariales. Precisamente hace semanas el alcalde, Pablo Ruz, apuntaba que este será un recurso turístico y gastronómico de primer orden que podría tener interés para los cruceristas, teniendo en cuenta de que la oferta se asentará dentro del Palmeral declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Ley del Palmeral

Casualmente ese mayor atractivo que tiene, por estar en un enclave natural privilegiado, es el que ha complicado la burocracia, teniendo en cuenta que la infraestructura ha tenido que mantener la misma extensión del edificio original para no contravenir la ley del Palmeral,y cada uno de los pasos que se han ido dando en su diseño han tenido que estar sometidos a las exigencias de la ley.

Por ello, se han requerido numerosos informes técnicos y ambientales que fueron dilatando en el tiempo la materialización del proyecto que preserva la estructura del proyectado en 1957 por el arquitecto Santiago Pérez Aracil. Por ello, el proyecto de rehabilitación ha tratado de conservar algunos elementos característicos de su arquitectura, como la volumetría original del conjunto o determinados detalles como la estructura de la cúpula, ciertas molduras decorativas y el voladizo original, que se encontraba en buen estado y no presentaba patologías estructurales. También se ha preservado parte de la distribución del edificio, manteniendo la cocina en su ubicación original.

Inversión

La intervención global supera el millón de euros de inversión y pretende devolver al espacio la actividad que tuvo durante décadas, adaptándolo al mismo tiempo a las necesidades actuales de restauración y eventos. Fue a lo largo de los últimos meses de 2025 cuando más labores de albañilería se han desempeñado, levantando paredes y retirando estructuras que sobraban mientras que en estas últimas semanas, a simple vista, puede parecer que las obras avanzan lentamente. Desde la empresa explican que la mayor parte del trabajo estructural ya está prácticamente concluido.

Exponen que la intervención ha entrado en una fase menos visible para quienes transitan a diario por el pulmón verde, ya que lo que se está realizando en estos momentos son los últimos remates técnicos para que en breve comience la preparación de la decoración interior.

Trasladan que se están completando las cubiertas y cerramientos o la finalización de los baños, la instalación de salidas de emergencia mientras que hay composiciones aún pendientes, como la reposición de la vidriera en la cúpula que era tan característica en la construcción de los años sesenta y que, por el estado de abandono en el que estaba sumido el inmueble desde 2018, no fue aprovechable.

Zona que conduce a la cúpula donde habrá vidrieras que aún no se han colocado / AXEL ALVAREZ

El proyecto será una realidad, si se cumplen ahora los nuevos plazos, un año más tarde de lo esperado, teniendo en cuenta que fue en julio de 2024 cuando el Ejecutivo local de PP y Vox anunciaban el inicio inminente de los trabajos después de que se adjudicasen en 2022 a una nueva empresa para explotarse por un canon anual de 44.000 euros. El plazo de ejecución era de un año pero las actuaciones llegaron a paralizarse por algo más de ocho meses. En aquel momento la promotora decía que sí que se estaban haciendo trabajos internos, aunque no se viera maquinaria, y que se estaba definiendo el equipo humano. Fue en abril de 2025 cuando se reactivaron las obras por lo que, en vista de los plazos, se fijaba en el horizonte que un año después, para abril de este 2026 pudieran estar completadas.

Pistas

Los promotores del proyecto han ido dando pistas a través de una cuenta oficial de Instagram sobre cómo funcionará este espacio que podría albergar hasta 1.000 comensales. Señalan que entre los cinco elementos que harán especial al entorno será en primer lugar el reconocimiento Unesco que tiene el Palmeral. «Es un sitio emblemático y necesitaba ya el servicio que vamos a realizar», exponen. Por otro lado, indican que la ubicación es buena y accesible. En cuanto al potencial gastronómico, y que estaba ya definido en los criterios que se adoptaron para optar a la concesión por 25 años, la cocina deberá fundamentarse en productos de kilómetro cero y que ofrezca artículos típicos como el arroz con costra o la tarta de Elche.

Sobre los espacios, manifiestan que los salones tendrán diferentes tipologías y que al margen de acoger bodas, bautizos y comuniones, «el típico BBC», ejemplifican, se combinará la actividad con eventos empresariales, e incluso se llegó a plantear la posibilidad de colaborar con universidades como la Miguel Hernández para la organización de congresos o actividades académicas.

Se aprovecharán también al máximo los espacios exteriores ya que el restaurante contará con un sistema de apertura de la terraza mediante guías que permitirá destoldar la cubierta en función de las necesidades del evento o del clima, reforzando así su carácter versátil.

Diferentes trabajos sobre las instalaciones este mismo viernes. / MATIAS SEGARRA

Sótano

Uno de los aspectos que generó más expectación durante la última visita institucional a las obras fue la existencia de una planta inferior que podría albergar actividades nocturnas o eventos especiales. En aquel momento se planteó la posibilidad de que el espacio se utilizara como sala para celebraciones con música.

Sin embargo, la promotora aclara ahora que por el momento no está previsto destinar el sótano a sala de fiestas. El espacio se utilizará inicialmente para funciones operativas, como almacén, bodega o cámaras frigoríficas necesarias para el funcionamiento del restaurante.

La empresa no descarta que en el futuro puedan explorarse otros usos para esa zona, pero insiste en que cualquier cambio deberá realizarse siempre dentro de los márgenes que marque la normativa y la concesión administrativa.

Noticias relacionadas

Tras años de abandono y vandalismo, el histórico restaurante del parque está cada vez más cerca de volver a abrir sus puertas. Aunque el calendario se ha desplazado ligeramente respecto a las primeras previsiones, la obra entra ahora en su fase más visible.