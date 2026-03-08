Jorge Guijarro, director Atención Primaria Elche: «Esperamos tener en marcha el centro de salud de Travalón en poco más de un año»

Director médico Atención Primaria del Departamento Elche-Hospital General, el doctor Jorge José Guijarro es médico de familia de vocación, curtido en la Atención Primaria ilicitana, y dirige desde 2023 el área médica de Atención Primaria del General. Antes fue coordinador del centro de salud de Altabix ocho años y acumula más de dos décadas de experiencia asistencial.

¿Dónde cree que está el punto fuerte de la Atención Primaria?

En la humanidad. En la cercanía. En que el paciente conozca a su médico y a su enfermero, confíe en ellos y se sienta acompañado. Eso solo lo tiene la Atención Primaria: conocer a la familia, a los padres, a los hijos, a los abuelos. Hacemos una atención integral. A veces sabes que un problema médico viene de una situación familiar concreta. Eso es humanizar. Y eso solo pasa aquí.

¿Utilizar gafas 3D para reducir la ansiedad en las extracciones de sangre es una apuesta de la sanidad pública por ser más amable con el paciente?

Por supuesto. Esto es humanizar y es acercar las cosas a la población, o sea, el que una persona que llevaba seis años sin venir, hemos visto el caso, y que haya venido voluntariamente a hacerse una analítica, eso considero que es un gran paso. Y luego, pues como te he dicho antes, lo tenemos en todo el departamento. Esto no es una cosa puntual de en un sitio para una persona, no. Tú estás en La Marina y, si hace falta, te van a llevar las gafas a La Marina y te lo van a hacer allí. Si estás en Santa Pola, si estás en Elche… Es decir, en todo el departamento lo vamos a tener. En el hospital, si hace falta porque tienes un tratamiento allí, en el servicio de Hematología o en el hospital de día, te lo van a poner también. O sea, que no es una cosa puntual, es un servicio para todo el mundo. Y eso es lo importante. Es decir, que todos los pacientes de nuestro departamento puedan tener disponibilidad de eso. Creo que es lo más importante.

Pico de gripe superado

¿Cómo se encuentra la situación vírica en el departamento tras un enero especialmente duro por la alta incidencia de la gripe?

Estamos ya en una situación normal, pero ha sido un pico elevado el que hemos vivido, especialmente en enero y principios de febrero. Los picos siempre vienen. El problema es cuándo vienen y en qué contexto. Lo que provocan siempre es una saturación del sistema porque, quieras o no, no disponemos ni de camas, ni de espacios, ni de médicos, ni de medios para afrontar una situación en la que se triplica o se cuadruplica la demanda. Eso no es viable ni en nuestro sistema ni en ningún otro. Los aprietos los pasamos todos, no solo aquí, sino en toda España o en otros países cuando vienen picos de epidemias o situaciones parecidas. Este año, en efecto, se adelantó por el frío, vino un poco antes de Navidad. Ahí se produjo el colapso, pero luego, posteriormente al pico de gripe, siempre vienen las sobreinfecciones bacterianas después de los virus. Aunque la gripe baje, eso nos sigue colapsando. Personas con patología de base, ancianos… Después de que la gripe se haya marchado siguen enfermando y eso complica la situación. A día de hoy estamos muchísimo mejor. La gripe ha bajado estrepitosamente. Está siguiendo la evolución previsible y normal.

El director médico de Atención Primaria (dcha) junto a parte del equipo directivo del centro de salud de Altabix y un paciente al que se le ofreció el uso de gafas 3D para extracción de sangre / V. L. Deltell

¿Cómo van las obras del futuro centro de salud de Travalón?

Entre un año, año y medio, esperamos tenerlo listo. Ahora mismo la situación es de bastante sobresaturación. Este centro de salud va a venir a aliviar la necesidad de más médicos, más espacio y más recursos. El centro de salud de Altabix es precisamente el que se va a dividir en dos. Este centro está saturado y a veces, tal volumen de pacientes a la vez genera muchos atascos. Imaginemos un lunes por la mañana: las extracciones, la gente que viene a pedir cita… 50.000 personas son muchos pacientes y si todos demandan el servicio a la vez, se genera caos. Al dividir y disponer de dos espacios, mejores instalaciones y mejores servicios, la calidad va a mejorar. Es algo que llevamos muchos años detrás, tanto los pacientes como los sanitarios. Se retrasó por el covid, que lo paró todo, pero yo creo que en un año estará en marcha. La mejora en el barrio será considerable, entonces.

¿Aún tienen tiempo para poder dedicarse a la investigación?

En nuestro departamento hay numerosos estudios vigentes. Por ejemplo, hay un par de estudios en marcha con la UMH sobre intervenciones en población, mezclando acción sanitaria y comunitaria para mejorar la calidad de la salud. Se hace muchísima investigación a pesar de la sobrecarga. Hay profesionales a los que les gusta mucho investigar y se implican muchísimo. Y cada vez más surgen desde aquí. Creo que se han dado cuenta de que la Atención Primaria es una parte muy importante del sistema, donde hay mucho que hacer y muchas mejoras posibles. Somos una pieza clave del entramado sanitario y ahora participamos mucho más. Tenemos gente muy bien formada y muy válida. Es un cambio importante y muy bueno para la Atención Primaria. Y además es en la primera línea donde todo se ve. Yo soy médico de familia, creo en lo que hago y creo que, si tuviéramos más capacidad, absorberíamos muchos problemas que no tendrían que llegar al hospital. Mejoraríamos la atención al paciente y también en el hospital. Ya se está invirtiendo y mejorando, pero mover un barco tan grande cuesta. Yo llevo 25 años en esto y puedo asegurar que no es lo mismo ahora que cuando empecé. Hemos mejorado muchísimo y seguimos mejorando día a día.

Cambios tras el covid

¿La demora es una de las asignaturas pendientes?

Desde el covid ha habido un cambio de mentalidad. La gente está más asustada y más demandante. La inmediatez influye mucho. Queremos todo ya, como con Amazon. En sanidad no siempre puede ser así. Hay que priorizar. Los recursos no son infinitos. Cuando hay algo grave, se atiende enseguida. Lo demás puede esperar. En listas de espera, en el departamento estamos más o menos un día por encima de la media de la Comunidad, dependiendo de la zona. Los grandes núcleos urbanos tienen más demanda.

¿Es uno de los objetivos prioritarios mejorar la demora?

Trabajamos todo. Objetivos clínicos, control de diabetes, factores de riesgo cardiovascular, pruebas de detección de virus, agendas, demanda compartida de enfermería… Tocamos todo lo que podemos a la vez. Hemos hecho cambios de agendas, seguiremos haciendo ajustes cuando entren nuevas herramientas informáticas. Intentamos mejorar siempre.

Si tuviera que lanzar un mensaje a la ciudadanía, ¿cuál sería?

Que confíen en su médico y en sus enfermeros de Atención Primaria. Que confíen mucho, porque siempre queremos lo mejor para ellos. Somos muy vocacionales. A veces, cuando oyes comentarios o en redes, parece que buscamos ahorrar o que no nos importa. Eso no es así. Hay una vocación brutal. Si la sanidad va adelante es por cómo creemos en ella: queremos cuidar a la gente. La gente tiene que confiar.