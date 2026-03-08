Elche se tiñe de violeta por el 8M

De la reivindicación al reconocimiento institucional, el 8M se ha vivido en Elche con una marcha de 1.500 personas, según la estimación de la Policía Nacional, que partió desde la plaza dels Algeps y llegó al centro de la ciudad, donde horas antes, en la plaza de Baix, el Ayuntamiento celebró un acto de conmemoración donde amplió la exposición "Elche, Una Mirada de Mujer"

La manifestación, convocada por la Coordinadora Feminista de Elche, alzó la voz en denuncia de las desigualdades y violencias que sufre la mujer a lo largo de las las calles de la ciudad, hasta llegar a la Glorieta. Lo hicieron tras una pancarta con el lema "Democràcia sense feminisme = barbarie", y la protesta culminó con la lectura de un manifiesto por parte de la psicóloga Ángeles Rodes Lafuente, experta en violencia de género e integrante de la entidad Elche Acoge.

En paralelo a esta marcha, con un horario adelantado en misma plaza de la Aparadora, también se desarrolló otra manifestación convocada por el colectivo Assamblea 8M, que acabó confluyendo con la convocatoria de la Coordinadora Feminista.

Conmemoración del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento ilicitano celebró un acto institucional a las 11:00 en la plaza de Baix. Durante la conmemoración se ha leído un manifiesto por parte de la chef y copropietaria del restaurante La Finca, Susi Díaz, y se han inaugurado dos nuevos paneles más de la exposición "Elche, Una Mirada de Mujer", en esta ocasión relacionados con el mundo de la gastronomía y la sanidad.

Acto institucional celebrado en la plaza de Baix. / Matías Segarra

La edil de Mujer, Caridad Martínez, ha señalado que esta exposición muestra a mujeres que “han dejado huella en nuestra sociedad, ejemplos de mujeres pioneras en distintos ámbitos sin las que no se entendería la evolución de la sociedad”.

Primera Carrera de la Mujer

Asimismo, a las 10 de la mañana se celebró el Paseo de la Estación la primera Carrera de la Mujer, de cinco kilómetros, con modalidad running y marcha abierta. La particularidad es que la prueba tenía inscripciones exclusivamente para mujeres.

Con motivo del 8M, y también con impulso del Ayuntamiento, se ha organizado además una feria de entidades del Consejo de la Mujer.