Sucesos
Detenido tras amenazar con un cuchillo al cuello a un conductor de VTC en el aeropuerto de Alicante-Elche
Un testigo alertó a los agentes de la Policía Local ilicitana tras presenciar la escena; la víctima asegura que el agresor le puso el arma pegada a su cuerpo y profirió amenazas de muerte
La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca contra el conductor de un vehículo de transporte con conductor (VTC) en las inmediaciones del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. El arresto se produjo después de que un testigo alertara a los agentes al presenciar cómo el sospechoso amenazaba al conductor colocando un cuchillo a la altura del cuello.
Aviso de un testigo en la zona del aeropuerto
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la terminal aeroportuaria, hasta donde se desplazó una patrulla de la Policía Local ilicitana tras recibir una llamada en la que un testigo advertía de una escena violenta. Según esa comunicación, un hombre estaba amenazando a un conductor mientras le colocaba un cuchillo en el cuello.
Ante la gravedad del aviso, los agentes acudieron rápidamente al lugar para comprobar la situación y garantizar la seguridad en la zona.
La víctima relata una amenaza de muerte
Cuando los policías llegaron, aseguraron el entorno e identificaron tanto al supuesto agresor como al conductor del vehículo VTC. Según explicó la víctima a los agentes, el detenido había subido previamente a su coche y, tras recordarle una disputa ocurrida el día anterior, sacó el arma blanca.
En ese momento, siempre según el relato del conductor, el hombre le colocó el cuchillo a la altura del cuello y le amenazó de forma directa. Tal como figura en la denuncia, el arrestado le “amenazó de muerte de forma explícita”.
Localización del cuchillo y detención
Tras la identificación de los implicados, los agentes realizaron un registro superficial al sospechoso. Durante esa actuación localizaron el cuchillo que presuntamente había sido utilizado en la amenaza.
Una vez hallada el arma blanca, los policías procedieron al arresto del hombre, de 38 años, como presunto autor de un delito de amenazas graves. El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias del caso.
