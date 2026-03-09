El centro de salud del Raval de Elche contará con nuevas consultas de Familia, Pediatría y Enfermería

El centro de salud del Raval de Elche contará con tres nuevas consultas tras la aprobación este lunes de la licencia de obras por parte de la Junta de Gobierno Local. La autorización permitirá realizar una redistribución de espacios en el edificio sanitario con el objetivo de mejorar la atención y aumentar la capacidad asistencial de un ambulatorio que atiende a más de 22.000 pacientes.

La portavoz del equipo de gobierno municipal, Inma Mora, explicó que se trata de una actuación largamente esperada debido al volumen de población adscrita a este centro sanitario situado junto al Palmeral Histórico. Desde la Conselleria de Sanidad se informaba a este periódico de la importancia de la obra proyectada para mejorar la atención a los ciudadanos.

Tramitación urbanística y patrimonial

La edil Inma Mora destacó la complejidad administrativa del procedimiento por la ubicación del edificio, en un entorno protegido. La edil señaló que la noticia es "muy importante, pues se concede la licencia de obras para poder ampliar el centro de salud del Raval en tres consultas más, una licencia que se solicitaba el 4 de enero del 2024 por la mercantil que se iba a encargar de las obras para poder ampliar este espacio sanitario, debido evidentemente a la necesidad y a la cantidad de población que tiene este centro de salud".

Centro de salud de El Raval / Información

El trámite ha tenido que superar varios informes técnicos antes de recibir el visto bueno definitivo. Según detalló la portavoz municipal, "este expediente fue remitido a la Junta Gestora de Palmeral que con fecha 20 de junio del 2025 informó favorablemente al estudio de integración paisajística".

Posteriormente, la actuación también requirió el pronunciamiento de otros organismos. Mora añadió que "esta licencia tenía que pasar por Dirección General de Patrimonio, que dictaminó su informe favorable el pasado 23 de octubre del 2025, y por fin, además, también debía pasar por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, que con fecha 2 de febrero del 2026 también emitió ese informe favorable."

Con todos esos trámites completados, el gobierno local ha dado luz verde a la actuación. La concejala subrayó que "de esta, por fin, la Junta de Gobierno local aprueba esa licencia de obras para poder dotar al centro de salud de una de las necesidades que llevaban reivindicando desde hace años, precisamente desde el 2024, para poder dotar a ese centro de salud pues de mayor capacidad y más consultas médicas".

Redistribución para mejorar la atención

Desde la Conselleria de Sanidad explican que las obras consistirán fundamentalmente en una reorganización interna del ambulatorio. El objetivo es optimizar el funcionamiento del centro y adaptarlo a las necesidades actuales de asistencia sanitaria.

En concreto, la intervención permitirá habilitar tres nuevas consultas mediante una redistribución de los espacios existentes. Una de ellas se destinará a Medicina de Familia, otra a Pediatría y la tercera a Enfermería, reforzando así los servicios básicos del ambulatorio.

El centro de salud del Raval tiene adscrita a una población de 22.347 pacientes, de los cuales 3.034 son niños y 19.313 adultos. Esta presión asistencial explica la necesidad de ampliar las instalaciones para mejorar los tiempos de atención y la organización del trabajo sanitario.

Actualmente el ambulatorio cuenta con una plantilla compuesta por 4 pediatras, 14 médicos y 15 enfermeras, además de 3 TCAE (Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y una trabajadora social. El centro dispone también de otros servicios especializados como Rehabilitación, con fisioterapeutas y TCAE, una unidad de Odontología, Salud Mental Infantil y matronas.

Nuevas infraestructuras sanitarias en la ciudad

La ampliación del centro del Raval se suma a otros proyectos sanitarios previstos en la ciudad para aliviar la presión asistencial que soportan algunos ambulatorios de Elche.

Entre ellos destaca el futuro centro de salud de Travalón, actualmente en fase de obras. El director de Atención Primaria de Elche, Jorge Guijarro, explicaba recientemente en una entrevista a INFORMACIÓN que la nueva infraestructura será clave para mejorar la atención sanitaria en la zona.

El director de Atención Primaria de Elche, Jorge Guijarro, en el centro de salud de Altabix / V. L. Deltell

Según señaló el responsable sanitario, el proyecto avanza con el objetivo de que esté operativo pronto. “Entre un año, año y medio, esperamos tenerlo listo. Ahora mismo la situación es de bastante sobresaturación en el barrio de Altabix. Este centro de salud va a venir a aliviar la necesidad de más médicos, más espacio y más recursos”.

El nuevo ambulatorio permitirá además dividir la actual área asistencial de Altabix, uno de los centros con mayor volumen de pacientes. “Este centro está saturado y a veces, tal volumen de pacientes a la vez genera muchos atascos. Imaginemos un lunes por la mañana: las extracciones, la gente que viene a pedir cita… 50.000 personas son muchos pacientes y si todos demandan el servicio a la vez, se genera caos”, señalaba.

La puesta en marcha de nuevos espacios sanitarios, junto con ampliaciones como la prevista en el Raval, busca mejorar la calidad asistencial, reducir la saturación y ofrecer mejores instalaciones tanto a profesionales como a pacientes en los distintos barrios de Elche.