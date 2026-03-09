Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas suelo públicoComisiones de investigaciónEmpresas alicantinas guerraPrecio del petróleoEl tiempo en AlicantePuntos críticos climáticosRobot cirujano
instagramlinkedin

Estos son los festivos en que los grandes comercios de Elche no abrirán

El bipartito de PP y Vox consigue que la Conselleria de Industria de luz verde a que el Domingo de Resurrección y el 15 de agosto no haya actividad en grandes negocios

Emoción y belleza en la Procesión-Entierro de la Patrona de Elche

Emoción y belleza en la Procesión-Entierro de la Patrona de Elche

M. Alarcón

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

El Ayuntamiento de Elche ha confirmado los festivos no aperturables para las grandes superficies comerciales, entre los que destacan el Domingo de Resurrección y el 15 de agosto, dos fechas que el consistorio considera especialmente vinculadas a la tradición y a la conciliación laboral.

El anuncio lo realizó este lunes el alcalde, Pablo Ruz, quien explicó que la decisión responde a un modelo comercial que prioriza la vida familiar y las particularidades de la ciudad. “Hay festivos que son sagrados y hay que blindarlos”, señaló para insistir en que la medida busca también proteger a los trabajadores del sector.

La decisión implica que la apertura se traslade al Lunes de Pascua (lunes de Mona) y al 16 de agosto. De esta forma, según el Ejecutivo local, ningún trabajador de grandes superficies tendrá que trabajar unas fechas que a nivel municipal consideran especialmente señaladas.

Contexto

Ruz reconoció que han tenido que lidiar con el criterio de la Generalitat Valenciana, que apuesta por ampliar los festivos de apertura comercial, pero defendió que cada ciudad debe adaptar el calendario a su realidad. “Elche está en otro contexto. Aquí hay festivos que forman parte de la cultura de la ciudad”, afirmó.

Equilibrio

Por ello desde el bipartito sostuvieron que la medida busca equilibrar la actividad económica con los derechos laborales. “Cuando hablamos de grandes superficies donde hay trabajadores, hay que pensar en ellos. Un 15 de agosto el trabajador tiene que estar con su familia, no en un centro comercial, y si alguien quiere ir a un centro comercial que se busque otra ciudad”, señaló el primer edil.

Justificaron desde el Ejecutivo local que el retraso para hacer el anuncio de los festivos se había debido a un problema de comunicación administrativa con la Conselleria, que retrasó la confirmación oficial del calendario. Aun así, desde el equipo de gobierno confirman que el acuerdo ya está confirmado y trasladado al sector.

Noticias relacionadas

El Consistorio recordó que estas limitaciones afectan únicamente a grandes superficies comerciales, ya que los pequeños comercios de menos de 400 metros cuadrados mantienen libertad horaria para abrir si lo consideran oportuno.

Calendario de festivos aperturables en Elche este 2026

4 de enero de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes.

11 de enero de 2026 – Domingo. Rebajas de invierno.

3 de abril de 2026 – Viernes Santo. Mayor afluencia turística.

6 de abril de 2026 – 1º Lunes de Mona. En sustitución del Domingo de Resurrección.

5 de julio de 2026 – Domingo. Rebajas de verano.

16 de agosto de 2026 – Domingo. En sustitución del día 15, Asunción de la Virgen.

12 de octubre de 2026 – Lunes. Fiesta Nacional de España. Acumulación de festivos.

29 de noviembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.

13 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.

20 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.

27 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
  2. La posidonia de Santa Pola se convertirá en ingrediente para el sector cosmético
  3. Rosa Rodríguez cuenta en la UMH de Elche cómo consiguió el récord histórico de Pasapalabra
  4. Elche alcanza el remanente más alto de su historia con 32,8 millones y el bipartito lo achaca a licitaciones a la baja y otros ahorros
  5. La apertura del restaurante del Parque Municipal de Elche apunta ahora a junio y ya hay reservas
  6. Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
  7. Familias de Elche atrapadas en Kuwait: 'Nos dicen que crucemos el desierto en coche, estamos desamparados
  8. Fallece a los 70 años Pedro Soriano, referente del periodismo en Elche y exdirector de RNE de Alicante

Libros sencillos y letra grande: Elche impulsa la accesibilidad en sus bibliotecas

El centro de salud del Raval de Elche contará con nuevas consultas de Familia, Pediatría y Enfermería

El centro de salud del Raval de Elche contará con nuevas consultas de Familia, Pediatría y Enfermería

Estos son los festivos en que los grandes comercios de Elche no abrirán

Estos son los festivos en que los grandes comercios de Elche no abrirán

El polideportivo de El Pla se rehabilitará después de tres décadas y habrá pistas cubiertas

El polideportivo de El Pla se rehabilitará después de tres décadas y habrá pistas cubiertas

Más de medio año sin wifi en bibliotecas, salas de estudio y centros sociales de Elche

Más de medio año sin wifi en bibliotecas, salas de estudio y centros sociales de Elche

Alicante, en el punto de mira de otra dana: alerta amarilla el martes en toda la provincia

Alicante, en el punto de mira de otra dana: alerta amarilla el martes en toda la provincia

El refugio para madres sin hogar de Elche acoge a víctimas de violencia de género y migrantes

El refugio para madres sin hogar de Elche acoge a víctimas de violencia de género y migrantes

¿Vas a echar gasolina hoy en Alicante? Estas son las gasolineras más baratas de la provincia de Alicante

¿Vas a echar gasolina hoy en Alicante? Estas son las gasolineras más baratas de la provincia de Alicante
Tracking Pixel Contents