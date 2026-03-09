Estos son los festivos en que los grandes comercios de Elche no abrirán
El bipartito de PP y Vox consigue que la Conselleria de Industria de luz verde a que el Domingo de Resurrección y el 15 de agosto no haya actividad en grandes negocios
El Ayuntamiento de Elche ha confirmado los festivos no aperturables para las grandes superficies comerciales, entre los que destacan el Domingo de Resurrección y el 15 de agosto, dos fechas que el consistorio considera especialmente vinculadas a la tradición y a la conciliación laboral.
El anuncio lo realizó este lunes el alcalde, Pablo Ruz, quien explicó que la decisión responde a un modelo comercial que prioriza la vida familiar y las particularidades de la ciudad. “Hay festivos que son sagrados y hay que blindarlos”, señaló para insistir en que la medida busca también proteger a los trabajadores del sector.
La decisión implica que la apertura se traslade al Lunes de Pascua (lunes de Mona) y al 16 de agosto. De esta forma, según el Ejecutivo local, ningún trabajador de grandes superficies tendrá que trabajar unas fechas que a nivel municipal consideran especialmente señaladas.
Contexto
Ruz reconoció que han tenido que lidiar con el criterio de la Generalitat Valenciana, que apuesta por ampliar los festivos de apertura comercial, pero defendió que cada ciudad debe adaptar el calendario a su realidad. “Elche está en otro contexto. Aquí hay festivos que forman parte de la cultura de la ciudad”, afirmó.
Equilibrio
Por ello desde el bipartito sostuvieron que la medida busca equilibrar la actividad económica con los derechos laborales. “Cuando hablamos de grandes superficies donde hay trabajadores, hay que pensar en ellos. Un 15 de agosto el trabajador tiene que estar con su familia, no en un centro comercial, y si alguien quiere ir a un centro comercial que se busque otra ciudad”, señaló el primer edil.
Justificaron desde el Ejecutivo local que el retraso para hacer el anuncio de los festivos se había debido a un problema de comunicación administrativa con la Conselleria, que retrasó la confirmación oficial del calendario. Aun así, desde el equipo de gobierno confirman que el acuerdo ya está confirmado y trasladado al sector.
El Consistorio recordó que estas limitaciones afectan únicamente a grandes superficies comerciales, ya que los pequeños comercios de menos de 400 metros cuadrados mantienen libertad horaria para abrir si lo consideran oportuno.
Calendario de festivos aperturables en Elche este 2026
4 de enero de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes.
11 de enero de 2026 – Domingo. Rebajas de invierno.
3 de abril de 2026 – Viernes Santo. Mayor afluencia turística.
6 de abril de 2026 – 1º Lunes de Mona. En sustitución del Domingo de Resurrección.
5 de julio de 2026 – Domingo. Rebajas de verano.
16 de agosto de 2026 – Domingo. En sustitución del día 15, Asunción de la Virgen.
12 de octubre de 2026 – Lunes. Fiesta Nacional de España. Acumulación de festivos.
29 de noviembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.
13 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.
20 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Navidad.
27 de diciembre de 2026 – Domingo. Campaña de Reyes
