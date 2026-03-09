El Lavatorio de Crevillent restaura su estandarte y nombra a dos cofrades de honor

La cofradía del Lavatorio de Crevillent ha rendido recientemente homenaje a dos de sus integrantes históricos con el nombramiento de cofrades de honor del paso. El reconocimiento recayó en Pascual Aznar Serna y José Pascual Dámaso Candela, ambos nacidos en 1950 y vinculados desde hace décadas a la tradición cofrade local y a la Semana Santa de Crevillent.

El acto se celebró en el restaurante Casa Tomás, donde familiares y amigos de los homenajeados compartieron el momento junto a miembros de la cofradía. La presentación corrió a cargo de la vicepresidenta de la entidad, María Teresa García Pastor, quien fue la encargada de conducir un encuentro marcado por el reconocimiento a la trayectoria de ambos feligreses.

Un homenaje acompañado por familiares y cofrades

Durante el acto, tras la intervención inicial de la presentadora, tomaron la palabra los portavoces de las distintas familias de los homenajeados. Cada uno de ellos elogió y valoró la labor realizada por ambos dentro de la cofradía, así como su faceta personal y familiar.

Los dos homenajeados con miembros de la directiva de la cofradía El Lavatorio de Crevillent / INFORMACIÓN

Los discursos destacaron su dedicación como cofrades, padres y abuelos, pero sobre todo su papel como transmisores del amor por el paso de El Lavatorio y por la Semana Santa crevillentina. El encuentro sirvió así para poner en valor una vida de implicación con la tradición religiosa y cultural de la localidad.

Bendición del estandarte restaurado de 1952

El homenaje se celebró tras la Eucaristía organizada por la cofradía en la Parroquia Nuestra Señora de Belén, donde se ofició una misa en memoria de todos los cofrades difuntos. Allí se procedió a bendecir el estandarte de la cofradía, recientemente restaurado. La pieza, que data de 1952, fue realizada por el autor Tomás Valcárcel y constituye uno de los símbolos más representativos del paso del Lavatorio dentro de la Semana Santa local.

Trayectoria de Pascual Aznar Serna

Pascual Aznar Serna nació en Crevillent el 23 de marzo de 1950 y es el segundo de ocho hermanos. Su vinculación con la cofradía comenzó muy joven, cuando con 15 años salió por primera vez como costalero del paso.

En 1957 el trono fue reformado para adquirir la configuración que mantiene actualmente, suprimiendo las tradicionales guirnaldas de almendro que lo caracterizaban y ampliando el número de agarres a 24. En aquella época, Aznar no era socio de la cofradía; simplemente supo que necesitaban costaleros y decidió colaborar. Por entonces, quienes portaban el paso recibían una pequeña gratificación y eran invitados a almorzar.

Pascual Aznar Serna se hizo socio con sólo 15 años, en 1965, y fue costalero ese mismo año / INFORMACIÓN

Durante los años setenta llegaron momentos complicados para la Semana Santa y también para la cofradía, ya que los tronos dejaron de portarse a andas. Sin embargo, la renovación de la junta en 1994 marcó como objetivo recuperar la salida a hombros del paso de El Lavatorio, algo que se logró en 1995. Pascual Aznar volvió entonces a participar como uno de los 32 hombros que portaban a Nuestro Señor y a San Pedro.

Fue precisamente en ese momento cuando decidió hacerse socio de la cofradía. Con el paso del tiempo su implicación fue creciendo hasta integrarse en la junta en 2006 como vocal, desempeñando un trabajo discreto pero constante, caracterizado por su dedicación y compromiso.

Entre los aspectos destacados de su trayectoria figura el hecho de ser el único costalero que ha portado el trono antes y después de la remodelación. Aunque hace años que ya no lo carga sobre sus hombros, ha dejado un claro relevo generacional representado por sus hijos, que continúan vinculados al paso.

Historia cofrade de José Pascual Dámaso Candela

José Pascual Dámaso Candela nació en Crevillent el 9 de febrero de 1950 y es el cuarto de siete hermanos. Su relación con la cofradía comenzó en 1966, cuando con 16 años se hizo socio. Durante aquella etapa llegó a procesionar en algunas ocasiones portando el estandarte.

Su implicación creció especialmente a partir de 1981, durante la presidencia de José Lledó Martínez, cuando fue requerido para diferentes tareas dentro de la organización, entre ellas llevar los faroles y asumir también la responsabilidad de contador.

José Pascual Dámaso Candela nació en Crevillent el 9 de febrero de 1950 y su relación con la cofradía comenzó en 1966 / INFORMACIÓN

Más adelante, en 1989, con Antonio Navarro al frente de la cofradía, pasó a formar parte de la junta como vocal. Posteriormente, en 1994, con la incorporación de una nueva directiva presidida por el actual presidente, Carlos M. García Pastor, continuó desempeñando ese mismo cargo y reforzó su participación en las actividades de la entidad.

A lo largo de los años se ha caracterizado por ser un colaborador directo allí donde se le necesita, con un trabajo silencioso, constante y generoso. Aunque quienes lo conocen destacan su carácter algo testarudo, subrayan también su disposición permanente para ayudar sin buscar protagonismo ni reconocimiento.

En la actualidad, José Pascual Dámaso vive la cofradía desde otra perspectiva: la de abuelo que transmite a sus nietas las vivencias, recuerdos y momentos ligados al paso de El Lavatorio, contribuyendo así a mantener viva la tradición cofrade en la familia.