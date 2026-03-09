Libros sencillos y letra grande: Elche impulsa la accesibilidad en sus bibliotecas

El Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha el proyecto Lectura Fácil en la Red de Bibliotecas Municipales con el objetivo de garantizar el acceso a la lectura y a la información para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos colectivos que encuentran mayores dificultades de comprensión en los textos convencionales. La iniciativa ya está disponible tanto en las bibliotecas del casco urbano como en pedanías e incluso en el Bibliobús, y cuenta en la actualidad con más de 200 ejemplares adaptados en valenciano y castellano.

El proyecto pretende avanzar en la accesibilidad cognitiva dentro de los espacios culturales municipales, facilitando que cualquier persona pueda comprender el contenido de los libros gracias a un lenguaje y una estructura más claros. La concejala de Bibliotecas, Loli Serna, explicó durante la presentación que la iniciativa nace con la intención de ampliar el acceso a la cultura en la ciudad.

Las ediles de Biblioteca y Discapacidad presentaron el proyecto de Lectura Fácil en Elche / V. L. Deltell

Colecciones adaptadas para facilitar la comprensión

La edil destacó que el Ayuntamiento ha apostado por esta iniciativa dentro de su estrategia de accesibilidad cultural. Serna explicó que el objetivo es transformar las bibliotecas en espacios más inclusivos. En este sentido afirmó que "el objetivo de este proyecto es hacer de todas nuestras bibliotecas, tanto de Elche como de las pedanías, espacios más accesibles a nivel cognitivo, contando con colecciones adaptadas en Lectura Fácil en todas las bibliotecas, incluido el Bibliobús".

La Lectura Fácil es una metodología editorial que adapta los textos para hacerlos más comprensibles. Según detalló la responsable municipal, “es una forma de redactar libros que tiene en cuenta el contenido, el lenguaje, la forma..., para que todas las personas puedan leerlos y entenderlos con facilidad”.

Algunos de los libros del proyecto Lectura Fácil de Elche / V. L. Deltell

Los libros incluidos en este programa se identifican con un distintivo azul para que los usuarios puedan reconocerlos fácilmente en las estanterías de las bibliotecas.

Pensado para colectivos con dificultades lectoras

El programa está abierto a todos los usuarios de la red municipal de bibliotecas, aunque se dirige especialmente a colectivos con mayores barreras de comprensión lectora. Tal y como explicó Serna, “este tipo de libros está dirigido a todos los usuarios de bibliotecas, pero especialmente a personas con discapacidad intelectual, a niños con dificultades de comprensión lectora, como trastornos de aprendizaje, dislexia, a personas mayores con dificultades lectoras, a personas migrantes con bajo dominio del idioma, a personas que tengan un nivel de alfabetización baja y a público en general que se beneficie de lectura clara y accesible”.

"Lectura fácil" llega a Elche con una primera compra de 200 libros adaptados / V. L. Deltell

En la actualidad, la red municipal dispone de más de 200 ejemplares, dirigidos tanto al público infantil como adulto. Las colecciones incluyen obras de literatura, pero también publicaciones de materias y conocimientos, adaptadas para facilitar su comprensión.

Según explicó la edil, la acogida inicial está siendo positiva entre los usuarios de las bibliotecas. “En la última semana más de un 30 % de esos libros han sido prestados y además desde la Concejalía de Bibliotecas nos comprometemos a que el 20% de los libros que se adquieren anualmente desde Bibliotecas van a ser libros de Lectura Fácil”.

Además, los usuarios podrán consultar fácilmente el catálogo disponible. Serna explicó que “los usuarios además contarán con dos guías, una infantil y otra de adultos, ubicadas en la zona de mostradores de bibliotecas, donde podrán conocer de un vistazo todas las publicaciones disponibles dentro de este programa", que también trabaja con libros digitales.

El Bibliobús incorporará estos ejemplares

La iniciativa se ha extendido también al Bibliobús, el servicio que acerca la lectura a pedanías y barrios donde no existe biblioteca fija. Los usuarios podrán solicitar estos títulos igual que cualquier otro libro del catálogo.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el Bibliobús dispone de un número de teléfono mediante el cual cualquier vecino puede reservar ejemplares para recogerlos directamente en la parada correspondiente el día de su visita.

Los códigos QR instalados en algunos espacios, según aclaró la concejala, tienen por ahora una función informativa. El objetivo es que en el futuro puedan consultarse también a través de la web municipal todos los títulos disponibles en lectura fácil en cada biblioteca.

Las ediles de Bibliotecas y Discapacidad muestran los distintivos de la campaña en Elche / V. L. Deltell

Inclusión y accesibilidad cultural

La concejala de Discapacidad y Educación, María Bonmatí, subrayó que el proyecto forma parte del compromiso municipal por avanzar hacia una ciudad más inclusiva. Durante la presentación destacó que "desde el Ayuntamiento "seguimos trabajando con la misma ilusión que el primer día por conseguir que Elche sea una ciudad para todos y no solo en cuanto a accesibilidad en el medio físico; también en acercar, en este caso, la cultura y la literatura a todos los ilicitanos”.

La responsable municipal remarcó que la medida beneficiará a diversos colectivos. “Desde las personas con discapacidad intelectual, las personas mayores, los niños con dificultades en la lectoescritura...".

En su opinión, el proyecto contribuirá a reforzar el carácter inclusivo del municipio. “Todas aquellas personas que se puedan beneficiar de esta medida significará que estamos haciendo de Elche un referente en inclusión y en accesibilidad”.

Bonmatí anunció además que el nuevo programa se presentará a las entidades sociales de la ciudad. “Mañana se celebra el Consejo Municipal de Discapacidad y vendrán los compañeros de la Concejalía de Bibliotecas a presentar esta medida para acercarla a los colectivos y que sea conocida por todos ellos. Que sepan que es un nuevo recurso que pone el Ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Bibliotecas, para todos ellos”, sentenciaba la edil.