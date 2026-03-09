Ilicitanos atrapados en Oriente Medio regresan a Elche en un autobús fletado por el Ayuntamiento

Los ilicitanos que quedaron atrapados en distintos países de Oriente Medio en plena escalada del conflicto en la región ya han regresado a casa. A lo largo del fin de semana y de las últimas horas han ido llegando a España la veintena de ciudadanos de Elche que se encontraban en países como Kuwait, Dubái, Abu Dabi o Doha, algunos de ellos de vacaciones y otros visitando a familiares. Parte de ellos, nueve, completaron el regreso hasta la ciudad a bordo de un autobús fletado por el Ayuntamiento de Elche, que los recogió en Valencia para trasladarlos de vuelta con sus familias.

El alcalde, Pablo Ruz, explicó este lunes que la mayoría de los afectados ya se encuentran de nuevo en la ciudad, después de que los primeros llegases de Doha el sábado, y destacó la satisfacción por el desenlace después de varios días de incertidumbre y preocupación tanto para los propios viajeros como para sus familiares.

Recepción

Durante la tarde de este lunes, el alcalde recibirá en el Ayuntamiento a buena parte de los ciudadanos que regresaron a la ciudad. En el encuentro también participará la concejala de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, quienes han seguido de cerca la evolución de la situación durante los últimos días.

El Consistorio ha mantenido contacto permanente con los afectados, como representó el propio primer edil desde sus redes sociales, y con las autoridades diplomáticas españolas desde que se conoció la situación, en un contexto marcado por la escalada de tensión por la guerra de las tropas estadounidenses e israelís contra Irán. Ruz subrayó que el regreso ha supuesto un gran alivio para las familias. “Por eso está el Ayuntamiento también, para ayudar a su gente”, afirmó el recogidor, que destacó la satisfacción por haber podido colaborar en la coordinación de los desplazamientos.

Regresos escalonados

Los ciudadanos de Elche se encontraban repartidos en diferentes puntos del Golfo Pérsico cuando comenzó a intensificarse el conflicto. Según la información que manejaba el Ayuntamiento, varios de ellos estaban en Dubái y Abu Dabi, mientras que el grupo más numeroso se encontraba en Kuwait, donde había dos familias que habían ido a pasar unos días a casa de un ser querido, también ilicitano pero afincado en el país oriental desde hacía años, y entre los nueve había tres menores de edad.

Durante los últimos días se fueron confirmando vuelos y desplazamientos que han permitido el regreso progresivo de los ilicitanos. Algunos de ellos pudieron viajar directamente a España en avión, mientras que otros tuvieron que realizar trayectos intermedios antes de poder embarcar.

En el caso de quienes llegaron a Valencia, el Ayuntamiento organizó un autobús para trasladarlos hasta Elche, con el objetivo de facilitar el regreso final a la ciudad y evitar desplazamientos adicionales tras el largo viaje internacional.

Días de incertidumbre

En los días previos, el consistorio mantuvo contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con las embajadas españolas en los distintos países para conocer la evolución de la situación.

El propio alcalde había explicado días atrás que el objetivo del Ayuntamiento era acompañar y apoyar a los ciudadanos hasta que todos pudieran regresar a casa. Durante ese tiempo, el gobierno municipal siguió de cerca los movimientos de cada uno de los grupos que permanecían en la región.

Una de las situaciones que más inquietud generó fue la del grupo que se encontraba en Kuwait, quienes reprobaron a este diario que la solución que les daba la Embajada era que realizasen desplazamientos por carretera hasta otros aeropuertos que estuviesen operativos, una medida que, como poco, consideraban arriesgada e inviable por las dificultades para moverse por el desierto en medio de un momento de tensión como el actual. Finalmente, las gestiones diplomáticas permitieron reorganizar el trayecto y reducir considerablemente el recorrido hasta el aeropuerto desde el que pudieron iniciar el regreso.

El Ayuntamiento ha destacado que continuará pendiente de cualquier necesidad que puedan tener los ciudadanos que han vivido esta experiencia, aunque la situación se considera ya completamente normalizada tras su llegada.

Noticias relacionadas

Coordinación institucional

Desde el consistorio han valorado positivamente la colaboración entre las administraciones y las autoridades diplomáticas españolas para facilitar los desplazamientos. El gobierno municipal ha insistido en que su prioridad ha sido acompañar a los afectados y ofrecer apoyo logístico cuando ha sido necesario.