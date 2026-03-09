Detenidos dos menores en Elche por robar cinco ciclomotores

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos menores por cinco robos con fuerza de ciclomotores. La investigación policial se inició a raíz de varias denuncias en las que se ponía en conocimiento una oleada de robos de este tipo de vehículos que tienen una cilindrada menor de 50 cc, hechos cometidos en un corto espacio de tiempo.

Por ello, agentes del grupo de delitos contra el patrimonio de la Comisaría ilicitana, tras analizar toda la información, comprobaron un nexo de unión en todas las denuncias presentadas, por lo que se pudo concretar que los hechos se habían cometido en la misma zona y por la noche.

Interceptados

Ante las evidencias, se solicitó el apoyo del grupo operativo de respuesta de la Comisaría de Elche quienes llevaron a cabo un dispositivo de vigilancia por la zona descrita. Una de las patrullas observó a dos jóvenes circulando en un ciclomotor, los cuales, al percatarse de la presencia de los agentes, comenzaron a realizar maniobras temerarias saltándose un semáforo en rojo, por lo que se procedió rápidamente a interceptarlos.

Realizadas las comprobaciones oportunas, los agentes constataron que el ciclomotor no figuraba a nombre de ninguno de los jóvenes y una vez verificados los datos de su titular, se confirmó que el vehículo había sido sustraído momentos antes por los dos implicados.

Este hecho permitió la recuperación tanto del ciclomotor como del resto de vehículos sustraídos, que se encontraban ocultos en una zona de vegetación próxima al cauce del río. En total se recuperaron los cinco vehículos, que fueron posteriormente devueltos a sus legítimos propietarios, y se detectó que presentaban daños en los cableados de arranque, ocasionados presuntamente para facilitar la sustracción de los mismos.

Sin permiso

La investigación policial culminó con la detención de los dos jóvenes implicados, ambos menores de edad. Asimismo, se constató que carecían del preceptivo permiso de conducción, circunstancia que fue puesta en conocimiento de Policía Local para la tramitación de las actuaciones correspondientes. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.