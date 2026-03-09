El polideportivo de El Pla se rehabilitará después de tres décadas y habrá pistas cubiertas

El polideportivo de El Pla en Elche será más funcional y sostenible después de que el bipartito de PP y Vox hayan aprobado una remodelación que, más allá de la estética, permitirá que gran parte de las pistas estén cubiertas, lo que garantizaría entrenamientos con más flexibilidad horaria en verano, y además se colocarán placas solares para ganar en autosuficiencia. El alcalde, Pablo Ruz, anunció que el proyecto de reforma integral asumido por el Ayuntamiento tendrá una inversión de 730.000 euros que se centrará en las pistas y los problemas de filtración del edificio, mientras que habrá un proyecto complementario para estos techos.

El regidor quiso matizar que la actuación será mucho más que un "lavado de cara" y aseguró que esta será la inyección más grande que recibirá el complejo deportivo desde su construcción en los años noventa. Una de las novedades más destacadas será la instalación de estructuras cubiertas en dos de las tres pistas, eso sí, la intervención irá en un contrato complementario para el que se están elaborando los pliegos técnicos.

El alcalde, Pablo Ruz, con miembros del equipo de gobierno presentando la reforma del pabellón deportivo / Áxel Álvarez

El objetivo es que las instalaciones puedan utilizarse también en las horas centrales del día durante el verano, cuando el calor limita actualmente su uso y después de las demandas que habían registrado de los usuarios que no acudían hasta las últimas franjas del día, pasadas las 20 horas, cuando cae el sol, con lo que la estampa habitual que se veía hasta la fecha era la de jugadores concentrados por la noche para practicar deporte.

Pabellón cubierto

Lo que sí que se matizó es que estas cubiertas operarán más como pérgola que como un pabellón cubierto propiamente dicho, ya que no se levantarán muros, si no que simplemente se techarán parte de las pistas y no de forma total. Sin embargo, aún está por definir qué extensión se cubrirá y a qué altura estarán los techados, donde se desplegarán los paneles fotovoltaicos para generar energía limpia y reducir el consumo eléctrico. Ruz defendió esta fórmula como un modelo más eficiente y aprovechó para cargar sobre la implantación de macroplantas solares en el entorno agrícola.

En cuanto al proyecto en cuestión, entre las actuaciones previstas destacaría la renovación completa del pavimento deportivo, sustituyendo el actual suelo deteriorado por uno nuevo de hormigón fratasado. De igual manera, la iluminación de todo el complejo pasará de las luminarias actuales de vapor de sodio a contar con tecnología LED, que es, por tanto, el sistema que lleva años extendiéndose por barrios y pedanías y del que disponen ya la infinita mayoría de instalaciones deportivas.

Vallado

Al hilo, también se repararán los muros perimetrales y se mejorará el vallado del recinto con tal de evitar que se cuelen balones al colegio frente al colegio Jorge Guillén al problema habitual en la zona, ya que muchos balones terminan cayendo en el colegio situado frente a las pistas. El proyecto contemplaría también la impermeabilización de vestuarios y zonas cercanas a la piscina, así como la renovación de mobiliario y elementos del recinto.

En cuanto a plazos, la reforma ha salido a licitación y el Ayuntamiento calcula que las obras puedan comenzar entre finales de mayo y junio. La ejecución será de unos diez meses, por lo que la reforma podría estar finalizada entre marzo y abril del próximo año, y la idea es que las actuaciones se realicen por tramos para que el polideportivo no quede del todo inaccesible cuando entre la maquinaria.

El Ejecutivo local apuntó que la reforma era una petición recurrente en las juntas de distrito del barrio, donde vecinos y clubes deportivos venían reclamando mejoras en las instalaciones.