La memoria escrita de la Semana Santa vuelve a emocionar a Crevillent

El salón de actos de la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, empresa matriz del Grupo Enercoop, acogió el pasado sábado la presentación oficial de la Crónica de la Semana Santa de Crevillent 2025, un acto que reunió a cerca de un centenar de asistentes y que permitió revivir los momentos más destacados de una de las celebraciones más arraigadas del municipio. La cita sirvió para poner en valor el trabajo del cronista Cristian Cortés, autor de la obra, así como del equipo encargado de su adaptación audiovisual.

El salón de actos de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent acogió la presentación de la Crónica de Semana Santa de 2025 / INFORMACIÓN

La presentación se celebró en la tarde del sábado 7 de marzo en un espacio más amplio del habitual para facilitar la proyección de la pieza audiovisual que acompaña al texto. La crónica fue presentada bajo el título “Memoria en la prosa, fe en el pueblo”, una propuesta que conecta la narración escrita con la expresión colectiva de la devoción crevillentina en las calles durante la Semana Santa.

Un relato que recoge la memoria de la Semana Santa

El cronista Cristian Cortés explicó durante el acto el sentido de su trabajo, que busca recoger y preservar los momentos más significativos de la última edición de la Semana Santa crevillentina. La crónica se concibe como un documento que pone en diálogo la memoria escrita de la celebración con la forma en que el pueblo vive la tradición en cada procesión.

El texto rememora los instantes más representativos de las procesiones celebradas el pasado año, así como el ambiente de fe y participación popular que caracteriza a esta celebración, declarada de Interés Turístico Internacional.

El cronista de la Semana Santa de Crevillent, Cristian Cortés / INFORMACIÓN

Desde la organización del acto se destacó que este tipo de trabajos contribuyen a conservar la memoria colectiva de la Semana Santa y a difundirla entre generaciones futuras. La crónica se convierte así en un testimonio que permite recordar cada edición y mantener viva una tradición profundamente vinculada a la identidad del municipio.

Un audiovisual para revivir las procesiones

La obra escrita estuvo acompañada por una pieza audiovisual producida por Telecrevillent, que permitió a los asistentes revivir algunas de las imágenes más impactantes de la Semana Santa del pasado año.

El audiovisual ha sido dirigido por José Luis Navarro Díaz, coordinador de Telecrevillent, y recoge escenas de las procesiones con imágenes espectaculares, entre ellas tomas aéreas captadas con dron que ofrecen una perspectiva diferente del recorrido de las cofradías por las calles del municipio.

El audiovisual ha sido dirigido por José Luis Navarro Díaz, coordinador de Telecrevillent / INFORMACIÓN

La proyección permitió trasladar al público a los momentos más emotivos de la celebración, reforzando la narración de la crónica mediante recursos visuales que muestran la magnitud y el simbolismo de las procesiones.

Durante el acto también se destacó la labor de edición y producción que ha permitido dar forma a este documento audiovisual, concebido como complemento del relato escrito y como herramienta para difundir la Semana Santa crevillentina.

Un documento para preservar la tradición

La presentación de la crónica se ha consolidado en los últimos años como una cita que permite poner en valor el patrimonio cultural y religioso de Crevillent. En esta ocasión, el acto volvió a reunir a cofrades, vecinos y amantes de la Semana Santa interesados en recordar los momentos vividos durante la pasada edición.

Autoridades y participantes en el documental de la Crónica de Semana Santa de Crevillent 2025 / INFORMACIÓN

Desde la organización se subrayó que el trabajo del cronista y del equipo audiovisual constituye un documento de gran valor para el municipio, al recoger y difundir una de las tradiciones más importantes y queridas por los crevillentinos.

La crónica de la Semana Santa se suma así a los distintos materiales que cada año contribuyen a preservar la memoria de las procesiones, reflejando tanto el esfuerzo de las cofradías como la participación popular que llena las calles durante estas fechas.

Presentación de la centenaria Revista

Por otro lado, la Federación de Semana Santa presenta este jueves 12 de marzo a las 19.30 horas en el nuevo edificio de la Cooperativa Eléctrica, el Fôrum Enercoop, la revista "Crevillente Semana Santa", en un acto en el que se clausurarán los eventos en torno al centenario vidido por la publicación, la segunda más antigua del género en España tras Málaga. Además, durante la cita se presentará la edición de 2026, la del año 101, que ha mantenido el formato de doble revista iniciado con la publicación del centenario.