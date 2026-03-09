Más de medio año sin wifi en bibliotecas, salas de estudio y centros sociales de Elche

Las bibliotecas municipales y salas de estudio de Elche, también los centros cívicos y sociales de barrios y pedanías, superan ya más de medio año sin conexión wifi, una situación que comenzó tras el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento el 25 de agosto y que continúa generando malestar entre estudiantes y usuarios habituales. El gobierno municipal asegura ahora que el servicio volverá antes de que finalice marzo, según ha trasladado a este periódico la concejala responsable de la red de bibliotecas, Loli Serna, basándose en la previsión de los técnicos municipales.

El compromiso llega después de meses de incidencias y de un anuncio previo del propio bipartito que no se cumplió. El pasado 3 de febrero, cuando el problema acumulaba ya más de cinco meses, el ejecutivo local aseguró que “la semana que viene comenzarían a restablecerse” los servicios en bibliotecas y salas de estudio. Este anuncio se realizaba al publicar INFORMACIÓN una noticia sobre el hartazgo de los usuarios. Sin embargo, el sistema sigue sin funcionar más de un mes después y la desconexión se prolonga ya durante más de seis meses.

Un apagón tecnológico desde agosto

La falta de conexión afecta a la biblioteca central, a las siete sucursales municipales repartidas por barrios y pedanías, así como a diferentes salas de estudio utilizadas a diario por estudiantes universitarios, opositores o alumnos de instituto. En muchos de estos espacios tampoco funcionan los ordenadores de consulta pública, que permanecen apagados desde finales del verano.

Sala de estudio en el centro polivalente de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

El origen del problema se remonta al ciberataque que sufrió el Ayuntamiento de Elche a finales de agosto, que obligó a desconectar diversos sistemas municipales para evitar riesgos de seguridad informática. Entre los servicios afectados se encuentra WifiElx, la red pública gratuita que permite conectarse a internet en dependencias municipales y también en numerosas calles de la ciudad y pedanías.

Desde entonces, los usuarios no solo han perdido la posibilidad de conectarse con sus propios dispositivos, sino que tampoco pueden utilizar los equipos informáticos de las bibliotecas ni otros servicios asociados a la red. En muchos casos, los ordenadores permanecen con carteles visibles de “No funciona” y las impresoras vinculadas al sistema tampoco están operativas.

Durante semanas, además, el personal de las bibliotecas tuvo que recurrir a procedimientos manuales para gestionar altas de usuarios, emitir carnets o registrar préstamos de libros.

Quejas de estudiantes y usuarios

La falta de conexión ha generado un creciente malestar entre quienes utilizan estos espacios para estudiar o trabajar, especialmente entre opositores y estudiantes universitarios, que dependen en gran medida de internet para consultar materiales.

“Ya es medio año sin wifi. Yo vengo a estudiar una oposición y hoy en día sin internet no puedes hacer nada. Hay consultas que sólo están en la red”, explicaba hace unas semanas Pablo Pérez, usuario habitual de la biblioteca de Carrús.

Otros estudiantes coinciden en que la situación se ha alargado mucho más de lo esperado. “Al principio pensábamos que sería cosa de unos días o de unas semanas, como mucho, pero han pasado los meses y seguimos igual”, señalaba Marta Peña, estudiante universitaria que utilizaba la biblioteca como principal espacio de estudio.

Las quejas se han ido multiplicando con el paso del tiempo. Algunos usuarios incluso han impulsado recogidas de firmas improvisadas para reclamar el restablecimiento del servicio. “Estamos todos bastante hartos. No pedimos nada extraordinario, solo poder estudiar en condiciones”, señalaba Luis López, opositor.

El problema también afecta a quienes no disponen de ordenador portátil. Elena Lucas, estudiante de Bachillerato, lamentaba que los equipos públicos continúen apagados. “Hay gente que no tiene portátil. Antes podías usar los equipos de la biblioteca, ahora están todos apagados”.

La red WifiElx, aún sin restablecer

El problema no se limita únicamente a bibliotecas y salas de estudio. La red WifiElx, que ofrece conexión gratuita en numerosos puntos de la ciudad, tampoco se ha restablecido desde el ataque informático de agosto.

Según explican desde el gobierno municipal, la recuperación del sistema requiere reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevas vulnerabilidades. La intención es implantar un modelo de acceso nominativo y seguro, de manera que cada usuario acceda a la red mediante un sistema de identificación.

Ordenador sin funcionar desde agosto en la sala de estudio de la biblioteca de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

Este cambio implica rediseñar parte de la infraestructura tecnológica, lo que ha retrasado la puesta en marcha del servicio durante meses, según informaban a este diario fuentes municipales.

Compromiso municipal antes de fin de marzo

Pese al retraso acumulado, el Ayuntamiento asegura ahora que la solución está próxima. La concejala de Bibliotecas ha trasladado a este diario que los técnicos prevén que el wifi esté restablecido en bibliotecas y salas de estudio antes de que termine marzo.

La previsión se basa en los trabajos que se están realizando para recuperar la red con mayores garantías de seguridad. El objetivo es que, una vez reactivado, el sistema permita un acceso controlado y protegido, evitando los riesgos que quedaron en evidencia tras el ciberataque.

Mientras tanto, los usuarios continúan esperando la recuperación de un servicio que consideran esencial para el estudio y el trabajo diario. Tras más de medio año sin conexión, las bibliotecas de Elche siguen funcionando con normalidad en cuanto a préstamo y consulta de libros, pero sin uno de los recursos que en la actualidad resulta casi imprescindible: internet.