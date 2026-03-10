Esto es lo que puedes hacer este fin de semana en Elche: mucha música, teatro y talleres infantiles

Fin de semana de mucha música y, además, para todos los gustos, y también de teatro y talleres para los más pequeños de la casa. Así, el Gran Teatro acoge este sábado 14 de marzo, a las 19 horas, el concierto “Ecos de una Europa en transformación”, interpretado por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche (OSCE) y bajo la batuta del director invitado Jordi Francés.

El repertorio incluye Concierto para violín nº1, de Sergei Prokofiev, con Miguel Colom como solista; las Hungarian Peasant Songs for Orchestra, de Béla Bartók; y la Sinfonía nº3 en Do mayor de Jean Sibelius. Por su parte, L’Escorxador continúa desarrollando el Mes del Teatro con la programación especial de 10 años de Microteatro en L’Escorxador, que viernes, sábado y domingo con varias sesiones diarias de piezas breves representadas en distintos espacios del centro.

No obstante, antes, este jueves, 12 de marzo, a las 20 horas, en el Gran Teatro, la poeta Miriam Reyes toma parte en el ciclo literario La dignidad de la palabra, que cuenta con entrada libre hasta completar aforo. Mientras, el domingo 15 de marzo, a las 12 horas, este mismo espacio será escenario del Concierto de Semana Santa organizado por la Concejalía de Festejos y la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche.

Propuestas

En cuanto a la programación infantil, todos los sábados del mes, de 10 a 14 horas, se desarrolla en L’Escorxador el taller infantil Descubriendo el teatro musical. Asimismo, se puede visitar la exposición dedicada a esta década de microteatro, que repasa la trayectoria de un proyecto que ha reunido a decenas de dramaturgos, actores y compañías.

La agenda cultural se completa con propuestas musicales, escénicas y cinematográficas en espacios como La Llotja, que programa este viernes, a las 21 horas, el concierto del músico ilicitano Nacho Casado con su espectáculo Canciones del mar. También esta sala acoge el monólogo Poca vergüenza, de Guelmi, el sábado a las 19 horas.

Colas a la entrada de l'Escorxador para acceder a uno de los salones del manga de Elche / INFORMACIÓN

Por otra parte, entre el 11 y el 15 de marzo, en el Cine Odeón, en el marco de la Filmoteca Municipal, se proyectará La deuda; y se llevarán a cabo las sesiones del Ciclo Cine y Filosofía organizadas por el Cineclub Luis Buñuel, que exhibirá La tierra de Amira, mientras que para los más pequeños se ofrecerá la película infantil Zorro y Liebre salvan el bosque.

Exposiciones

En el ámbito expositivo, continúan abiertas muestras en distintos espacios culturales del municipio. Es el caso de Leonas, de Antonia de Pastor, que tendrá lugar en la Lonja Medieval; la colectiva Mujer, de la Asociación de Bellas Artes de Elche, en Las Clarisas; 30 Damas, de Margarita Pla, en la Orden Tercera; y El espíritu de la materia, de Paco Santana, en el MACE.

A estas propuestas se suma la exposición de fotografías de Semana Santa en La Calahorra y las visitas comentadas de fin de semana a la exposición permanente del MAHE. Asimismo, siguen desarrollándose actividades culturales en barrios y pedanías, como actuaciones de humor y teatro en Algorós y Torrellano Bajo.