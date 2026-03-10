La moda pisa fuerte en Elche: del calzado del futuro con suelas 3D y piezas desmontables al "lujo silencioso"

Los zapatos del futuro no solo lucirán diferentes si no que se fabricarán de otra manera. De las suelas con geometrías impresas en 3D a estructuras modulares que permiten reparar o actualizar el calzado y los materiales técnicos inspirados en el outdoor marcarán el diseño de las colecciones otoño-invierno 2027/2028. Estas son algunas de las tendencias que se presentaron este martes en el Centro de Congresos de Elche y que apuntan a una transformación clara en la estética del sector ya que la ingeniería y la tecnología pasarán a ser parte visible del estilo.

El tradicional encuentro promovido por la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), junto a la plataforma internacional TrendStop y la colaboración del Ayuntamiento de Elche reunió a profesionales del sector para conocer en primicia las claves que marcarán el diseño del calzado y los componentes en los próximos años.

"Conectar el pasado con el futuro"

"Conectaremos el pasado con el futuro. Hay un trabajo para recrear, para innovar, para reconstruir este vintage que ya se va a convertir en algo más moderno", apuntaba Lamia Molato, quien en representación de TrendStop apuntó, en resumen, a una moda basada en la conexión sensorial que se verá en texturas, colores y estructuras más definidas "y mucho más conectadas con las tendencias de los años 70 y los años 90".

Por otra parte, se evidenció que el sector apunta a un cambio claro en la manera de concebir el producto, para que la construcción técnica del zapato deje de ser un elemento oculto para convertirse en el propio lenguaje estético. Así las cosas, la tecnología, circularidad e innovación estarán más presentes en los escaparates en los próximos dos años a través de materiales que pasarán a formar parte del diseño visible, configurando una estética reconocible que responde a un consumidor cada vez más interesado en cómo se fabrica el producto.

Paletas de colores que predominarán en las próximas temporadas / AXEL ALVAREZ

En este nuevo escenario, el calzado se entenderá tanto por su apariencia como por su estructura. “La construcción y los componentes dejan de estar detrás del diseño y pasan a ser el verdadero diseño”, señalaron desde el departamento de Tendencias de Moda de AEC.

Siluetas limpias

Sobre la impresión 3D, evoluciona y en lugar de hablar de prototipos futuristas, se consolida el producto comercial a través del modelo casual limpio, sneakers orgánicas y versiones elevadas con un lujo técnico muy táctil. Las siluetas serán limpias, con superficies con micro relieves; elevaciones con volumen controlado; biomorfismos y recortes. Las suelas también serán tridimensionales con geometrías huecas, grip integrado y piezas estructurales como cages y contrafuertes. Como expusieron durante la presentación, la tecnología se vuelve "lujo silencioso".

Prototipo de calzado que se verá en las próximas temporadas / INFORMACIÓN

Híbrido entre ciudad y clima extremo

Otra de las grandes corrientes identificadas en la presentación es la evolución del calzado híbrido, pensado para responder tanto a entornos urbanos como a condiciones climáticas adversas. Los diseños incorporarán volúmenes protectores, suelas con tracción pronunciada y materiales técnicos inspirados en paisajes de nieve o selva. Neoprenos, gomas envolventes y tejidos elásticos serán algunos de los elementos más habituales en este tipo de modelos.

En paralelo, se impondrá una estética en la que la parte superior del zapato adoptará estructuras que simularían un calcetín, creando continuidad visual y un ajuste más preciso al pie. La ligereza estructural, los jacquards con relieve y los termosellados invisibles reforzarán esa idea de ajuste total, donde el confort va incluido en el diseño.

El presidente de AEC, Manuel Román, durante la presentación de las tendencias / AXEL ALVAREZ

Como viene relatando el sector en los últimos años, la sostenibilidad será uno de los grandes ejes y el enfoque será más visible en esta temporada ya que las marcas apostarán por zapatos construidos por capas y sistemas modulares con piezas reemplazables. Esas suelas tipo plataforma o las estructuras desmontables permitirán reparar o actualizar partes del producto, alargando su vida útil sin necesidad de desechar. Este enfoque introduce la nueva filosofía en el diseño del calzado de crear productos pensados desde el principio para ser reparados, transformados o reutilizados.

Imperfección, rebeldía y autenticidad

Junto a la innovación tecnológica, el diseño también incorporará una actitud estética más rebelde. Regresarán acabados imperfectos, herrajes visibles, remaches o cordones robustos que aportan un carácter más artesanal y auténtico.

La tendencia apunta hacia una mezcla entre lo técnico y lo manual, donde incluso aparecerán kits de customización o servicios de transformación del calzado que permitirán al usuario ser partícipe del estilo.

Avanzaron que se impondrá también lo que llaman la "seriedad subversiva" a través de códigos formales mezclados con suelas técnicas, acabados negros y detalles disruptivos. También imperarán las suelas híbridas, microtacos elegantes, negros técnicos, lacados y mates. ‘La elegancia se actualiza con ingeniería’, señalaron.

En paralelo, se impone el outdoor futurista a través de la inspiración en nieve y paisaje invernal, modelos con protección climática, gomas envolventes y tracción profunda, todo con un look urbano.

La estética, además, tomará referencias de paisajes invernales y entornos naturales extremos, pero reinterpretados con materiales técnicos y un lenguaje visual contemporáneo.

Paletas de color

La temporada otoño-invierno 2027-2028 también presentará una paleta cromática que mezcla tradición y tecnología. Los tonos base serán oscuros profundos como el negro técnico, el petróleo o el verde noche, que transmiten sofisticación y durabilidad.

A estos se sumarán colores terrosos y empolvados que evocan narrativas artesanales y sostenibles. En contraste, aparecerán acentos digitales y metálicos, con el teal, rosa o lavanda, utilizados principalmente en detalles tecnológicos o piezas tridimensionales.

Calzado que romperá moldes y que apuesta por la sostenibilidad y el confort / INFORMACIÓN

En materiales como pieles se impondrán gamas suaves y cálidas que van del vainilla al caramelo, pasando por el chocolate o los rojos frutos del bosque. En tejidos y materiales eco-deportivos, en cambio, destacarán tonos como siena, albaricoque o amarillos dorados.

Escaparate

Esta tradicional presentación se concibió nuevamente como una herramienta estratégica para la industria del calzado y los componentes, permitiendo a diseñadores, fabricantes y empresas anticiparse a las demandas del mercado. Manuel Román, presidente de AEC, destacó precisamente que las empresas de componentes de calzado van a tener la oportunidad de empezar a desarrollar sus muestrarios con las novedades y tener una perspectiva, con la vista puesta en la siguiente edición de Futurmoda prevista para octubre.