El CEU de Elche celebra la IX Jornada sobre nulidad matrimonial con foco en la dimensión pastoral del proceso canónico

La nulidad matrimonial canónica suele asociarse, en el imaginario público, a un procedimiento estrictamente jurídico. Sin embargo, en su propia lógica interna —y en la práctica de los tribunales eclesiásticos— el proceso incorpora una dimensión de acompañamiento que interpela tanto al Derecho como a la vida pastoral. Sobre esa idea pivotó la IX Jornada sobre la nulidad matrimonial hoy: la visión pastoral del matrimonio, celebrada en el Campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en el Aula Magna del edificio Carmelitas, el pasado 19 de febrero, entre las 12 y las 14 horas.

La jornada, organizada desde la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas, se enmarca en la línea de trabajo del grupo de investigación COP, que desarrolla investigación en torno a Derecho y Familia y que, cada curso, propone una sesión monográfica sobre un asunto de actualidad vinculado al Derecho de familia y al Derecho matrimonial canónico.

Novena edición y enfoque abierto a profesionales

La profesora Mª Rosa García Vilardell, responsable de la iniciativa, subrayó que el encuentro alcanza ya su novena edición y que mantiene una vocación formativa amplia: se trata de una jornada académica abierta no solo al alumnado y profesorado, sino también a profesionales del Derecho, miembros de la jerarquía eclesiástica y público interesado. El objetivo, explicó, es analizar cada año una cuestión concreta con un enfoque riguroso y actual, conectando la reflexión universitaria con la práctica jurídica.

En esta edición, el tema elegido fue la Dimensión pastoral del proceso de nulidad matrimonial canónico, un asunto especialmente relevante en un contexto en el que la Iglesia ha insistido en la necesidad de que la acción de los tribunales eclesiásticos no se perciba como ajena a la vida de los fieles, sino integrada en la misión pastoral.

“Derecho y Caridad, Justicia y Pastoral no son antagónicos”

La ponencia central corrió a cargo del Rvdo. D. Miguel Ángel Cremades Romero, Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis Orihuela-Alicante, presentado por la profesora García Vilardell, que además es auditora de dicho tribunal.

Durante su intervención, Cremades Romero defendió una idea que resume bien el enfoque del encuentro: la dimensión jurídica y la dimensión pastoral no se excluyen. Al contrario, se necesitan. En sus palabras, “Derecho y Caridad, Justicia y Pastoral no constituyen elementos antagónicos, sino complementarios, basados en la Verdad (de la persona, del matrimonio, del proceso)”, y esa convergencia conduce —aludiendo a San Juan Pablo II— a la convicción de que “la actividad jurídico-canónica es por su naturaleza pastoral”.

El planteamiento conectó con el título de la jornada y con su propósito: explicar que el proceso de nulidad no se reduce a una resolución formal, sino que implica también un cuidado por las personas, por su historia y por la verdad de la relación matrimonial, en un marco donde la justicia canónica pretende ser, a la vez, un servicio eclesial.

Del aula al tribunal: una práctica formativa singular

Uno de los rasgos más valorados del programa es su continuidad práctica. Al día siguiente de la jornada académica, el alumnado asistió a una sesión en la sede del Tribunal Eclesiástico, donde pudo presenciar una toma de declaración y aproximarse a la instrucción de una causa. De esta forma se expusieron las bases necesarias para que la experiencia resultara provechosa: nociones teóricas orientadas a comprender mejor la fase de instrucción y el sentido de las diligencias. La finalidad, según la organización, es clara: facilitar al alumnado una comprensión realista y fundamentada del procedimiento, y preparar el terreno para que futuras prácticas puedan desarrollarse con mayor aprovechamiento.

La actividad práctica —señalan desde la organización— se ofrece en exclusiva en la Universidad y, por la experiencia acumulada en ediciones anteriores, suele ser una de las partes mejor valoradas por los estudiantes, precisamente por su carácter aplicado y por la posibilidad de conocer el funcionamiento del tribunal desde dentro.

La IX Jornada se inscribe, además, en el marco de un proyecto de investigación asociado al grupo COP y a su línea sobre Derecho y Familia. Desde la organización se destaca que esta continuidad —nueve ediciones— permite consolidar una propuesta académica estable, con temática especializada y con una conexión directa entre la universidad, la investigación y la práctica jurídica.