Compromís reclama que el Ayuntamiento de Elche se posicione contra la guerra en Oriente Medio

Compromís elevará al pleno de Elche que la corporación municipal condene la escalada bélica en Oriente Medio y reclame el respeto al derecho internacional ante los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán. La iniciativa, registrada por la portavoz municipal Esther Díez, planteó este martes que el Consistorio se pronuncie públicamente contra la violencia militar en la región y a favor de una solución diplomática al conflicto. La propuesta se elevó este martes después de que el bipartito de PP y Vox recibieran a una quincena de ilicitanos que durante días estuvieron atrapados en países del Golfo Pérsico tras cerrarse el espacio aéreo.

En cuanto a la moción, hace referencia a los ataques iniciados el pasado 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, una ofensiva que, según el texto presentado por Compromís, ha provocado más de 1.200 muertes, entre ellas más de 500 menores. El documento destaca especialmente el bombardeo de una escuela primaria en la ciudad iraní de Minab, donde fallecieron más de 170 niñas, un ataque que consideran una posible violación del derecho internacional humanitario.

Origen

Desde la coalición señalan que el origen de la ofensiva militar no ha quedado claro y recuerdan que las explicaciones ofrecidas por la administración estadounidense han sido contradictorias en los últimos días. Trasladan que mientras inicialmente se argumentó que el objetivo era frenar una supuesta amenaza nuclear iraní, posteriormente se justificó como una respuesta preventiva ante una posible escalada regional.

Al hilo, la formación valencianista también condena la respuesta militar de Irán, que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en varios países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait, Omán o Arabia Saudí, además de Irak y Jordania.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, desde la sede de su grupo municipal / INFORMACIÓN

Para Compromís, esta dinámica de ataques y represalias incrementa el riesgo de una escalada militar de consecuencias imprevisibles en una de las regiones más inestables del planeta. Por ello advierten de que el conflicto podría desencadenar una cadena de acontecimientos difíciles de controlar y con graves repercusiones internacionales.

En este contexto, el texto también respalda la decisión del Gobierno central de impedir que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón de la Frontera para operaciones relacionadas con el ataque a Irán. Según la moción, esta decisión busca evitar que España contribuya a una escalada bélica que podría tener efectos devastadores sobre la población civil.

Inestabilidad global

Desde la coalición consideran que la actual situación internacional refleja un escenario de creciente inestabilidad global, donde el uso de la fuerza se impone cada vez más al derecho internacional. Temen que este contexto está favoreciendo fenómenos como el aumento del militarismo mientras se debilita la democracia y aumentan las desigualdades sociales y económicas.

Además del impacto humanitario, la formación también señala que el conflicto puede tener consecuencias económicas en ciudades exportadoras como Elche. Manifiestan que la subida del precio de la energía y las posibles interrupciones logísticas derivadas de la crisis en el Golfo podrían afectar a la economía local, especialmente a los sectores industriales con fuerte presencia en mercados internacionales.

En este sentido, Compromís defiende que las instituciones democráticas, incluidas administraciones locales como el Ayuntamiento deben posicionarse en defensa del derecho internacional y de la protección de la población civil ante conflictos armados que provocan miles de víctimas.

Por todo ello la moción propone que a nivel municipal se consiga unimidad para condenar tanto los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como la respuesta militar iraní en la región. También plantea reclamar una investigación internacional sobre el bombardeo de la escuela en Minab y exigir al gobierno iraní el respeto de los derechos humanos y la liberación de las personas detenidas arbitrariamente.

Asimismo, el texto solicita que el Consistorio haga un llamamiento al fin de las hostilidades, al cumplimiento del derecho internacional y a la protección de la población civil. La iniciativa incluye también el envío de estos acuerdos al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado.