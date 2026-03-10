Derecho, salud e IA: la CEU UCH reúne en Elche a expertos para reforzar la protección jurídica de menores y mayores

La protección jurídica de los menores y de las personas mayores suele moverse en un territorio complejo: el que une familia, salud, dependencia, educación, datos personales y, cada vez más, tecnología. Con ese punto de partida, el Campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera celebró este martes 10 de marzo la II Jornada Internacional sobre la Protección Jurídica de los Menores y de las Personas Mayores, un encuentro que convirtió el Aula Magna del edificio Carmelitas en un espacio de debate especializado sobre algunos de los dilemas más sensibles del constitucionalismo y del derecho privado contemporáneos.

Dirigida por la profesora de Derecho Civil María Dolores (Lola) Cano Hurtado, junto al catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Alicante Javier Barceló Doménech, la jornada articuló su programa en cuatro mesas —civil, penal, sanitaria y tecnológica— con ponentes de la CEU UCH, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández, la Università degli Studi di Padova (Italia) y la Universidad de Monterrey (México, en formato online).

“Queríamos poner en diálogo problemas muy concretos —familia, salud, tecnología— que hoy están reconfigurando la protección jurídica de menores y mayores”, explicó Cano Hurtado, subrayando la intención de situar el debate en la frontera entre el enunciado normativo y los casos reales que acaban impactando en juzgados, servicios públicos y entornos familiares.

Una vulnerabilidad que no es abstracta

El hilo conductor del encuentro fue la vulnerabilidad por razón de edad. No como etiqueta general, sino como un conjunto de situaciones que se activan en momentos decisivos del ciclo vital: en la infancia, cuando la autonomía se adquiere de forma progresiva; y en la vejez, cuando la fragilidad, la dependencia o la soledad pueden reducir el margen real de decisión.

En palabras de la directora de la jornada, “hablamos de dos colectivos que necesitan respuestas jurídicas eficaces y coordinadas: en los menores, porque se trata de garantizar su interés superior y su participación real; en los mayores, porque el aumento de la fragilidad y la soledad obliga a repensar apoyos y medidas de protección”.

La jornada, organizada por la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH (Campus de Elche) junto a los departamentos de Derecho Civil de la Universidad de Alicante y de Ciencia Jurídica (Área de Derecho Civil) de la UMH, contó con la colaboración de la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Alicante.

El acto inaugural reunió también una dimensión institucional: la apertura contó con el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Generalitat Valenciana, Francisco Javier Soler Flores, y con el vicerrector del campus, Álvaro Antón Antón, además de los responsables académicos del encuentro.

Menores: ser escuchados, ser protegidos

La primera mesa —“Tutela y medidas de protección en colectivos vulnerables”— situó el foco en un punto donde se cruzan garantías, procedimientos y realidad social: cómo se protege a la infancia y adolescencia cuando aparecen riesgo, violencia o conflicto familiar. Moderada por Javier Barceló Doménech, reunió intervenciones sobre protección penal y sobre la aplicación efectiva de derechos del menor en el ámbito de familia.

Soler Flores abrió el bloque con una ponencia sobre la influencia del contexto criminológico en la protección penal de la infancia y la adolescencia, seguida por el catedrático de Derecho Penal de la CEU UCH Carlos Pérez del Valle, que abordó la protección penal de los menores y de la infancia.

En ese mismo bloque, la catedrática de Derecho Civil de la UMH Cristina López Sánchez aportó una mirada desde el derecho civil a la vulnerabilidad y la soledad en personas mayores, conectando desde el inicio las dos grandes áreas del encuentro y anticipando un debate que reaparecería en varias mesas: el de la exclusión y la fragilidad como problema jurídico y social.

Pero uno de los ejes que más interés despertó fue el que giró en torno al derecho del menor a ser escuchado en procedimientos de familia, abordado por la propia Cano Hurtado. La idea, insistió, es que no basta con reconocer el derecho en términos formales: debe traducirse en participación efectiva. “El derecho a ser escuchado no puede quedarse en un enunciado formal: debe traducirse en participación efectiva del menor en decisiones que le afectan directamente”, señaló durante la jornada.

La reflexión conectó con un problema práctico habitual en el derecho de familia: cómo se incorpora la voz del menor de manera adecuada, con garantías, sin instrumentalización y atendiendo al principio del interés superior.

Familia, filiación y sucesiones: cuando el Derecho entra en casa

Tras la pausa, la segunda mesa se adentró en un territorio muy presente en los conflictos cotidianos: filiación, relaciones familiares, cuidado y herencia. Moderada por la profesora María Rosa García Vilardell, reunió ponencias que mostraron cómo los cambios demográficos, los nuevos modelos familiares y la prolongación de la esperanza de vida están transformando también el derecho civil.

El catedrático de Derecho Eclesiástico de la CEU UCH Remigio Beneyto Berenguer abordó el régimen de visitas y comunicación de los abuelos con los nietos, un asunto que adquiere especial relevancia en contextos de ruptura familiar, conflicto o aislamiento.

La profesora adjunta de Derecho Civil de la CEU UCH Beatriz Hermida Bellot centró su intervención en la naturaleza y eficacia del contrato de gestación subrogada, incorporando referencias a la orientación reciente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, mientras que la profesora titular de Derecho Civil de la UMH Purificación Cremades García trató los pactos asistenciales y el acogimiento familiar de personas mayores como instrumento jurídico en escenarios de cuidado.

El bloque se completó con el profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante Manuel Ángel de las Heras García, que presentó propuestas lege ferenda en materia de sucesiones vinculadas a personas mayores.

En conjunto, la mesa dibujó un mapa de tensiones contemporáneas: desde debates sobre filiación y controversias jurídicas hasta herramientas civiles para sostener la permanencia en el entorno familiar y discusiones sobre patrimonio, apoyos y herencia cuando la edad reconfigura la toma de decisiones.

Sanidad: acceso, consentimiento y garantías reales

La tercera mesa llevó el debate al ámbito donde la vulnerabilidad deja de ser abstracta y se vuelve inmediatamente visible: la sanidad. Moderada por la propia Cano Hurtado, abordó tres asuntos de gran impacto jurídico: acceso a medicamentos, consentimiento informado de menores y medidas de protección en legislación comparada.

Javier Barceló Doménech centró su ponencia en la relación entre personas mayores, acceso a medicamentos y posible vulneración de derechos fundamentales; el profesor ayudante doctor de Derecho Civil de la UMH Manuel Ortiz Fernández abordó el consentimiento informado de los menores en sanidad; y la profesora doctoranda de Derecho Civil de la Università degli Studi di Padova Erika Grillo analizó aspectos críticos de las medidas de protección de mayores en la legislación italiana.

En este bloque, Cano Hurtado subrayó una idea vertebral: los derechos se juegan en procedimientos y decisiones concretas. “La vulnerabilidad en sanidad se concreta en decisiones clínicas, en garantías de acceso y en la capacidad real de comprender y consentir”, afirmó, defendiendo la pertinencia de un diálogo real entre derecho civil, práctica asistencial y políticas públicas.

IA, perfilado ideológico y ‘sharenting’: la identidad del menor en el centro

La última mesa aportó un giro muy contemporáneo: la protección jurídica de menores y mayores ya no puede pensarse al margen del entorno digital. En este bloque se abordó el deber de cuidado de las personas mayores en el ámbito familiar y, sobre todo, dos cuestiones emergentes: el perfilado ideológico mediante IA y el fenómeno del ‘sharenting’.

La catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Alicante Esther Algarra Prats trató el deber de cuidado de las personas mayores; la profesora titular de Derecho Eclesiástico de la CEU UCH María Rosa García Vilardell abordó el derecho del menor a no ser perfilado ideológicamente en la era de la inteligencia artificial; y la directora de posgrados en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey (UDEM, México) Kathia Y. Villarreal Rodríguez participó online con una ponencia sobre el ‘sharenting’ y la protección del derecho a la identidad del menor.

Fue uno de los momentos más “de frontera” del programa: el derecho de familia y la tutela civil se cruzaron con la economía de la atención, la exposición de la vida privada y el tratamiento automatizado de datos. Una realidad que obliga a repensar la protección desde categorías jurídicas que ya no se limitan a la esfera doméstica o sanitaria, sino que se proyectan hacia plataformas, algoritmos y huellas digitales.

Una jornada conectada con investigación y cooperación universitaria

Más allá de la agenda académica, la jornada se enmarcó en líneas de investigación sostenidas. En concreto, se celebró en el marco del grupo de investigación de la CEU UCH “Cuestión de Orden Público: Problemática Jurídica Actual” (COP) y se vinculó a proyectos I+D+i financiados con fondos estatales y FEDER, centrados en la protección jurídico-civil de personas mayores y en el estudio de vulnerabilidad, exclusión y soledad.

El programa conectó el encuentro con el proyecto PID2022-139899OB-I00 (sobre nuevos desafíos del derecho biomédico en la protección jurídico-civil de las personas mayores) y con el proyecto PID2024-159716OB-I00 (sobre personas mayores ante la vulnerabilidad, la exclusión y la soledad, y mecanismos jurídico-civiles de protección desde un enfoque multidisciplinar).