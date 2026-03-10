Desesperación vecinal en el Camino Viejo de Santa Pola en Elche: el barranco de San Antón vuelve a anegar la zona

La intensa lluvia registrada durante la mañana en Elche provocaba el desbordamiento del barranco de San Antón a su paso por el cruce entre la carretera de Santa Pola (CV-865) y el Camino Viejo, junto a la conocida Venta Durá, en la zona limítrofe entre las partidas de Perleta y Alzabares Alto. El episodio obligaba a cortar el camino por momentos y a ordenar el tráfico en la carretera nacional entre Elche y Santa Pola, con presencia durante toda la mañana de Policía Local y Guardia Civil, según ha informado el Ayuntamiento. En algunos momentos, sobre todo a primera hora de la mañana, y en algunos puntos concretos del Camp d'Elx las precipitaciones fueron en forma de granizo. En Perleta se pudo ver una amplia capa de hielo sobre el suelo y algunas zonas de cultivo.

La tormenta matinal dejaba casi 70 litros por metro cuadrado en apenas tres horas en el entorno del estadio Martínez Valero, una de las zonas de captación del barranco, lo que generaba una fuerte avenida de agua que terminaba bajando hacia este punto del término municipal. Como tantas otras veces, el colector construido recientemente por el Ayuntamiento ha demostraro ser insuficiente para aliviar toda el agua y los vecinos se volvían a ver anegados. Algunos, muy molestos, exigían soluciones al alcalde y se quejaban de que los sacos de arena que se colocaban para evitar que el agua afecte más a la carretera nacional estaban llevando todo el caudal hacia sus casas.

Barrancada tras las lluvias intensas

El propietario del restaurante Venta Durá explicó a este periódico que, aunque en esta ocasión el establecimiento no ha resultado anegado, "sí se ha vivido una situación complicada en los accesos por la fuerza con la que llegaba el agua".

El barranco de San Antón en Elche se desborda en la carretera de Santa Pola / Áxel Álvarez

Según relató, “a nosotros nos ha entrado un poquito de agua. Nada en comparación con otras veces”, aunque la intensidad de la escorrentía ha provocado que carretera y camino quedaran impracticables durante buena parte de la mañana, formándose en la Nacional largas colas.

El motivo del nuevo episodio, según añadía el dueño del restaurante, es que la lluvia se concentró en las zonas altas cercanas al estadio, lo que provocó una fuerte bajada de agua hacia el barranco: “Ha bajado una barrancada impresionante”.

Las horas más complicadas se registraron entre las 9 y las 11, cuando el caudal era máximo y el agua ocupaba el paso habitual en el cruce.

Camino cortado pero con vehículos pasando

El Camino Viejo de Santa Pola fue cerrado con vallas por la Policía Local ante la acumulación de agua y arrastres, aunque según el propietario del local algunos conductores han seguido atravesándolo pese a la señalización. “Han cortado, pero la gente sigue pasando”, explicó, si bien la situación había mejorado ya en esos momentos con el paso de las horas y el caudal había disminuido hasta quedar “prácticamente nulo” al mediodía.

Durante la mañana, no obstante, la circulación en la zona estuvo controlada por agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, que regulaban el tráfico para evitar incidentes en este punto habitual de problemas cuando se producen lluvias intensas.

Sacos de arena para contener el agua

Como medida preventiva, el Ayuntamiento de Elche instalaba sacos de arena de contención en el cruce cercano al restaurante para tratar de evitar que el agua alcanzara la carretera principal. El responsable del establecimiento explicaba que esta actuación desvía parcialmente el flujo hacia otros puntos, indicó, aunque matizó que el sistema reduce la llegada de agua a la carretera pero la deriva hacia el camino.

“El problema es que lo quitan a la carretera, pero lo meten al camino. O sea, hacen parches a medias”, señaló. En la zona también se ha visto un contenedor volcado por la fuerza del agua. El colector o “parche” -según algunos vecinos- financiado por el Ayuntamiento ante la inacción de la Confederación del Segura no lograba solventar la acumulación de agua en el entorno de la Venta Durá una vez más, aunque sí es cierto que vecinos destacaban la intensidad del episodio, hasta el punto de que algunos aseguran que “nunca había visto bajar así el agua”.

Imagen captada por un agricultor en Perleta este martes por la mañana en la que se puede apreciar una amplia capa de granizo / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Elche invirtió en 2024 cerca de 120.000 euros en la instalación de una conducción para dirigir las aguas pluviales al canal de Riegos de Levante y levantar un murete de contención frente al barranco de San Antón. La actuación, concebida como un “parche temporal”, se planteó para aliviar los episodios de anegaciones hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ejecuten el prometido tanque de tormenta. Sin embargo, el alivio ha sido limitado.

El restaurante, situado en el conocido cruce de Venta Durá, se encuentra en un punto especialmente expuesto a las avenidas del barranco, por lo que sus responsables siguen pendientes de la evolución meteorológica ante el temor de que nuevos chubascos puedan agravar la situación. También sucede lo mismo con una decena de vecinos que tienen sus fincas en la avenida de agua del barranco de San Antón.