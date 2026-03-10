Elche lanza un concurso fotográfico para plasmar que es Capital Mediterránea del Deporte 2026

El Ayuntamiento de Elche y la Fundación del Deporte Ilicitano, en colaboración con la asociación ASFYVI, han puesto en marcha el concurso de fotografía ‘Vegafibra Elche Capital Mediterránea del Deporte 2026’, una convocatoria con la que la ciudad quiere documentar y difundir la actividad vinculada a su capitalidad deportiva internacional. El certamen, presentado este 10 de marzo de 2026, está abierto a cualquier persona y permitirá participar con un máximo de tres imágenes por autor.

El objetivo es reunir un archivo visual del deporte ilicitano durante el año en el que Elche ostenta la Capital Mediterránea del Deporte 2026, con instantáneas que reflejen competiciones, esfuerzo deportivo y participación ciudadana en los actos programados a lo largo del ejercicio.

Dos categorías y un premio universitario

El edil del área, José Antonio Román, destacó durante la presentación que “era necesario que la Capital Mediterránea del Deporte 2026 contará con este concurso fotográfico para hacer permanecer todo lo que ocurra en la ciudad durante este periodo. Por eso presentamos hoy este certamen e invitamos a todos los ilicitanos apasionados de la fotografía a que participen”.

La convocatoria establece dos modalidades principales. La primera se centra en fotografías tomadas durante competiciones oficiales incluidas en la programación de la Capital Mediterránea del Deporte. La segunda abarca imágenes relacionadas con la práctica deportiva cotidiana en Elche, como entrenamientos, deporte popular o actividad en clubes.

Además, el certamen incorpora un premio especial universitario. En cada una de las dos categorías principales se concederá un primer premio de 500 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100. A ello se suma esa distinción universitaria, dotada con 300 euros.

Cartel del concurso fotográfico organizado en Elche por su capitalidad europea deportiva / INFORMACIÓN

Plazo, formato y envío de las obras

Podrá concurrir cualquier persona, siempre con un máximo de tres fotografías. Las imágenes deberán haberse realizado en el municipio de Elche durante 2026 y mostrar distintos aspectos de la actividad deportiva: desde pruebas oficiales hasta deporte base, sesiones de entrenamiento o momentos de esfuerzo y emoción ligados a la práctica deportiva.

Las obras tendrán que presentarse en formato digital JPG y podrán entregarse tanto en color como en blanco y negro. Las bases solo permiten ajustes básicos de edición. El plazo de presentación se abrirá el 1 de noviembre de 2026 y permanecerá activo hasta el 30 de noviembre de 2026. Las fotografías deberán remitirse al correo fotografia@fundaciodelesportilicita.org.

Exposición con las imágenes seleccionadas

El jurado estará compuesto por representantes de la Fundación del Deporte Ilicitano, profesionales del ámbito artístico y fotográfico y personalidades vinculadas al mundo del deporte. Entre los criterios de valoración figuran la calidad técnica, la creatividad y la capacidad de las imágenes para transmitir los valores del deporte.

Con una selección de las obras presentadas se organizará una exposición oficial integrada en la programación de Elche Capital Mediterránea del Deporte 2026. Esa muestra podrá exhibirse en distintos espacios culturales, deportivos e institucionales de la ciudad.