Elche expone los proyectos que están transformando la ciudad

El centro de Elche se convertirá desde este jueves en un escaparate del presente y del futuro de la ciudad. La calle Corredora acogerá hasta el 26 de marzo la exposición «Proyectando Elche», una muestra al aire libre que reunirá algunos de los principales proyectos impulsados en los últimos años para transformar el municipio. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Elche, será inaugurada a las 11 de la mañana y contará con la presencia del alcalde, Pablo Ruz.

La exposición pretende acercar a los ciudadanos las actuaciones que están marcando la evolución urbanística, social y cultural de la ciudad. A lo largo de la céntrica vía se instalarán 15 mupis o paneles informativos que presentarán un total de 30 proyectos municipales. Cada uno de ellos incluirá imágenes, descripciones y datos que permitirán conocer de forma clara las iniciativas ya en marcha y las previstas a medio plazo.

Un recorrido por los proyectos

El formato, pensado para el espacio público, permitirá a vecinos y visitantes recorrer la calle Corredora mientras descubren las principales líneas de actuación del Ayuntamiento. Entre ellas se incluyen intervenciones de rehabilitación urbana, mejoras en barrios y edificios públicos, nuevos equipamientos sociales y culturales, actuaciones de ajardinamiento y proyectos destinados a mejorar la movilidad o ampliar los servicios en pedanías.

El objetivo es ofrecer una visión global de cómo se está configurando la ciudad. Por ello, la muestra busca explicar de manera sencilla el alcance de estos proyectos y su impacto en la vida diaria de la ciudadanía. Desde la renovación de espacios emblemáticos hasta la creación de nuevos servicios para los barrios, las actuaciones abarcan distintos ámbitos de la gestión municipal.

Uno de los aspectos clave de la exposición es su vocación divulgativa. El Ayuntamiento plantea «Proyectando Elche» como una herramienta de transparencia para que los ciudadanos puedan conocer de primera mano las iniciativas públicas que están en marcha, así como los planes previstos para seguir modernizando cada zona. La presentación visual de los proyectos pretende facilitar la comprensión de actuaciones que, en muchos casos, se desarrollan a lo largo de varios años y en diferentes zonas de la ciudad.

Las iniciativas que recoge la exposición abarcan desde actuaciones urbanísticas y de movilidad hasta proyectos culturales, sociales y de vivienda, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más accesible, sostenible y adaptada a las necesidades actuales.

Coincidiendo con la inauguración de la muestra, el diario INFORMACIÓN publica también este jueves 12 de marzo un suplemento especial de 24 páginas titulado «Proyectando Elche». Este especial ofrece un análisis más detallado de los proyectos que están configurando el futuro del municipio y profundiza en las principales líneas de transformación que marcarán el desarrollo de la ciudad en los próximos años.