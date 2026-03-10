Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi 60 litros en Elche en dos horas pero sin servicios relevantes de Bomberos

La tormenta caía con intensidad en el entorno del Martínez Valero, El Pla, Sector V, La Hoya o La Marina y ha sido menos relevante en Santa Pola o Crevillent

La lluvia cae con fuerza durante toda la mañana en Elche

La lluvia cae con fuerza durante toda la mañana en Elche

La lluvia cae con fuerza durante toda la mañana en Elche / Áxel Álvarez

V. L. Deltell

V. L. Deltell

Elche y la comarca del Baix Vinalopó, con Crevillent y Santa Pola, han amanecido este martes con fuertes lluvias generalizadas, en algunos momentos acompañadas de tormenta y de precipitaciones localmente intensas. Según los registros difundidos por el portal MeteoElx, el mayor acumulado se ha localizado en los alrededores del estadio Martínez Valero, con 58 litros por metro cuadrado en poco más de dos horas, la cifra más alta de la mañana.

La lluvia fue intensa en toda la ciudad de Elche, también en el centro, a primera hora de este martes

La lluvia fue intensa en toda la ciudad de Elche, también en el centro, a primera hora de este martes / Áxel Álvarez

Registros por barrios y pedanías

La lluvia también ha descargado con intensidad en otros puntos del término municipal ilicitano. En la zona del río se han recogido 36 litros, en Carrús unos 30, en la zona centro 27, en Pla-Sector V otros 36 y en Sector V-Asilo 45. En el campo, los acumulados han sido igualmente destacados: 41 litros en Alzabares Alto, 42 en La Marina, 40 en Las Bayas, 38 en La Foia, 42 en Derramador y 39 en Carrizales.

Las precipitaciones han sido menos intensas en la zona sur y en el norte. En el parque natural de El Hondo se han contabilizado 18 litros, la misma cantidad que en Matola; en Peña de las Águilas han caído 20, en el barranco de Barbasena 15, en Santa Clara 20, en Ferriol 34, en Santa Ana 27 y en el entorno del saladar de Aguamarga también 27. Cerca del parque natural de El Hondo, en Felipe Neri, los registros no han llegado a 10 litros, los mismos registrados en Crevillent. En Santa Pola las precipitaciones han superado los 15 litros.

En dos horas llegaron a caer casi 60 litros en algunas zonas de la ciudad de Elche este martes

En dos horas llegaron a caer casi 60 litros en algunas zonas de la ciudad de Elche este martes / Áxel Álvarez

Pronóstico y descenso térmico

Según el meteorólogo ilicitano Vicente Bordonado, con la gota fría situada sobre el estrecho de Gibraltar, las lluvias estaban garantizadas durante la jornada de hoy, así como la inestabilidad atmosférica, con precipitaciones significativas e incluso aparato eléctrico y tormentas. La previsión apunta a que a partir de miércoles regresará la estabilidad atmosférica, con ambiente soleado y un ascenso notable de las temperaturas diurnas.

En esta jornada lluviosa, la temperatura máxima rondará los 13 grados, aunque la sensación térmica será aproximadamente cinco grados menor.

El río Vinalopó ocupaba todo el ancho del cauce a su paso por la ciudad de Elche

El río Vinalopó ocupaba todo el ancho del cauce a su paso por la ciudad de Elche / Áxel Álvarez

Sin salidas de bomberos

El parque comarcal de Bomberos ha informado a este periódico de que no se habían registrado incidencias de consideración y de que no había sido necesario realizar salidas durante la mañana de este martes hasta las 10.30 horas. Por su parte, el Ayuntamiento emitía un primer balance sin actuaciones remarcabales.

Casi 60 litros en Elche en dos horas pero sin servicios relevantes de Bomberos

Casi 60 litros en Elche en dos horas pero sin servicios relevantes de Bomberos

