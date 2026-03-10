De Elche a La Revuelta: el regalo ilicitano que Broncano ha lanzado a Grison

En 'La revuelta' de David Broncano la provincia ha estado presente en varias ocasiones y Elche ha sido visible protagonista en dos de ellas: una fue con la visita de la Dama viviente y otra este martes, en la que el programa ha arrancado al más puro estilo franjiverde.

Momento del "lanzamiento" a Grison. / RTVE

Y es que dos vecinos de Elche, miembros de una peña del club ilicitano, han podido sentarse en una privilegiada primera fila (ataviados con sus camisetas), desde donde han obsequiado a Broncano con un fruto tan de Elche como el Palmeral. El conductor del "late night" de RTVE no ha dudado al ver que se trataba de dátiles de Elche y ha reconocido su valor antes de hacer efectivo el ya tradicional "lanzamiento a Grison", que esta vez ha errado el primer intento de bocado y ha acertado a la segunda.

Vista general del Palmeral de Elche / MATIAS SEGARRA

Patrimonio de la Unesco

El dátil de Elche está ligado a un paisaje agrícola muy singular: nace en el Palmeral de Elche, un oasis artificial levantado con una compleja red de riego y con una tradición de cultivo que se remonta, al menos, a época ibérica y que tomó su forma definitiva en torno a la ciudad andalusí. El Palmeral, además, está reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco, por lo que este "superalimento" resulta aún más especial, siendo el entorno privilegiado donde crece clave para que haya perdurado durante siglos.

Noticias relacionadas

Una imagen de la última campaña del dátil en Elche / Matías Segarra

El enclave patrimonial único sumado a las propiedades gastronómicas hacen del dátil uno de los grandes emblemas de Elche, regalo ideal si se viaja más allá de nuestras fronteras (como público de La Revuelta, por ejemplo).