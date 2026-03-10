Abren expediente contra un antiguo hostal de Elche reconvertido en alquiler de habitaciones y los 40 alojados tendrán un mes para abandonar

El Ayuntamiento de Elche ha abierto un expediente contra un antiguo hostal reconvertido en un edificio de alquiler por habitaciones y ha requerido a la propiedad que subsane las deficiencias detectadas en el inmueble. En caso de que no se corrijan, el Consistorio ha dado un plazo aproximado de un mes para que cese la actividad, con lo que parte de las 40 personas que pueden alojarse en el clave tendrán que abandonar.

Según ha explicado la Concejalía de Aperturas, el edificio no reúne actualmente las condiciones exigidas para este tipo de uso. No obstante, a nivel municipal matizan que no existe una situación de peligro inmediato para las personas que residen en él, sin que hayan trascendido exactamente qué deficiencias han sido apreciadas para que el recurso se vea en esta tesitura. Al mismo tiempo, el Consistorio asegura que mantiene contacto con los residentes a través de los servicios de Acción Social para ofrecerles apoyo si lo necesitan durante este proceso. Si bien, desde este área municipal descartan que se trate de tantos afectados y aseguran que se están buscando todas las opciones para que no terminen en la calle.

Tal y como apuntan usuarios que están viviendo en este inmueble, hay unas 24 habitaciones distribuidas entre la planta baja y tres alturas, con seis estancias por planta, mientras que desde la Plataforma de Afectados por las Hipotectas (PAH), que ha sido conocedora de esta situación, trasladan que podrían haber unas 40 personas que en cuestión de semanas no tendrán un lugar seguro al que acudir si no logran tramitar un alquiler.

Uno de los residentes, que prefiere no dar su nombre, explica a este diario que vive en una de las habitaciones junto a un familiar y que estaban pagando arededor de 415 euros mensuales por una habitación con baño y con suministros incluidos. Aseguran los usuarios que la relación con el propietario era con el cauce legal a través de un contrato de alquiler, y había quienes incluso llevaban más de un año alojados, mientras que también exponen que hay cierta rotación porque en cuanto encontraban algo mejor abandonaban estas instalaciones.

Según este vecino, el propietario reunió recientemente a los inquilinos para comunicarles que debían abandonar el edificio. “Nos dijo que teníamos que salir y que fuéramos a servicios sociales”, explica. Por el momento, afirma, la única comunicación que han recibido es un mensaje de WhatsApp del dueño informando de que deben marcharse en el plazo de un mes.

“No tenemos una carta certificada ni nada por escrito, solo el mensaje”, aseguran usuarios, que confiesan que están viviendo en los últimos días con incertidumbre ante la posibilidad de tener que abandonar el inmueble en pocas semanas sin tener garantizada una alternativa habitacional. Este supuesto refleja una situación cada vez más habitual en muchas ciudades de personas con ingresos limitados que recurren al alquiler por habitaciones ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa en el mercado inmobiliario.

En el caso de este residente, la búsqueda de una habitación fue la única opción disponible tras haber vivido hace años y también de alquiler en el barrio de San Antón, concretamente en el bloque 11 que hace escasas semanas comenzó a demolerse dentro del proceso de renovación urbanística de la zona.

“Buscábamos una habitación porque no nos ofrecieron otra cosa. Podemos pagar, pero no encontramos piso”, explica el hombre, quien asegura que el único sustento de ambos es la pensión de poco más de 800 euros del ser querido con el que comparte habitación y que además tiene problemas de salud, ya que en su caso tiene una discapacidad no reconocida que le impide tener más ingresos. Con ese presupuesto, asegura, es prácticamente imposible encontrar una vivienda en alquiler y poder afrontar gastos básicos como la luz, alimentos básicos y artículos de higiene sin tener que recurrir a organizaciones humanitarias.

“Somos gente con pocos recursos, pero podemos pagar. Hemos buscado estudios pequeños, incluso de 20 metros, pero no encontramos nada”, insiste este afectado que no tiene una respuesta oficial de qué ha ocurrido para que les pongan en esta tesitura. Admite que aunque el día a día se hacía en un espacio reducido, como es la propia habitación y espacios comunes con lavadora y cocina, además de una terraza de uso compartido, el lugar se había convertido para ellos durante un año en una solución habitacional.

Desde la PAH critican que la respuesta institucional que, según denuncian, se está ofreciendo a algunos de los residentes, que pasaría por recursos de albergue en centros de pernocta como Cáritas, una solución que consideran insuficiente para personas que buscan estabilidad residencial y no un alojamiento temporal de emergencia. Señalan, igualmente, que esta es la misma alternativa que se ha dado anteriormente para algunos de los últimos a afectados por desahucios y aprovechan para poner de relieve que la mayoría de los conflictos que están tratando últimamente están relacionados con usuarios que, pese a tener un contrato de alquiler en vigor, se ven forzados a irse por las exigencias de los propietaros con subidas desmesuradas de la mensualidad que llegan a duplicarse o casi triplicarse.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, insisten en que los servicios sociales están realizando seguimiento de la situación y en que se está tratando de facilitar tiempo suficiente para que los afectados puedan buscar otra alternativa.