"¡Hartazgo en la estación de tren de Elche!": este el motivo

La estación de tren de Elche-Parque ha vuelto a registrar este martes problemas en sus escaleras mecánicas, una incidencia que ha provocado colas entre los usuarios para salir a la superficie. Según relatan varios viajeros, solo funciona un tramo de la infraestructura, el inferior, mientras el resto permanece fuera de servicio, una situación que califican de "reiterada e insoportable" y que, aseguran, vuelve a evidenciar las carencias de mantenimiento de la terminal de Cercanías de Renfe.

El malestar se ha agravado porque, además de la avería, los usuarios lamentan que la estación esté sin urinarios en servicio, una carencia que consideran impropia de una infraestructura con tránsito diario de pasajeros y próxima a la Universidad Miguel Hernández y la estación de autobuses.

Los usuarios están cansados de ver el cartel de "Trabajos de mantenimiento" en la estación de tren de Elche-Parque / INFORMACIÓN

Quejas por una incidencia repetida

“Ya estamos aburridos”, resumía este martes uno de los afectados ante la nueva avería. Otros viajeros consultados hablaban de “lo de siempre”, “más de lo mismo”, “un coñazo” y de una “enésima avería” en unas instalaciones que vuelven a fallar sin que llegue una solución estable.

Según las quejas recogidas entre usuarios habituales, el problema de este martes ha obligado a formar colas para subir, al quedar operativa únicamente la parte inferior de la escalera mecánica. La incidencia afecta de nuevo a la accesibilidad de una estación subterránea con fuerte desnivel entre el andén y la calle.

Hace un mes ya denunciaban lo mismo

La situación no es nueva. Hace apenas un mes, este periódico ya informó de que las averías en las escaleras mecánicas de Elche-Parque se habían cronificado. Entonces, los viajeros denunciaban tramos vallados, otros precintados y retrasos constantes en el servicio de Cercanías, con incidencias que, según explicaban, se repetían desde hacía al menos dos años.

En aquellos momentos, un usuario explicaba: “Desde hace dos años, cada dos por tres está averiada la escalera. Si no es el tramo de abajo, es el de arriba”. Otro afectado añadía que “llevo dos años cogiendo el tren y está siempre averiado”, mientras una viajera advertía de que “el tren de las 8.15 o 8.20 nunca llega a esa hora. Puede retrasarse 20 o 25 minutos, incluso media hora”.

Urinarios fuera de servicio en la estación de tren de Elche / INFORMACIÓN

Accesibilidad, retrasos y falta de servicios

La nueva avería reabre así una queja que va más allá del funcionamiento de la escalera. Los viajeros vienen denunciando desde hace tiempo problemas de accesibilidad, retrasos frecuentes y sensación de abandono en la estación. A ello se suma ahora la protesta por la ausencia de aseos, otra de las reclamaciones recurrentes de quienes utilizan a diario estas instalaciones.

Los usuarios recuerdan además que las reacciones institucionales han llegado otras veces tras la presión pública y política, pero sostienen que las mejoras no se mantienen. Mientras tanto, la estación vuelve a quedar este martes marcada por una escena que los pasajeros conocen demasiado bien: esperas, colas y la impresión de estar, otra vez, ante el mismo problema.