El bipartito de PP y Vox duplica la plantilla de la Concejalía de Mujer en Elche

La Concejalía de Mujer ha duplicado su personal desde su creación con la misión de reforzar la atención, prevención y apoyo a las mujeres del municipio, según informaron este martes desde el bipartito de PP y Vox en Elche. Ahora cuenta con más de una quincena de profesionales entre agentes y promotoras de igualdad, psicólogos, trabajadores sociales y personal técnico. Así lo explicó la edil del área, Caridad Martínez, quien hizo un balance de la actividad de su departamento durante el año 2025.

El aumento

Este incremento de plantilla ha permitido mejorar la atención a las usuarias con más de 3.000 asistencias a mujeres a través de los distintos servicios. De esta manera, 177 afectadas cuentan con un dispositivo de emergencia Atenpro y se ha permitido la puesta en marcha nuevas iniciativas como las terapias grupales para usuarias del Servicio de Atención Integral a la Mujer (SAIM), las cuales empezaron en 2025 y acogieron en sus primeras sesiones a una veintena de mujeres. Además, se han desarrollado programas de reeducación para condenados por violencia machista.

De esta forma, el actual departamento cuenta con una jefa de gestión, tres agentes y cuatro promotoras de igualdad, dos psicólogas y dos trabajadoras sociales del SAIM, un psicólogo para los programas de reeducación, una administrativa, y el personal técnico.

Otros proyectos

La edil también incidió en otros proyectos conjuntos: “Trabajamos en coordinación con otras áreas municipales como Juventud, Cultura, Deportes, Familia o Fiestas”. Entre estas iniciativas destaca el podcast ‘Elche, una mirada de mujer’ que se realiza mensualmente en Radio Jove, así como la presencia de más Puntos Violeta o la organización de la I Carrera de la Mujer celebrada el pasado domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Martínez, quien recordó el trabajo que se realiza por parte de la concejalía con la difusión de campañas contra el acoso, destacó que durante el pasado año se impulsaron cursos formativos para usuarias del SAIM orientados en mejorar sus competencias digitales, con el fin de facilitar su autonomía personal y su incorporación al mercado laboral. Es el caso de los talleres ‘Brecha Digital’ y ‘Tu día a día con el móvil’, en los que participaron alrededor de 40 mujeres.

Prevención y sensibilización

La concejala también puso el acento en las acciones de prevención y sensibilización. A lo largo de 2025 se impartieron 288 talleres en centros educativos y entidades sociales. Además, las agentes de igualdad atendieron a 679 mujeres, mientras que las trabajadoras sociales realizaron 1.496 atenciones y las psicólogas 866 intervenciones dentro del servicio municipal. Y es que, en palabras de Caridad Martínez, “la prevención y la concienciación son claves para erradicar la violencia contra las mujeres”.