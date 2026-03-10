Nuevo récord histórico en el padrón municipal de vehículos de Elche con una subida de casi 4.000 unidades

El padrón municipal de vehículos ha experimentado un incremento del 2,31 % entre 2025 y 2026, lo que se traduce en 3.808 vehículos más registrados en el municipio y en un nuevo récord histórico tras el registrado el año anterior. Según los datos de la comparativa oficial del padrón, el número total de vehículos pasa de 164.788 a 168.596, mientras que la recaudación asociada al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica supera por vez primera los 13 millones de euros (13.042.000 euros), frente a los 12,84 millones del ejercicio anterior.

El aumento del parque móvil se produce pese al descenso en algunas categorías concretas, lo que evidencia una evolución desigual entre los distintos tipos de vehículos. En conjunto, la recaudación municipal crece 203.000 euros, equivalente respecto al ejercicio previo a un 1,58 % más, según refleja la estadística comparativa del padrón.

Predominio de los turismos en el parque móvil

Los turismos continúan siendo el grupo mayoritario dentro del padrón municipal. En prácticamente todas sus categorías se registra un crecimiento del número de vehículos, aunque con diferencias notables según la potencia fiscal.

Vista aérea del final de la ronda sur, que ahora enlazará hasta la de Carrús / Áxel Álvarez

Los coches de menos de 8 caballos fiscales pasan de 10.067 unidades en 2025 a 11.175 en 2026, lo que supone un incremento del 11 %, uno de los aumentos más significativos dentro del padrón. Este crecimiento se traduce también en la recaudación del impuesto, que asciende de 232.000 a 257.000 euros, un 11 % más.

En el caso de los turismos de 8 a 11,99 caballos fiscales, el padrón pasa de 66.243 a 67.482 vehículos, con una subida del 1,87 % y 1.239 unidades adicionales. La recaudación asociada a este segmento alcanza casi 4,2 millones de euros, frente a los 4,1 del año anterior.

Los turismos de 12 a 15,99 caballos fiscales presentan un crecimiento muy moderado: de 42.594 a 42.672 vehículos, apenas 78 más, equivalente a un 0,18 %. En términos económicos, el impuesto aumenta ligeramente hasta los 5,5 millones de euros.

Por su parte, los turismos de 16 a 19,99 caballos fiscales pasan de 4.905 a 5.015 unidades, con un incremento del 2,24 %. El padrón registra en esta categoría una recaudación de 805.000 euros, frente a los 793.000 euros del ejercicio anterior.

El mayor crecimiento relativo entre los turismos de alta potencia se observa en los de 20 caballos fiscales en adelante, que aumentan de 1.374 a 1.491 vehículos, un 8,52 % más, con una recaudación que alcanza 284.000 euros.

Evolución desigual en autobuses y camiones

En el apartado de autobuses, los datos muestran una evolución irregular. Los vehículos de menos de 21 plazas se mantienen sin cambios, con 10 unidades registradas tanto en 2025 como en 2026. Tampoco varían los autobuses de más de 50 plazas, que permanecen en 64 unidades.

El único incremento se produce en los autobuses de 21 a 50 plazas, que pasan de 89 a 97 vehículos, lo que supone un 9 % más. Sin embargo, la recaudación de esta categoría disminuye ligeramente, pasando de 5.294 a 4.853 euros, lo que representa una caída del 8,33 %.

En el caso de los camiones, los datos reflejan un comportamiento desigual según la capacidad de carga. Los de menos de 1.000 kilos de carga útil aumentan de 4.346 a 4.422 unidades, con un incremento del 1,75 %, mientras que los de 1.000 a 2.999 kilos experimentan un crecimiento mayor, del 5,39 %, pasando de 3.191 a 3.363 vehículos.

Por el contrario, los camiones de más de 2.999 y hasta 9.999 kilos registran un ligero descenso del 0,51 %, pasando de 587 a 584 unidades. La caída es más pronunciada en los de más de 9.999 kilos, que disminuyen de 270 a 262 vehículos, lo que supone casi un 3 % menos.

Vehículos aparcados en la nueva avenida San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

Motocicletas al alza y descenso de ciclomotores

El padrón también muestra cambios relevantes en el segmento de vehículos de dos ruedas. Los ciclomotores experimentan una ligera reducción, pasando de 5.959 a 5.907 unidades, lo que supone un descenso del 0,87 %.

En contraste, la mayoría de categorías de motocicletas crece. Las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos aumentan de 9.994 a 10.432 unidades, un 4,38 % más, con una recaudación de 85.331,25 euros.

Las motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos presentan una ligera caída del 1,74 %, pasando de 2.300 a 2.260 unidades. En cambio, las motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos suben un 6,75 %, alcanzando 2.484 unidades.

También crecen las motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos, que pasan de 4.746 a 4.988 vehículos, un 5 % más, así como las de más de 1.000 centímetros cúbicos, que aumentan de 1.036 a 1.108 unidades, con una subida del 7 %.

Además de estas categorías, el padrón incluye tractores, remolques y semirremolques, que registran variaciones moderadas. Los tractores experimentan incrementos en todas sus categorías, destacando los de más de 25 caballos fiscales, que pasan de 757 a 776 unidades.

En el caso de los remolques, se observa una evolución mixta. Los de menos de 750 kilos de carga útil descienden de 164 a 134 unidades, lo que supone una caída del 18,29 %, mientras que los de más de 2.999 kilos aumentan de 880 a 920 vehículos, un 4,55 % más.

Finalmente, el padrón también refleja el número de vehículos exentos del impuesto, que pasa de 4.328 a 4.174, lo que supone 154 menos y una reducción del 3,56 % respecto al año anterior.

Vehículos circulando en la rotonda de l'Aljub, en Elche / Áxel Álvarez

En conjunto, la evolución del padrón confirma el crecimiento sostenido del parque móvil, impulsado principalmente por el aumento de turismos y motocicletas, aunque con descensos puntuales en determinadas categorías de vehículos pesados y ciclomotores. Cabe destacar también el incremento del número de tractores, lo que hace pensar en que el Camp d'Elx sigue pujante.

Periodo de pago

El Ayuntamiento de Elche tiene actualmente en exposición pública, desde el 3 de marzo, el padrón municipal de vehículos. Una vez quede aprobado se emitirán los recibos y se repartirán entre los contribuyentes, a fin de que puedan ingresarlos en las entidades bancarias colaboradoras de Suma Gestión Tributaria. El periodo voluntario de pago comenzó el 5 de marzo y finalizará el 11 de mayo, ambos inclusive. Finalizado el periodo voluntario las cuotas impagadas serán reclamadas por vía de apremio por Suma.