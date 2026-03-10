El PSOE de Elche cuestiona ante el Ministerio de Hacienda el uso que hace PP y Vox del remanente

Días después de que el bipartito de PP y Vox celebrasen que la ciudad cuenta con el remanente más alto de su historia con 32,8 millones, achacándolo a licitaciones a la baja y otros ahorros, el PSOE de Elche acusó este martes al Ejecutivo local de “confundir" a la ciudadanía al plantear que el dinero sobrante de las cuentas municipales pueda emplearse para inversiones. Aseguraron, tras consultar con el Ministerio de Hacienda, que el superávit solo puede utilizarse para reducir la deuda bancaria del Ayuntamiento según establece la legislación estatal vigente.

Así lo expuso la concejala socialista Patricia Maciá, edil de Hacienda en el pasado mandato, quien refirió que desde 2024 están activas de nuevo las reglas fiscales que regulan las cuentas públicas y que obligan a los ayuntamientos a cumplir determinados límites de estabilidad presupuestaria. Estas normas, recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012, establecen que los superávits o sobrantes de las cuentas municipales deben destinarse prioritariamente a reducir la deuda existente con los bancos.

Consulta

Según Maciá, ante los anuncios realizados por el alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Hacienda, Francisco Soler, sobre la liquidación del presupuesto municipal, el grupo socialista decidió consultar directamente al departamento de María Jesús Montero para aclarar el uso legal de ese remanente. Trasladaron los socialistas que la consulta se realizó el pasado 16 de febrero a la Subdirección General de Estudios Financieros de Entidades Locales, un órgano técnico del ministerio encargado de asesorar sobre la aplicación de las normas presupuestarias en los ayuntamientos.

En su respuesta, remitida el 17 de febrero, el ministerio recuerda que el superávit presupuestario debe destinarse primero a cubrir obligaciones pendientes de ejercicios anteriores o pagos pendientes a proveedores y, en última instancia, a reducir el endeudamiento neto de la Administración local.

Además, el informe al que apuntan los socialistas señala que solo en determinados casos se podrían destinar esos fondos a inversiones sostenibles, siempre que se apruebe previamente una norma estatal que lo permita. Sin embargo, desde la oposición niegan que esa posibilidad se haya dado por el momento. Por este motivo, concluyeron que, si no se activa esa excepción legal, el remanente debe emplearse obligatoriamente para reducir la deuda municipal.

Evitar préstamos

A juicio del grupo socialista, esta interpretación contradice el planteamiento defendido por el bipartito. Según Maciá, el Ejecutivo local estaría planteando utilizar el remanente para financiar inversiones previstas en el presupuesto y así reducir la necesidad de pedir nuevos préstamos.

Al hilo, para la concejala esta operación no equivale a amortizar deuda ya que entiende que cambiar la financiación de una inversión de préstamo a remanente no es amortizar deuda. "Amortizar deuda significa reducir el dinero que ya se debe a los bancos”, insistieron. En este sentido, desde el grupo municipal manifestaron que si el Ayuntamiento mantiene la deuda bancaria, el remanente debería destinarse a reducir esa cantidad y no a modificar la forma de financiar nuevas inversiones.

Francisco Soler, Pablo Ruz y Aurora Rodil, el pasado viernes tras anunciar el remanente / INFORMACIÓN

En este punto, la exresponsable del área de Hacienda afeó que Ruz se está contradiciendo en su discurso respecto a esta cuestión, recordando que cuando estaba en la oposición cuestionaba la existencia de remanentes presupuestarios al mismo tiempo que el Ayuntamiento recurría a préstamos para financiar proyectos. “Hace tres años criticaba que hubiera remanente y se pidieran préstamos. Ahora debería explicar por qué su posición ha cambiado”, enfatizaron los socialistas.

Liquidación

Por otra parte, desde el PSOE también señalaron que van a analizar con detalle la liquidación del presupuesto municipal de 2025 cuando dispongan de toda la documentación oficial, con lo que esperan que se convoque pronto la Comisión de Hacienda "para revisar los datos con lupa". A este respecto, reprobaron que la oposición todavía no tiene acceso a los informes técnicos completos y únicamente conoce los datos que los responsables municipales expusieron recientemente en una rueda de prensa.

Paralelamente, la concejal expresó este martes sus dudas acerca de algunos aspectos de la gestión económica municipal, especialmente en relación con gastos que, según indicó, no se habrían abonado durante el pasado ejercicio.Entre ellos hizo mención al incremento salarial de los trabajadores municipales, el segundo pago de la productividad o determinadas horas extraordinarias.

“Nos sorprende que no se hayan pagado determinados conceptos cuando había dinero para hacerlo y, al mismo tiempo, se anuncie ahora la existencia de remanente”, lamentó. Ante estas incógnitas, espera que el análisis detallado de la liquidación les permita aclarar si la estabilidad presupuestaria anunciada por el equipo de gobierno se corresponde realmente con la situación de las cuentas municipales.