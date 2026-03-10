Elche reconoce a las Reinas y Damas de las Fiestas con un broche

Este jueves, el Centro de Congresos de Elche acogerá por primera vez el acto del Fermall d’Honor a las 20.30 horas, una nueva celebración en la que se entregará un broche a todas las Reinas y Damas de las Fiestas de la ciudad desde el año 2013 hasta el 2024. La intención del evento es que en el 50 aniversario de la Federación Gestora de Festejos Populares, en 2028, todas dispongan de este broche con el fin de homenajear su labor y dedicación durante los reinados.

El presidente de la Gestora, Fernando Jaén, y la edil de Festejos, Inma Mora. / INFORMACIÓN

El acto

Fernando Jaén, el presidente de la Gestora, ha indicado que el objetivo del acto es entregar el broche a todos los reinados de las fiestas, desde el primero en 1979, hasta el más reciente. Ha resaltado que “debemos darle el valor que tiene haber sido Reina y Dama del las fiestas, el trabajo que han realizado todas ellas a lo largo de todo el año y que se sientan parte y partícipe de la fiesta”.

Este primer año los broches se entregarán a más de 50 Reinas y Damas que hayan comprendido cargos entre 2013 y 2024, y serán acompañadas por sus familiares y miembros de anteriores juntas directivas de la Gestora. El mantenedor del evento será el cofrade ilicitano Francisco Sabater Serrano.

Trabajo y dedicación

La edil de Festejos, Inma Mora, ha manifestado que con este acto se pretende “reconocer el trabajo y dedicación de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, nuestras máximas representantes festeras y grandes embajadoras fuera de nuestro municipio”. También ha puesto en valor la labor que realiza la Federación Gestora de Festejos Populares para “engrandecer nuestras fiestas”.