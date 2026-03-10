Elche reconoce a las Reinas y Damas de las Fiestas con un broche
Este jueves se celebrará la primera edición del Fermall d’Honor para entregar este símbolo a las representantes de las celebraciones de agosto
Este jueves, el Centro de Congresos de Elche acogerá por primera vez el acto del Fermall d’Honor a las 20.30 horas, una nueva celebración en la que se entregará un broche a todas las Reinas y Damas de las Fiestas de la ciudad desde el año 2013 hasta el 2024. La intención del evento es que en el 50 aniversario de la Federación Gestora de Festejos Populares, en 2028, todas dispongan de este broche con el fin de homenajear su labor y dedicación durante los reinados.
El acto
Fernando Jaén, el presidente de la Gestora, ha indicado que el objetivo del acto es entregar el broche a todos los reinados de las fiestas, desde el primero en 1979, hasta el más reciente. Ha resaltado que “debemos darle el valor que tiene haber sido Reina y Dama del las fiestas, el trabajo que han realizado todas ellas a lo largo de todo el año y que se sientan parte y partícipe de la fiesta”.
Este primer año los broches se entregarán a más de 50 Reinas y Damas que hayan comprendido cargos entre 2013 y 2024, y serán acompañadas por sus familiares y miembros de anteriores juntas directivas de la Gestora. El mantenedor del evento será el cofrade ilicitano Francisco Sabater Serrano.
Trabajo y dedicación
La edil de Festejos, Inma Mora, ha manifestado que con este acto se pretende “reconocer el trabajo y dedicación de las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche, nuestras máximas representantes festeras y grandes embajadoras fuera de nuestro municipio”. También ha puesto en valor la labor que realiza la Federación Gestora de Festejos Populares para “engrandecer nuestras fiestas”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La posidonia de Santa Pola se convertirá en ingrediente para el sector cosmético
- Rosa Rodríguez cuenta en la UMH de Elche cómo consiguió el récord histórico de Pasapalabra
- Elche alcanza el remanente más alto de su historia con 32,8 millones y el bipartito lo achaca a licitaciones a la baja y otros ahorros
- La apertura del restaurante del Parque Municipal de Elche apunta ahora a junio y ya hay reservas
- Familias de Elche atrapadas en Kuwait: 'Nos dicen que crucemos el desierto en coche, estamos desamparados
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- Fallece a los 70 años Pedro Soriano, referente del periodismo en Elche y exdirector de RNE de Alicante
- El expresidente del Elche CF Diego Quiles ya tiene un bulevar junto al estadio