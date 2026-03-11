El Clot de Galvany en Elche desafía la extinción con la suelta de 20 cercetas

El paraje natural municipal del Clot de Galvany, gestionado por Aigües d'Elx, acogió este miércoles la liberación de 20 ejemplares de cerceta pardilla, una de las aves acuáticas más amenazadas de Europa, en una actuación destinada a reforzar las poblaciones de la especie en los humedales españoles. La suelta se enmarca en los trabajos de conservación que se desarrollan en este espacio protegido, convertido desde hace años en uno de los enclaves clave para tratar de asegurar el futuro de esta anátida.

Las aves proceden del centro de reproducción en cautividad de la Granja de El Saler (Valencia), dependiente de la Generalitat Valenciana. Antes de ser liberadas no pasaron directamente al medio natural, sino que siguieron un proceso de adaptación progresiva, una fórmula de reintroducción controlada conocida como suelta suave, pensada para que los ejemplares reconozcan su nuevo entorno y reduzcan el impacto del cambio de hábitat.

Adaptación antes de la suelta

Durante varios días, las cercetas han permanecido en un jaulón de aclimatación instalado en la charca de anátidas del paraje. Ese periodo previo les ha permitido familiarizarse con los sonidos, olores y recursos naturales de la zona antes de quedar definitivamente en libertad. Se trata de una fase importante en este tipo de programas, ya que busca reducir el estrés y favorecer una integración más gradual en el humedal.

El Clot de Galvany en Elche se ha consolidado como un espacio decisivo para la recuperación de aves acuáticas / INFORMACIÓN

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, subrayó que "el Clot se ha consolidado como un espacio decisivo para la recuperación de aves acuáticas amenazadas y defendió que este tipo de actuaciones ayudan a reforzar sus poblaciones y a mejorar sus opciones de supervivencia". Sus palabras resumen el papel que ha ido ganando este enclave: "no solo como espacio natural visitable, sino como refugio para especies que cada vez encuentran menos lugares adecuados donde asentarse".

Una especie en situación crítica

La cerceta pardilla está catalogada como especie en estado crítico, una categoría superior al riesgo de extinción y última escala antes de ser considerada extinguida. Esa clasificación refleja la extrema fragilidad en la que se encuentra este pequeño pato ligado a humedales mediterráneos, ecosistemas que también han sufrido un notable deterioro.

En la actualidad, las principales poblaciones reproductoras europeas de esta especie se localizan en el sur de España, en espacios como el Parque Nacional de Doñana, el Parque Natural de El Hondo y el propio Clot de Galvany. Esa distribución muestra hasta qué punto la supervivencia de la cerceta pardilla depende de un número reducido de enclaves, convertidos en auténticos bastiones para su conservación.

Por eso, cada ejemplar liberado tiene un valor que va mucho más allá del gesto simbólico de la suelta. Lo que se persigue es reforzar poblaciones muy debilitadas y contribuir a una recuperación sostenida de la especie. La cerceta pardilla necesita hábitat, tranquilidad, seguimiento y una gestión continuada que le permita ganar margen frente a su retroceso.

El concejal de Medio Ambiente participaba en la suelta de las cercetas en el Clot de Galvany de Elche / INFORMACIÓN

Seguimiento y precedente reciente

Todos los ejemplares liberados cuentan con anillas metálicas y marcas identificativas, lo que permitirá a los técnicos realizar un seguimiento individualizado para estudiar su adaptación al medio natural y su evolución en el entorno del Clot. Este control resulta fundamental para valorar la eficacia de la actuación, conocer desplazamientos y detectar patrones de asentamiento que puedan servir para futuras sueltas o programas de refuerzo.

La suelta de estas veinte cercetas se suma a otros esfuerzos recientes para recuperar aves amenazadas en el mismo enclave. Hace apenas unos días, el Clot acogió también la liberación de ocho ejemplares de focha moruna, otra especie vulnerable, en una actuación impulsada igualmente por el Ayuntamiento de Elche dentro de los programas de recuperación de fauna desarrollados por la Concejalía de Medio Ambiente.

En aquel caso, las aves, procedentes de los servicios de vida silvestre de la Conselleria, permanecieron durante siete días en una jaula de aclimatación situada también en la charca de anátidas. Ese tiempo les permitió acostumbrarse al entorno, a la presencia de otras especies y a los recursos alimenticios del humedal antes de su suelta definitiva. Desde la primera liberación controlada realizada en 2022, el Clot ha acogido ya la suelta de 27 ejemplares de focha moruna.

El paraje natural de El Clot de Galvany en Elche este mediodía, tras la suelta de las aves / INFORMACIÓN

Ese precedente refuerza el papel del Clot de Galvany como uno de los principales espacios de referencia para la conservación de aves acuáticas en el sureste peninsular. El director del paraje, Juan Carlos Aranda, ha destacado en distintas ocasiones que la combinación de zonas húmedas, vegetación adaptada y gestión ambiental continuada convierte este espacio en un hábitat idóneo para especies vulnerables.

La reciente liberación de fochas morunas y la suelta ahora de 20 cercetas pardillas consolidan una misma línea de trabajo: combinar aclimatación controlada, seguimiento científico y mejora del hábitat para aumentar las probabilidades de supervivencia de especies cuyo futuro sigue dependiendo, en buena medida, de refugios como el humedal ilicitano.