Compromís da un tirón de orejas a Ruz a cuenta del plan de emergencias de Elche

Compromís afeó este miércoles que el bipartito de PP y Vox de Elche no ha vuelto a informar a los grupos políticos sobre la actualización del plan municipal de emergencias desde noviembre de 2024, cuando se comprometió a hacerlo tras los efectos de la Dana. La portavoz municipal de la coalición, Esther Díez, explicó que, después de aquel episodio meteorológico, el alcalde, Pablo Ruz, convocó una junta de portavoces para dar cuenta de las medidas adoptadas frente a las lluvias torrenciales y trasladó su intención de desarrollar nuevas actuaciones dentro del plan de emergencias de la ciudad.

Si bien, desde la coalición trasladaron que durante aquella reunión Ruz se comprometió a convocar encuentros periódicos con los distintos grupos políticos para informar de los avances en la actualización del plan. Sin embargo, aseguró que desde entonces no se ha producido ninguna nueva reunión. Una situación que para este grupo de la oposición contrasta con la “campaña de autopromoción” que, a su juicio, ha impulsado el primer edil en torno a esta materia.

Actualización pendiente

La portavoz de Compromís afirmó además que el Ejecutivo local había asegurado que se iba a actualizar la normativa relacionada con la prevención de emergencias, pero sostuvo que hasta ahora no se ha presentado ninguna documentación en el pleno municipal que aborde la prevención de riesgos como terremotos, inundaciones o incendios forestales.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, en la sede de su grupo municipal / INFORMACIÓN

En este sentido, recordó que Elche dispone de un Plan Territorial frente a las Emergencias aprobado en febrero de 2019 durante el anterior gobierno de PSOE y Compromís, afirmó Díez, quien criticó que desde el actual equipo de gobierno se haya llegado a cuestionar incluso la existencia de este documento.

Para la portavoz, la gestión de la prevención ante posibles emergencias requiere trabajo técnico y planificación institucional. En este sentido, afirmó que “la prevención de emergencias no admite bulos ni tampoco postureos” y defendió la labor de los técnicos municipales en esta materia. La edil también advirtió de que los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático serán cada vez más frecuentes y consideró que el equipo de gobierno debe impulsar medidas para adaptar la ciudad a estos escenarios.

Políticas urbanísticas

Por ello, la coalición valencianista reivindicó que las actuaciones no se limiten únicamente a la gestión de emergencias, sino incluir también políticas urbanísticas y ambientales destinadas a reducir los riesgos.

En este contexto, Díez reiteró la necesidad de actualizar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de incorporar medidas que ayuden a mitigar los efectos de la emergencia climática. También defendió la renaturalización del río Vinalopó como una herramienta para mejorar la gestión de episodios climáticos extremos. A su juicio, estas políticas van más allá de actuaciones puntuales como la plantación de árboles y permiten mejorar la calidad ambiental y la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales intensos.

Finalmente, Díez criticó lo que calificó como una actitud de negacionismo climático por parte del actual gobierno municipal, tildando incluso como una “negligencia” del Ejecutivo ante los retos ambientales y climáticos que afrontan las ciudades.