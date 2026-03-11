Crevillent activa los trámites para la transformación total de su centro urbano

Crevillent ha dado el primer paso administrativo para acometer una de las transformaciones urbanas más ambiciosas previstas en su casco urbano. La junta de gobierno local ha aprobado la tramitación del expediente para contratar las obras de ejecución de la primera fase de la futura plataforma única en el centro de la localidad, una intervención que cuenta con un presupuesto base de licitación de más de dos millones de euros y que aspira a reordenar el espacio público con un doble objetivo: mejorar la accesibilidad universal y embellecer una de las zonas más transitadas y simbólicas del municipio.

La actuación, impulsada por el equipo de gobierno del PP, que dirige la alcaldesa, Lourdes Aznar Miralles, afectará en esta fase inicial a un amplio conjunto de calles del corazón urbano: Mayor, Purísima, Corazón de Jesús, Blasco Ibáñez y sus conexiones con Llavador y San Sebastián; así como Pósito, Santa Teresa, Primero de Mayo, Plaza Iglesia Vieja, Valencia, Alicante y la conexión con Guillermo Magro. Además de la nueva pavimentación, el proyecto contempla la renovación de la red de saneamiento en los viales sobre los que se implantará esta solución.

Un proyecto para reordenar el corazón del municipio

La alcaldesa encargó a la Oficina Técnica Municipal la redacción del proyecto técnico que debía definir las características de esta intervención. A partir de ese trabajo, se han elaborado los pliegos administrativos y técnicos que regirán la futura licitación mediante procedimiento abierto simplificado, al que podrán concurrir las empresas interesadas una vez se publique el anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Crevillent.

La calle Blasco Ibáñez es una de las más transitadas del centro urbano de Crevillent / INFORMACIÓN

La operación se inscribe en un plan más amplio de mejora del medio urbano, aunque esta primera fase se concentra en el centro histórico y comercial del municipio por tratarse de una de las áreas más frecuentadas por vecinos y visitantes. La intención del Ayuntamiento es que la nueva plataforma única contribuya a eliminar barreras urbanísticas, facilite los desplazamientos peatonales y haga más amable un espacio que concentra buena parte de la vida administrativa, comercial y social de la localidad.

No se trata solo de actuar sobre un conjunto de calles, sino de coser un ámbito central especialmente sensible dentro del trazado crevillentino. La intervención abraza el núcleo histórico fundacional, la Vila Vella, hoy ya prácticamente peatonalizada, y se proyecta también sobre el entorno del Mercado Municipal de Abastos, las manzanas donde se ubican el Ayuntamiento, la Agencia de Desarrollo Local, el Archivo Municipal y la Casa de Cultura, así como sobre la franja más céntrica de la Rambla de Castelar. En conjunto, dibuja una operación urbana que pretende dar continuidad y coherencia a un centro que, en buena medida, ya venía reclamando una reordenación más pensada para el peatón.

Accesibilidad, imagen urbana y vida comercial

Desde el Gobierno municipal se insiste en que el proyecto no responde únicamente a criterios técnicos, sino también a una determinada idea de ciudad. La alcaldesa defendió este miércoles que la propuesta de plataforma única forma parte de una visión urbana más orientada a las personas que al vehículo. En palabras de Lourdes Aznar, “queremos seguir avanzando hacia un Crevillent más pensado para las personas, donde el peatón tenga mayor protagonismo frente al tráfico rodado y donde el espacio público invite a pasear, convivir y disfrutar del centro”.

Esa filosofía enlaza con una tendencia cada vez más visible en numerosos municipios: la recuperación del centro urbano como espacio de estancia, paseo y convivencia, y no solo como lugar de paso. En el caso de Crevillent, el Ejecutivo local considera que esta actuación puede tener un efecto directo sobre la calidad de vida de los residentes y sobre la experiencia de quienes visitan la localidad, al facilitar recorridos más cómodos, seguros y continuos en una zona especialmente sensible desde el punto de vista patrimonial y funcional.

Aznar subrayó además la dimensión económica del proyecto. La alcaldesa considera que la mejora del espacio urbano puede repercutir positivamente sobre el tejido comercial del casco tradicional. Así, aseguró que “un centro más accesible, cuidado y atractivo favorece la dinamización del comercio local y la vida social del municipio”. La previsión municipal es que la plataforma única ayude a crear un entorno más cómodo para vecinos, comerciantes y clientes, reforzando el atractivo del centro como lugar de encuentro y actividad cotidiana.

La plaza Iglesia Vieja también será renovada con la actuación municipal en Crevillent / INFORMACIÓN

La intervención, por tanto, busca combinar movilidad peatonal, seguridad, estética urbana y estímulo económico. Bajo esa lógica, el proyecto pretende que la reforma del viario no se limite a una mera renovación de pavimentos, sino que actúe como palanca para revitalizar la imagen del centro y fortalecer su papel dentro de la vida diaria del municipio.

Obras de hasta un año y adaptación al calendario festivo

El Ayuntamiento prevé un plazo de ejecución de hasta un año para esta primera fase. No obstante, el equipo de gobierno asegura que la programación de los trabajos tendrá en cuenta el calendario anual de actividades y festividades locales, con el fin de minimizar el impacto de las obras sobre el desarrollo ordinario de los principales actos culturales, festivos y sociales de Crevillent.

Una de las calles que se reformarán con la nueva plataforma única en Crevillent / INFORMACIÓN

Ese condicionante no es menor en un municipio donde el uso del espacio público se intensifica en determinados momentos del año. La previsión municipal es acompasar la ejecución de la pavimentación para evitar interferencias innecesarias en celebraciones y eventos relevantes. En esa misma línea, también se ha previsto que las jardineras y otros elementos urbanos que puedan instalarse sean retirables, de modo que no supongan un obstáculo cuando la calle deba adaptarse a otro tipo de usos temporales.

Una vez se publique el anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento, se abrirá el plazo para que concurran las mercantiles interesadas en ejecutar la obra. Será entonces cuando el proyecto entre en una nueva fase, ya no solo de planificación, sino de competencia empresarial.

La operación aprobada ahora representa, en definitiva, el arranque formal de una reforma que pretende dejar huella en el entramado urbano de Crevillent.