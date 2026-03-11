Las atletas que dan nombre al pabellón inclusivo de Elche, invitadas de los Amigos del Arroz con Costra

Dos iconos del deporte ilicitano se dieron cita este miércoles en la tradicional comida-tertulia de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche. Las atletas Sara Marín y María Diez, campeonas en varias ocasiones de España y del mundo de gimnasia rítmica para personas con discapacidad, y quienes darán nombre al esperado pabellón inclusivo, fueron las protagonistas en la cita gastronómica, y además en un momento relevante ya que está previsto que las citadas infraestructuras junto al centro comercial de l'Aljub abran en escasas dos semanas, el próximo 27 de marzo, según la previsión que marcó el Ayuntamiento.

Marín acudió acompañada de sus padres Ginés Marín y María Fernández mientras que Díez pasó un rato amenizado junto a su madre, Mercedes Alberola. Desde la sede habitual, en la carretera de Dolores, tuvo lugar una reunión muy especial que sirvió para felicitar a ambas referentes deportivas.

Las ilicitanas son de las primeras en pasar por las tertulias desde este 2026, después de que lo hayan hecho en semanas anteriores empresarios de KapitalClubInves, representantes de Coca Cola o el oftalmólogo Fernando Soler, que fue reconocido con el galardón de "Costrero de honor 2025 cuando se cumplían semanas del cierre del último congreso FacoElche.

De igual modo, también han pasado en anteriores convocatorias representantes de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de espacios protegidos o representantes públicos como el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama Zurián, quien dedicó unas horas al colectivo en presencia del alcalde, Pablo Ruz y por Juan de Dios Navarro Caballero, teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos y Agua, así como diputado provincial de Cultura.

Esta fue de las visitas más numerosas ya que también acudió Daniel Guindo Martínez, jefe de Prensa de la Conselleria de Emergencias e Interior; Patricia Merenciano Rodilla, jefa de Gabinete del conseller; ⁠Raúl Guillot, del equipo de Comunicación de la Conselleria; e Isabel Martínez Navarro, miembro del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Elche.

Esta cita se enmarca en el calendario de encuentros que la asociación mantiene a lo largo del año, por los que pasan representantes de colectivos, profesionales y personas vinculadas a la vida social, económica y cultural del municipio. La gastronomía actúa como hilo conductor de unas reuniones que fomentan el intercambio de ideas y el fortalecimiento de lazos.

El enclave, de carácter familiar, se convierte en escenario habitual para el diálogo cercano entre invitados y socios, manteniendo una tradición que combina identidad local y reconocimiento a quienes contribuyen a la sociedad ilicitana desde distintos ámbitos.

Menú fiel a la tradición ilicitana

El menú siguió el esquema habitual de estos encuentros. Primero se sirvieron los aperitivos tradicionales antes de dar paso a la “reina” de la tertulia, la costra, elaborada según la receta clásica que da nombre a la asociación. Posteriormente llegaron los postres típicos, entre los que no faltó el pan de higo, y la sobremesa se cerró con infusiones como el cantueso.

La asociación mantiene así una tradición que trasciende lo culinario para situarse como punto de encuentro estable en la agenda social ilicitana, donde la costra no es solo plato emblemático, sino también símbolo de identidad compartida.