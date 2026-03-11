Elche marca en febrero su menor cifra de paro en seis años con 17.177 desempleados

Elche cerró febrero de 2026 con 17.177 personas desempleadas, el dato más bajo de los últimos seis años, según destacaron este miércoles el alcalde, Pablo Ruz, y el concejal de Empleo y Promoción Económica, Samuel Ruiz, en una comparecencia en la que defendieron que la ciudad ha dejado atrás la crisis laboral derivada de la pandemia y consolida una etapa de estabilidad y mejora sostenida del empleo.

La cifra adquiere relieve al compararla con el pico registrado en junio de 2020, cuando Elche alcanzó los 28.182 parados en pleno impacto de la pandemia. Desde entonces, el municipio ha reducido el desempleo en más de 11.000 personas, una caída cercana al 39%, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. Ruz evitó cualquier triunfalismo, pero subrayó que "el balance es positivo porque confirma una evolución favorable en un contexto económico complejo, marcado por la inflación, la subida de tipos y la desaceleración en Europa".

El alcalde de Elche y el concejal Samuel Ruiz presentaron las últimas cifras del paro en la ciudad / V. L. Deltell

Reducción constante

Desde el inicio de la actual legislatura, en junio de 2023, el paro ha bajado en 2.443 personas, lo que supone un descenso del 12,5%. Además, "durante este mandato la ciudad se ha mantenido siempre por debajo de la barrera de las 20.000 personas en desempleo". El alcalde sostuvo que "la reducción ha sido constante, sin repuntes estructurales, y cifró el descenso medio mensual entre 75 y 80 parados".

Ruz defendió que el Ayuntamiento debe generar oportunidades junto a la buena gestión económica y volvió a insistir en que "el acceso a un trabajo digno sigue siendo la mejor herramienta de cohesión social". En ese contexto, resumió la filosofía del gobierno local con una frase que repitió varias veces durante la comparecencia: “La mejor política social es tener un buen empleo”.

El regidor atribuyó buena parte de la evolución del mercado laboral al dinamismo del tejido empresarial ilicitano y al trabajo de la Concejalía de Promoción Económica. También señaló que, pese al cierre puntual de algunas empresas, "el mercado local ha sido capaz de absorber trabajadores en otros sectores". En su opinión, "las cifras de paro encajan con otros indicadores recientes, como el elevado número de empresas del municipio con facturaciones superiores al millón de euros, y dibujan una senda positiva para la ciudad".

Empresariado y formación

Por su parte, Samuel Ruiz puso el foco" en el papel del empresariado, de los emprendedores locales y de las compañías que han apostado por implantarse en Elche". Según explicó, "el Ayuntamiento ha intentado acompañar ese impulso con herramientas útiles para la búsqueda de empleo, la formación y el autoempleo".

El concejal situó la formación como "eje central de la política municipal". Desde la llegada del actual equipo de gobierno, indicó, se han impartido 306 cursos en los que han participado 1.723 personas. Ruiz precisó que esa oferta no se dirige únicamente a personas desempleadas, sino también a trabajadores que quieren mejorar su cualificación y acceder a mejores oportunidades laborales.

Uno de los colectivos prioritarios para el Ayuntamiento son los jóvenes menores de 30 años, ante las dificultades que siguen encontrando para incorporarse al mercado laboral. Ruiz defendió que la administración local debe intervenir especialmente en esa etapa inicial, facilitando capacitación y un primer acompañamiento para mejorar la inserción.

Agencia local para buscar empleo

Otro de los recursos en los que incidió fue la Agencia Municipal de Colocación, situada en la calle Uberna. El edil aseguró que era un servicio poco visible y poco aprovechado, y que el actual gobierno ha tratado de convertirlo en una herramienta eficaz de intermediación laboral. Según los datos aportados, 281 personas encontraron empleo el último año a través de esta oficina. En los últimos años, además, cerca de 3.500 usuarios han acudido a ella para solicitar orientación, formación o ayuda en la búsqueda de trabajo.

Una camarera sirve una consumición en Elche / Áxel Álvarez

Ruiz también destacó el desarrollo del Pacto por el Empleo, articulado sobre tres grandes ejes: búsqueda de trabajo, formación y emprendimiento. Dentro de este programa, 35 personas encontraron empleo en el último año. El concejal insistió en que el autoempleo sigue siendo un componente relevante dentro de la economía local y defendió que el Ayuntamiento debe facilitarlo con ayudas más flexibles.

En 2026, además, el consistorio ha introducido un refuerzo específico para las personas con discapacidad, mediante la incorporación de personal especializado para el acompañamiento, el asesoramiento y la mediación con empresas. El objetivo, según explicó, es mejorar la inserción laboral de este colectivo y ampliar el alcance de las políticas municipales de empleo.

Otra de las herramientas citadas fue la web ElcheOrienta, que en los dos años y medio de mandato ha registrado 14.132 visitas. A través de este portal, los usuarios pueden consultar cursos, obtener orientación para elaborar currículums, buscar trabajo o acceder a recursos para emprender.

Tirón de los servicios

Ruiz apuntó que el sector servicios atraviesa un buen momento, favorecido en parte por la apuesta por el turismo, aunque añadió que también la industria y el sector primario están generando contratación. Según detalló, el empleo en Elche se distribuye aproximadamente con un 10% en el sector primario, un 25% en el secundario y el resto en los servicios.

Preguntado por los perfiles con más dificultades, admitió que mujeres y jóvenes siguen siendo los colectivos más vulnerables. Como respuesta, defendió seguir ampliando la oferta formativa. Aseguró que Elche dispone de una de las programaciones más amplias de la provincia.

El concejal indicó también que existen vacantes en oficios como jardinería, albañilería y fontanería, además de necesidades en el sector servicios. En este punto puso como ejemplo los cursos gratuitos de fontanería para jóvenes, con tasas de inserción laboral de entre el 80% y el 85% tras el primer nivel formativo. Según dijo, una parte del alumnado restante continúa con la formación avanzada antes de incorporarse al empleo.

La comparecencia sirvió igualmente para subrayar la reciente puesta en marcha de la Escuela Municipal de Formación en el Calzado, inaugurada hace una semana. Ruz la presentó como una herramienta para conectar de forma directa la formación con uno de los sectores emblemáticos de la economía ilicitana y la definió como un futuro “pasillo de empleabilidad”.