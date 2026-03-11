El alcalde de Elche pone fecha y fija plazos para el tanque de tormentas de Altabix

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, anunció este miércoles un futuro alivio para los problemas que genera el barranco de San Antón en episodios de lluvias intensas, después de que las precipitaciones de ayer volvieran a causar incidencias en su entorno, tal y como reflejó este periódico. La solución en la que trabaja la empresa mixta Aigües d’Elx pasa por la construcción de un tanque de tormenta con capacidad para 7 millones de litros —7.000 metros cúbicos— en el acceso del barranco al núcleo urbano, junto a la carretera de Alicante, con el objetivo de reducir "de forma sensible" el caudal que baja hacia la Ronda Sur y la carretera de Santa Pola. Aigües d'Elx tiene previstos 4 millones de euros para esta infraestructura en su plan de inversión.

Un proyecto en redacción para licitar tras el verano

Ruz recordó que el actual gobierno municipal ya actuó en la zona al inicio del actual mandato. “En julio de 2023 estuvimos en la zona comprobando los problemas y, a final de año comenzamos las obras de desvío del caudal, que teníamos acabadas a inicios de 2024”, señaló. El alcalde explicó que entonces se intervino porque “el barranco vierte en un camino” -Camino Viejo de Santa Pola- e “intentamos que el cauce se desviara para intentar aliviar al máximo la carretera de Santa Pola”.

El barranco de San Antón en Elche se desborda en la carretera de Santa Pola / Áxel Álvarez

El regidor contextualizó la magnitud del episodio de lluvias registrado ayer. “Ayer cayeron 80 litros en el entorno del estadio Martínez Valero”, indicó, antes de precisar que “en apenas 1 hora cayeron 40 litros y eso no hay colector que lo pueda asumir”. En ese escenario, avanzó que la empresa mixta del agua ultima ya la redacción del proyecto del futuro depósito de tormentas de Altabix-Universidad. “Se está terminando de redactar el proyecto en el entorno del Barranco de San Antón y las obras comenzarán tras el verano”, afirmó.

Según detalló, esa infraestructura tendrá una capacidad de 7 millones de litros, expuso el alcalde, que insistió en que "la instalación no acabará por completo con el problema, aunque sí permitirá amortiguar las riadas que atraviesan la zona, agravadas después de las obras de la Ronda Sur, y que se reparten hacia la carretera de Santa Pola y su parte sur".

El alcalde de Elche y el concejal Samuel Ruiz durante la rueda de Prensa de este miércoles / INFORMACIÓN

Reducción del caudal, pero no solución total

El alcalde quiso dejar claro que la obra no eliminará por sí sola todas las afecciones. “Al estar ubicado el tanque de tormenta en el entorno del barranco, pero más al norte, este proyecto no va a eliminar por completo ni muchísimo menos el problema, pero sí va a reducir sensiblemente el caudal de agua del barranco de San Antón”, explicó. A continuación recordó que esa corriente “atraviesa la Ronda Sur y ya de cierta manera se dispersa, sobre todo en la carretera de Santa Pola y parte sur de esta vía".

La previsión municipal es que, una vez concluida la redacción, el siguiente paso llegue tras el verano. “La idea de Aigües, según el plan antiriadas, es después del verano empezar con la licitación de las obras del tanque de tormenta”, señaló Ruz. En cuanto a los plazos de ejecución, cifró la duración de los trabajos entre 10 y 14 meses. El alcalde matizaba que todo dependerá de la complejidad técnica, de los encofrados y de la consistencia del terreno que deba sostener la infraestructura.

Camino Viajo de Santa Pola, en una imagen captada ayer en Elche / Áxel Álvarez

Ruz situó el futuro depósito “en el acceso del barranco al núcleo urbano, en torno a la carretera nacional hacia Alicante”. Con esa localización, sostuvo, se conseguirá interceptar parte del agua antes de que llegue a los puntos más conflictivos.

Inicio previsto antes de Navidad

El objetivo del equipo de gobierno es que la actuación arranque antes de final de año. “¿Va a solucionar por completo? No, pero va a ser un alivio muy importante del barranco y eso esperamos que las obras empiecen antes de las Navidades de este año, tras el verano. Va a ser una medida excepcional”, manifestó el alcalde. También lamentó que una actuación de este tipo no se hubiese abordado con anterioridad. “Una pena que antes no se haya hecho porque los problemas del barranco de San Antón eran muy antiguos”, dijo, para añadir que esas afecciones “se han multiplicado por la ronda sur, el sellado del suelo y demás”.

El alcalde enmarcó el episodio de intensas lluvias de ayer en una situación meteorológica fuera de lo habitual. “Ayer Elche fue la ciudad de toda España donde más llovió. Es una cosa bastante excepcional”, afirmó. Pese a los problemas que volvió a ocasionar el barranco de San Antón, Ruz destacó también el efecto beneficioso del agua caída para el término municipal: “Ha venido muy bien para el campo y para limpiar alcantarillas, para limpiar la ciudad, las palmeras, regar..., una cosa muy buena”.