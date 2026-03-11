Elche refuerza el asfaltado de pedanías y caminos rurales

La red de caminos rurales de Elche es extensa y compleja. Atraviesa partidas históricas, conecta zonas agrícolas y vertebra el territorio de las pedanías. Por eso, el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años un plan de actuaciones que busca mejorar la seguridad vial, facilitar los desplazamientos y responder a una demanda reiterada: mantener en condiciones adecuadas los caminos que forman parte de la vida diaria del Camp d’Elx.

El objetivo del proyecto es claro: desarrollar una política de mantenimiento más sistemática que permita actuar en aquellos tramos donde el firme está deteriorado, donde los baches dificultan la circulación o donde el tráfico agrícola y residencial exige una mejora estructural del pavimento.

Un plan por fases para todo el territorio rural

El actual plan de asfaltado tiene su origen en la licitación aprobada por el Ayuntamiento en junio de 2024, cuando la Junta de Gobierno Local impulsó un programa de 2,1 millones de euros destinado a mejorar el estado de las calles y caminos del municipio. De esa cifra, 1,5 millones de euros se reservaron específicamente para pedanías y caminos rurales, mientras que el resto se destinó al casco urbano.

Ese primer impulso permitió actuar en distintos puntos del Camp d’Elx durante 2024. Según el balance municipal, las obras permitieron asfaltar más de 24.000 metros de caminos rurales repartidos por diferentes partidas y pedanías del término municipal.

Las intervenciones alcanzaron lugares como Algoda, Daimés, Torrellano, El Llano de San José, El Altet, Asprillas, Balsares, Matola, Valverde, Santa Ana o La Marina, entre otras zonas. Entre los viales mejorados se encuentran caminos como el Camino de Sevilla, el Camino de las Torres de Gaitán, el Camino de Miñana, el Camino de Jubalcoy, la Vereda de Santa Teresa o el Camino de Torrellano al Altet.

La mejora de estos caminos no solo facilita los desplazamientos de los vecinos, sino también el acceso a explotaciones agrícolas y parcelas rurales, una cuestión clave en un término municipal donde la actividad agraria sigue teniendo un peso importante.

La mejora de estos caminos no solo facilita los desplazamientos de los vecinos, sino también el acceso a explotaciones agrícolas y parcelas rurales. / INFORMACIÓN

Nueva fase de inversiones

El plan continuó ampliándose durante 2025. En septiembre de ese año, la Junta de Gobierno Local adjudicó por 1,6 millones de euros los contratos de asfaltado y reparación de aceras tanto en casco urbano como en pedanías.

Dentro de ese contrato, el asfaltado quedó adjudicado por 1 millón de euros. El Ayuntamiento explicó entonces que el 95 % de esa inversión se destinaría a caminos de pedanías, mientras que el resto se reservaría para actuaciones puntuales en la ciudad.

El contrato tiene una duración de un año o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que permite ir ejecutando actuaciones según las necesidades detectadas en cada zona del término municipal.

Más actuaciones en 2026

El programa municipal dio un nuevo paso en enero de 2026, cuando el Ayuntamiento anunció una nueva fase de actuaciones en caminos rurales con una inversión total de 2,4 millones de euros.

Las obras comenzaron en el entorno del río Vinalopó, en un tramo del Assarb de Dalt, al sur de la urbanización Santa Fe. Allí se ejecutó una base de zahorra artificial en un tramo de 650 metros entre la carretera CV-853 y el Camino del Ocho. Esta solución se utiliza en determinados caminos donde el asfaltado convencional no es la opción más adecuada por las condiciones del terreno o por la planificación urbanística.

La intervención de 2026 se ha organizado en dos fases. La primera incluye actuaciones en distintos caminos del Camp d’Elx con una inversión aproximada de 1,2 millones de euros. Entre ellas destacan tramos del Sendero de Dolores o del Camino del Purgatorio al Huerto de Mari Pepa, con cerca de 1.800 metros de asfaltado.

La segunda fase está prevista para junio de 2026, financiada con remanente municipal, y permitirá actuar en entre 18 y 20 caminos rurales adicionales, ampliando el alcance del plan.

Obras en marcha en el Camp d’Elx

El plan sigue avanzando durante 2026. A comienzos de marzo, el Ayuntamiento informó de que los trabajos estaban finalizando en el Camino del Vessant del Platero, en la pedanía de La Hoya, con cerca de 2.000 metros de intervención.

En las semanas anteriores se habían ejecutado mejoras en el Camino del Ocho y el Camino del Purgatori, en la zona de Daimés. La siguiente actuación prevista se situaba en el Camino Viejo de Santa Pola, desde el cruce con el Camino de San Vicente, con casi 1.900 metros de asfaltado y reposición de señalización horizontal.

Un plan continuo

El asfaltado de caminos rurales no tiene una única fecha de finalización. Se trata de un programa que se ejecuta por contratos y fases, adaptándose a las necesidades detectadas en el territorio y a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.

Más que una obra puntual, el plan municipal pretende consolidarse como una estrategia continuada de mantenimiento de la red viaria rural. Una forma de mejorar la movilidad, reforzar la seguridad y atender una demanda histórica del Camp d’Elx: que sus caminos reciban una atención proporcional a la importancia que tienen en el día a día del territorio rural ilicitano.