Elche refuerza el acompañamiento a personas sin hogar para que puedan salir de la calle

Más intervención social en las calles con las personas sin hogar de Elche para que mejoren su situación. Es el reto que tiene entre manos el Ayuntamiento, que desde hace dos semanas ha incorporado un par de técnicos que a diario peinarán los barrios con tal de servir de apoyo a quienes viven en una situación de exclusión extrema. Una atención para algo tan sencillo como preguntarles cómo están y qué necesitan. En resumidas cuentas, que tengan un hombro en el que apoyarse.

Este programa municipal reforzaría los recursos que hay en la ciudad en la lucha contra el sinhogarismo, y que desde hace años vienen prestando entidades sociales, con tal de reducir el número de personas que pasan las noches sin un techo. El fin último es que entren en itinerarios sociolaborales que les abran la puerta a tener autonomía y encontrar vivienda. Desde Acción Social trasladaron este miércoles que las cifras de ilicitanos sin casa que pernoctan guarecidos en espacios públicos como huertos o incluso debajo de puentes se ha reducido drásticamentet que de 2023 a esta parte.

Hace tres años se hizo el primer recuento nocturno que apuntaba a que en el término municipal había 96 personas en la calle mientras que tras incorporarse recursos como el centro de pernocta de la fundación Conciénciate, que se inauguró en diciembre de ese mismo año, el Ayuntamiento estima que el número se ha ido reduciendo progresivamente hasta los 25 o 27 usuarios que duermen sin asegurarse las mínimas condiciones, según los datos que maneja la concejalía.

Una persona en la calle resguardada con un paraguas este mismo lunes por la mañana en Elche. / Áxel Álvarez

De 25 a 60 personas

Ahora bien, colectivos como Conciénciate apuntan que actualmente los equipos de calle han contabilizado a 32 personas y que en los últimos días han entrado al recurso tres personas nuevas, de ahí que hayan tenido que ampliar temporalmente las plazas del centro pasando de 60 a 65. Este colectivo traslada que también han conseguido una línea de ayudas para contratar un psicólogo que va a permitir que haya más coordinación con el Ayuntamiento, así como garantizar que los equipos de calle salen todos los días de la semana.

Desde Cáritas Elche la cifra que manejan no es tan optimista, ya que en sus registros actualizados tienen un censo de unas 60 personas, prácticamente el mismo volumen que manejan desde Cruz Roja, desde donde indican que en el último año han atendido a 384 personas atendidas, el 84% hombres y 16% mujeres, a lo largo de 163 rutas, lo que da cuenta de que hay muchos usuarios de paso que van moviéndose de municipio.

¿Éxito?

De cualquier modo, a nivel municipal se apoyan en que esta nueva cobertura pueda ser útil para bajar los casos. "Si dentro de un año o año y medio conseguimos tener sólo 10 o 12 viviendo en la calle, para mí el proyecto habrá sido un éxito”, resaltó la edil de Acción Social, Celia Lastra, durante la presentación del recurso.

La intervención está subvencionada por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, dentro de la convocatoria destinada a financiar proyectos dirigidos a poblaciones altamente vulnerables. La resolución fue aprobada el 3 de noviembre de 2025, cuando se concendió a la concejalía una ayuda próxima a los 86.000 euros para el desarrollo del proyecto durante este 2026 (con posibilidades de renovar cada año) y que, a grandes rasgos, persigue “acercar la administración a las personas que viven en la calle, conocer su realidad y ofrecerles una intervención social directa, inmediata y personalizada”.

Perfiles

Por ello habrá una trabajadora social y una técnica de integración social que se encargarán del trabajo de campo los lunes entre las 7.30 y las 14.30 horas, mientras que de martes a viernes la actuación será entre las 15 y las 22 horas. La iniciativa tiene una doble vertiente. Por un lado, conocer en profundidad la realidad de estas personas, sus historias de vida y las circunstancias que les han llevado a una situación de exclusión social severa. Por otro, acercar los servicios sociales municipales a este colectivo, informándoles de los recursos disponibles y de las prestaciones a las que pueden acceder.

Lastra reconoció que muchas de estas personas rechazan utilizar los recursos disponibles por diferentes motivos, entre ellos la dificultad para adaptarse a las normas de los centros o por problemas relacionados con adicciones y enfermedades mentales, o incluso casos de afectados con la patología dual donde la drogadicción o el alcoholismo va ligado a los problemas de salud mental. Con lo cuál, se veían en la necesidad de que la propia administración diera el paso de salir a encontrarse con ellas.

De alguna forma este será un complemento de la labor que desde hace años vienen realizando organizaciones sociales con intervenciones periódicas en la calle que llegan a duplicarse ante olas de calor y de frío. Por ello, desde el área municipal defendieron que la solución es el trabajo en red con cooperación institucional para que esas personas terminen en un lugar alojadas donde pueda darse el siguiente paso, que es la intervención integral como herramientas fundamentales para ofrecer oportunidades reales de recuperación y de inclusión, manifestó la responsable municipal.

Al hilo, Lastra señalo que el proyecto no es únicamente una actuación técnica, sino también una apuesta política y social para mejorar la atención a uno de los colectivos más vulnerables . Y todo a través de establecer vínculos de confianza con quienes están en esta situación tras haberse visto envueltos en problemas económicos sobrevenidos, adicciones y falta de apoyo familiar, lo que dificulta aún más su proceso de recuperación social.

Ruptura

En este punto, la concejala manifestó que la ruptura con el entorno se produce tras años de conflictos o intentos fallidos de ayuda. En otros, son las propias personas quienes se alejan de sus seres queridos para evitar causar más sufrimiento, por ello entienden a nivel municipal que hay posibilidades reales de reinserción si consiguen encontrar una salida personal que les permita ese acercamiento posterior con sus familiares.