Elche sortea su mercado más simbólico y turístico

Elche ya ha puesto en marcha uno de esos engranajes discretos que, cada primavera, anuncian la cercanía de la Semana Santa con la precisión de un rito antiguo. El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió este miércoles el tradicional sorteo de los puestos del Mercado de la Palma Blanca, un acto administrativo en apariencia menor, pero que en la ciudad tiene algo de víspera solemne: allí donde se reparten los espacios de venta comienza también a ordenarse, casi en silencio, el paisaje del Domingo de Ramos, celebración de Interés Turístico Internacional. Este año habrá 30 puestos distribuidos por distintos puntos del término municipal, con especial peso de la Plaça de Baix, que concentrará más de la mitad de las ubicaciones.

Menos puestos que en 2025 y nuevo reparto

La cifra supone un descenso respecto al pasado año. En 2025 el mercado contó con 32 puntos de venta repartidos entre el casco urbano y varias pedanías, mientras que ahora serán dos menos. También cambia la distribución. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, en esta edición la Plaça de Baix dispondrá de 16 puestos de palma blanca; la Plaza de Barcelona tendrá tres; habrá uno en el Mercado de San José, uno en la Plaza de Altabix y otro en la pedanía de Torrellano. A esa red se sumarán, únicamente en la mañana del Domingo de Ramos, ocho puestos en el Paseo de la Estación, junto a la Oficina de Turismo.

Uno de los vendedores de palma blanca coge su número en el sorteo del Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

La comparación con 2025 permite ver con más claridad cómo se ha reordenado el mapa comercial de esta tradición ilicitana. El año pasado la Plaça de Baix contó con 14 puestos; la plaza de Barcelona, con tres; el Mercado de San José, con dos; Altabix, con uno; y las pedanías de Torrellano y El Altet, con dos en conjunto. Además, frente a la Oficina de Turismo se habilitaron 10 espacios para la mañana del Domingo de Ramos. Este 2026 desaparece de la distribución El Altet, el Paseo de la Estación pierde dos puestos y, en cambio, la Plaça de Baix gana presencia como corazón principal de la venta.

El sorteo celebrado este miércoles mantuvo el mismo sistema de adjudicación de años anteriores. Las solicitudes se organizaron en tres grupos: Productores, Antigüedad y Otros. A partir de esa clasificación, la asignación se realizó conforme al número de registro de entrada de cada solicitud. El procedimiento, ya asentado en anteriores convocatorias, busca ordenar la adjudicación de manera reglada y dar continuidad a un mercado que mezcla tradición artesanal, actividad económica y fuerte simbolismo local.

Venta antes del gran día y exhibición artesanal

La venta se desarrollará en las jornadas previas al Domingo de Ramos, en concreto los días 27 y 28 de marzo, con horario de 9 a 21 horas. En el caso de Torrellano, el puesto funcionará dentro del horario de venta no sedentaria. Ya el 29 de marzo, Domingo de Ramos, los ocho puestos instalados frente a la Oficina de Turismo abrirán de 09 a 13 horas, una franja especialmente pensada para quienes apuran la compra de la palma pocas horas antes de la procesión y de la conocida celebración ilicitana.

Junto a la venta propiamente dicha, el mercado volverá a reservar un espacio para la Escuela-Taller de Palma Municipal, que dispondrá de un puesto de exhibición en la Plaça de Baix. Su función no será comercial en sentido estricto, sino divulgativa: mostrar al público el valor artesanal de la Palma Blanca y contribuir a que esa tradición no quede reducida a un mero producto de temporada. En una ciudad como Elche, donde la palma trenzada forma parte de la memoria familiar, del paisaje urbano y de la imagen exterior del municipio, ese gesto tiene también un sentido pedagógico.

Matías Segarra

No es un detalle menor. La palma blanca no solo acompaña una fecha religiosa concreta, sino que constituye uno de los signos más reconocibles del calendario ilicitano. Cada puesto que se coloca en la calle no vende únicamente una pieza elaborada con paciencia; vende también una pequeña porción de identidad compartida. De ahí que el mercado sea observado cada año con atención por vendedores, compradores y por una ciudad que ha convertido esta artesanía en uno de sus emblemas más delicados.

El listado oficial se publicará el 18 de marzo

Tras el sorteo celebrado este miércoles, el siguiente hito administrativo llegará el 18 de marzo, fecha en la que el Consistorio publicará el orden definitivo del Mercado de la Palma Blanca. La relación se podrá consultar tanto en el tablón de la Concejalía correspondiente como en la página web municipal, www.elche.es, donde quedará formalizada la adjudicación de los espacios.

Elegir palmas blancas no es una tarea fácil / Matías Segarra

Con todo, el mercado volverá a desplegarse en esos enclaves donde la ciudad reconoce el pulso de sus tradiciones: el centro histórico, los barrios y una pedanía. Allí, entre la blancura vegetal de las palmas y el trasiego de compradores, Elche empezará otra vez a parecerse a sí misma. Porque antes de que lleguen las procesiones, antes incluso de que el Domingo de Ramos ocupe las calles, hay un momento previo en el que la liturgia aún no ha comenzado del todo, pero ya se intuye. Ese momento, en Elche, empieza muchas veces con un sorteo, una plaza y un puñado de puestos donde la artesanía se convierte en anuncio de fiesta.