El viejo hostal de Elche amenazado de cierre y con 40 huéspedes alega contra el expediente del Ayuntamiento

Horas después de que trascendiese que el Ayuntamiento de Elche ha abierto un expediente contra un antiguo hostal que se reconvirtió para alquilar habitaciones, y que supuestamente no reúne las condiciones para estar abierto, el propio bipartito de PP y Vox confirmó este miércoles que la propiedad ha alegado contra el procedimiento abierto de la Administración local para que subsane las deficiencias ya que a nivel municipal se traslada que se estaba realizando una actividad sin tener la licencia preceptiva para operar.

Como pudo saber este diario, hay inquilinos que están pagando 415 euros de alquiler por estas habitaciones sobre lo que un día fue un lugar de hospedaje temporal y recibieron hace días un mensaje por Whatsapp del propietario en el que decían que en un mes tenían que abandonar las instalaciones.

Precisamente ese es el plazo que el Consistorio le ha dado al responsable de este espacio para que acometa las reformas necesarias para adaptarlo a la normativa vigente. De no ser así, la propiedad tendrá que desalojar a los huéspedes, quienes llegaron a este recurso habitacional mediante un contrato de alquiler. La concejalía de Aperturas traslada que hay alrededor de 40 personas en el lugar, como también expuso a INFORMACIÓN la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), colectivo desde donde alertan que es insuficiente la solución de desplazar a los usuarios a centros de pernocta de la ciudad, servicios de emergencia temporales.

Más flexibilidad

Desde el Ejecutivo local señalan que a nivel municipal se ha dado más flexibilidad con los tiempos para efectuar el cese de la actividad, si el promotor no corrige las deficiencias, con tal de respetar la situación de las personas que actualmente residen en el edificio. De igual manera, el Ayuntamiento comunicó que se ha trasladado la situación a Acción Social para que realice un seguimiento de los residentes que puedan necesitar apoyo durante este proceso.

Ante este contexto, la propia edil del área, Celia Lastra, aclaró que no se trata de un desahucio, sino de un procedimiento administrativo derivado de deficiencias técnicas detectadas en el edificio. Según explicó la concejal, el Ayuntamiento tenía conocimiento desde hace tiempo de que el establecimiento debía subsanar diversos problemas relacionados con las condiciones del inmueble. Tras no haberse solucionado esas deficiencias, que hasta la fecha tampoco han clarificado desde la Administración local, se ha terminado dando un ultimátum para que se corrijan.

Por otra parte, Lastra aseguró que no les han llegado casos de extrema vulnerabilidad de entre los inquilinos porque tienen en vigencia contratos de arrendamiento y disponen de recursos propios, aunque es cierto que hay usuarios que, tal y como han manifestado a este diario, era de las pocas ofertas a las que podían acceder por sus situaciones personales ya que hay casos en los que sólo disponen de apenas una pensión de 800 euros que sólo les da para compartir habitación, como el caso de un hijo con su madre sexagenaria, que después de abandonar uno de los pisos de San Antón, que ahora acaban de ser derribados, y donde estaban también de alquiler, se toparon con la realidad del mercado inmobiliario: habitaciones individuales que no bajan de los 300 euros y pisos completos inalcanzables.

Por sorpresa

Ante esta situación sobrevenida, que les pilló por sorpresa, se sienten agobiados por no saber qué rumbo coger si el propietario no regulariza el complejo residencial. Ya de antemano entienden que acudir a un albergue sería inviable porque no podrían llevar una vida ciertamente normalizada y autónoma que sí que tienen en este hostal donde, al menos en su caso, disponen de baño propio, un servicio que no se encuentra en todas las plantas de este alojamiento, según precisa.

Al margen, estas familias hacen vida en las habitaciones ya que las zonas comunes son limitadas con cocina y zonas de lavandería para tratar de cubrir sus necesidades básicas. Hay quienes llevan más de un año alojados en este enclave, aunque tal y como exponen los usuarios se aprecia cierta rotación porque en cuanto encuentran algo mejor abandonan estas instalaciones.

Desde Acción Social explicaron que por lo pronto están ofreciendo orientación a los residentes para ayudarles a buscar otras alternativas habitacionales.

Uno de los dormitorios del albergue para familias que abrió la fundación Conciénciate de Elche en febrero / Áxel Álvarez

Plazas sin cubrir

“No se trata de buscarles un piso directamente, sino de orientarles en función de su situación personal para que puedan encontrar otra alternativa”, matizó la concejala, quien también pidió evitar alarmismo en torno a este asunto y aseveró en más de una ocasión que nadie se quedará sin un techo poniendo de ejemplo que existen recursos disponibles de alojamiento temporal gestionados en colaboración con entidades sociales como la fundación Conciénciate. A colación, desde esta entidad reseñan que el refugio de 26 plazas que se inauguró hace un mes para atender a familias vulnerables está libre, sin ocupaciones al menos hasta este miércoles, y que no les ha llegado ningún caso derivado de este hostal.

Desde la PAH refieren que esta es la misma alternativa que se ha dado anteriormente para algunos de los últimos a afectados por desahucios e incluso alertan de que los conflictos por la escalada de los precios de las viviendas en el mercado de alquiler se están disparando porque hay casos en los que incluso se está burlando el contrato con propietarios que exigen subidas en las cuotas mensuales que llegan a duplicarse o casi triplicarse.

Con ello se está forzando a los usuarios, en algunos casos familias completas, a acudir en busca de ayuda, teniendo en cuenta que se calcula que el 80% de los ingresos en contextos familiares vulnerables van dedicados exclusivamente a costear el techo. Esta problemática ya la han puesto de relieve organizaciones como Cáritas, que en la asamblea del pasado verano llegó a anunciar que en sus cuentas se cuadruplicaba el déficit para poder cubrir alquileres en vista de la escasa oferta asequible.