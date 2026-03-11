Programación literaria para todos los públicos: presentaciones, talleres infantiles y clubes de lectura

Desde presentaciones y clubes de lectura hasta talleres y visitas programadas para los más pequeños. Así es como Elche, este mes de marzo, viene cargado de actividades literarias para todos los públicos, con acceso gratuito y una oferta extendida por distintos espacios.

Presentaciones

Este viernes 13 de marzo, a las 18.30 horas, tendrá lugar en la sala de adultos de la Biblioteca Pedro Salinas de El Altet, la presentación del libro El niño que soñaba con cantar, de Paolo Linguori y Manuel Fernández Gómez.

Este mismo día, en la Biblioteca infantil-juvenil Pedro Ibarra, a las 18 horas, se realizará el taller de inglés "Betty’s family & other animals", ofrecido por Kids & Us y dirigido a niños de entre dos y cuatro años. Para el acceso a este último será necesario realizar previamente la inscripción.

Por otra parte, el viernes 27, el claustro de la Biblioteca Pedro Ibarra acogerá la presentación de La herida original de Ana Isabel Mateo Rodríguez, a las 19 horas. Al día siguiente, continuarán las exhibiciones en la biblioteca infantil-juvenil a las 11 horas con el libro para niños Julia salva al mundo de Nerea Fernoll Mas, acompañado, además, de un taller para mayores de cuatro años. Para acceder, habrá que inscribirse previamente.

Talleres y clubes

Los pequeños de la casa también podrán disfrutar de "La hora del Cuento. Pajarita de papel", acompañada del taller familiar Origami en primavera, a las 18 horas, durante diferentes días del mes de marzo. El taller se desarrollará en las bibliotecas infantiles-juveniles Gloria Fuertes, José Fuentes de Torrellano, Rafael Navarro de La Marina, Mestre Pep Sempere, Pedro Salinas de El Altet y Pedro Ibarra, y se requerirá reserva previa.

Marzo presenta una alta oferta de actividades literarias infantiles. / ÁXEL ÁLVAREZ

Los clubes de lectura también tienen cabida este mes. La Biblioteca Aureliano Ibarra ofrecerá, el miércoles 25 de marzo a las 10.30 horas, El misterio del Prado de Javier Sierra; mientras que al día siguiente, el jueves 26, la Biblioteca Pedro Ibarra atenderá a la lectura Oposición, de Sara Mesa, a las 17 horas. Para ambos será necesaria inscripción previa.

Colegios

También habrá visitas programadas para el alumnado de Infantil y de Primaria a distintas bibliotecas del municipio que incluyen formación y actividades como el taller "Pasaporte viajero: misión biblioteca".