El mercado de Plaza Barcelona, un espacio más versátil y actualizado

El Mercado de Plaza Barcelona, uno de los equipamientos comerciales tradicionales del barrio de Carrús, afronta una remodelación integral que cambiará su funcionamiento y su papel dentro de la red de mercados municipales de Elche. El Ayuntamiento ha fijado como horizonte el inicio de las obras en junio de 2026, después de que la previsión inicial situara el arranque en el primer trimestre del año. La intervención cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros y se plantea con un objetivo doble: modernizar el espacio de venta y, al mismo tiempo, convertir la planta superior del edificio en un área de servicios municipales de atención al ciudadano.

La actuación forma parte del paquete de reformas previstas en los mercados de Carrús, con el propósito de actualizar infraestructuras que, pese a conservar su valor como comercio de proximidad, necesitan adaptarse a nuevos hábitos de compra y a los estándares actuales de accesibilidad y funcionalidad. En el caso de Plaza Barcelona, el proyecto introduce una reorganización de usos que define con claridad qué actividad se desarrollará en cada nivel del inmueble.

Según el planteamiento difundido por el consistorio, la planta baja del edificio seguirá albergando el mercado, con una redistribución interna orientada a concentrar la actividad comercial. La planta superior, en cambio, se destinará a dependencias municipales. La intención es ubicar ahí un servicio de atención al ciudadano y, además, instalar la Concejalía de Mercados, de manera que el propio inmueble combine la función comercial con una nueva utilidad administrativa vinculada a la gestión del sector.

Este reparto por plantas no solo responde a una estrategia de modernización. También busca reforzar la actividad diaria del edificio, generando flujo de personas más allá de las horas habituales de compra. En un barrio con alta densidad de población como Carrús, la presencia de servicios públicos en un equipamiento céntrico puede convertirse en un elemento de dinamización de su entorno inmediato, al tiempo que se mejora la eficiencia de espacios municipales disponibles.

Calendario y plazos

En cuanto al calendario, el Ayuntamiento ha apuntado al mes de junio de 2026 como inicio previsto de los trabajos, un ajuste de tiempos respecto a la planificación que se manejaba meses atrás. El plazo de ejecución se sitúa en una horquilla de 10 a 12 meses, aunque se ha señalado que el objetivo deseable es acortar la obra a 10 meses, un criterio que puede tener peso a la hora de valorar la ejecución. La inversión prevista para la reforma asciende a 2,2 millones de euros.

Redistribución del edificio

Uno de los cambios más concretos del proyecto es la redistribución de los puestos. El Ayuntamiento ha indicado que los placeros, en torno a 14 puestos, quedarán concentrados en la planta inferior. La concentración en planta baja también facilita la accesibilidad y la experiencia del cliente, al reunir la oferta en un mismo nivel y reducir barreras de movimiento dentro del edificio.

La incorporación de dependencias municipales es el rasgo que diferencia especialmente esta reforma. El objetivo es que el mercado no sea solo un lugar de compra, sino también un equipamiento con actividad administrativa, vinculado a la atención al ciudadano y a la gestión del propio sistema de mercados. La ubicación de la Concejalía de Mercados en el inmueble añade, además, una lectura simbólica: el edificio se convierte en un centro operativo para el ámbito que representa.

Con el inicio previsto en junio de 2026 y una ejecución que apunta a completarse en torno a un año, la reforma del Mercado de Plaza Barcelona se perfila como una de las intervenciones de mayor impacto en Carrús dentro de la agenda municipal de modernización de equipamientos. Un proyecto que no se limita a rehabilitar un edificio, sino que redefine su función para adaptarlo a la realidad actual del barrio y del comercio local.