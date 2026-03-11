Un moderno centro sociocultural para impulsar Torrellano

El nuevo centro sociocultural, proyectado por el Ayuntamiento de Elche, va a cambiar la vida social y cultural de Torrellano. Se trata de un edificio que reunirá en un mismo lugar actividades vecinales, servicios municipales y programación cultural.

Torrellano es una de las pedanías que lleva años creciendo al ritmo del Parque Empresarial y también como lugar de residencia de muchos ilicitanos. El nuevo centro se concibe precisamente para acompañar esa evolución y dotar a la zona de un equipamiento público acorde a su dimensión actual.

Este nuevo edificio, que se denominará Maestro José Toro, se ubicará en la parcela delimitada por las calles Libertad, Alcudia, Astronautas y Violeta, en pleno núcleo urbano de Torrellano. Contará con una planta baja más dos pisos y una superficie total construida de 2.189,79 metros cuadrados, de los cuales 1.905,59 serán útiles.

Más allá de las cifras, el diseño se ha planteado como una construcción singular, reconocible en la distancia, con volúmenes retranqueados y aperturas que mantienen la relación con el entorno urbano. El proyecto, además, se ha concebido con criterios de eficiencia, sostenibilidad, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Una infraestructura versátil

Uno de los rasgos más destacados del futuro centro es su organización interior. Todo el edificio gira en torno a un núcleo central de comunicaciones y servicios que ordena la circulación y facilita la accesibilidad. Esa estructura modular permitirá además que los espacios puedan adaptarse en el futuro a nuevas necesidades de la pedanía, algo importante en una zona en expansión y con demandas cambiantes.

La gran pieza de la planta baja será el salón de actos, concebido como el gran motor cultural del edificio. Tendrá capacidad para 462 personas, distribuidas en 346 butacas en la planta baja y 116 en la planta primera en forma de anfiteatro. Este auditorio está pensado para acoger representaciones teatrales, conciertos, conferencias, proyecciones y actividades culturales de gran formato, una de las carencias que históricamente ha arrastrado Torrellano. Junto al auditorio se ubicarán también la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), que acercará los trámites administrativos a los vecinos, una cafetería orientada a poniente como punto de encuentro social, además del vestíbulo y los aseos.

La planta primera albergará la biblioteca y sala de lectura, un espacio pensado para fomentar el hábito lector y ofrecer un entorno de estudio y consulta moderno y tranquilo. Además, esta planta se conectará directamente con la parte superior del auditorio, permitiendo la visión de la sala principal desde el anfiteatro.

La planta segunda concentrará buena parte del componente social y asociativo del proyecto. Allí se ubicarán cuatro despachos para asociaciones locales, un despacho para la Policía Local, dos despachos para trabajadores sociales y el despacho pedáneo. También se habilitarán cinco aulas de música para la escuela local, preparadas para clases y ensayos, además de dos salas polivalentes destinadas a talleres, cursos o reuniones vecinales. En conjunto, el edificio quiere convertirse en una infraestructura versátil, útil para distintas generaciones y capaz de concentrar buena parte de la vida comunitaria de la pedanía.

En el plano económico, el proyecto ha ido creciendo a medida que se definía. En marzo de 2023, cuando se aprobó el proyecto básico, se hablaba de una inversión de 2,5 millones de euros. Más tarde, con la aprobación del proyecto de ejecución y la salida a licitación en marzo de 2025, el presupuesto se elevó a 4,9 millones de euros.

La obra ya está en marcha. El acta de replanteo se firmó en septiembre de 2025 y desde entonces el centro sociocultural se encuentra en fase de ejecución. Todo apunta a la finalización en 2027.

Corazón de la vida comunitaria

Así, el Maestro José Toro se perfila como mucho más que un edificio nuevo. Torrellano contará con un auditorio, una biblioteca, aulas de música, espacios para asociaciones y servicios municipales en una sola infraestructura. Un lugar donde convivir, aprender, hacer trámites, reunirse y disfrutar de la cultura sin salir de la pedanía.