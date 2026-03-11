Nueva etapa para el barrio de San Antón

San Antón lleva más de una década en transformación. Lo que comenzó como un ambicioso plan para sustituir bloques envejecidos por viviendas nuevas sigue avanzando paso a paso, con fases que combinan realojos, derribos y nuevas construcciones. El objetivo es rehacer el barrio renovando progresivamente los edificios que ya no cumplen condiciones de habitabilidad.

El proceso ha seguido siempre una misma lógica. Primero se levantan nuevos edificios donde reubicar a las familias. Después se vacían los bloques más antiguos y, una vez desalojados, se procede a su demolición para liberar suelo donde seguir construyendo. Es un mecanismo lento, condicionado por la disponibilidad de vivienda y por la complejidad social del barrio, pero que poco a poco va modificando el paisaje urbano. A comienzos de 2026, esa transformación vuelve a hacerse visible con una imagen que resume bien el momento actual del barrio: el derribo de algunos de sus bloques más deteriorados.

La demolición de los bloques 11, 12, 13 y 14 representa uno de los movimientos más importantes de esta fase. En total, se trata de 284 viviendas y 24 locales que durante décadas formaron parte del tejido residencial de San Antón.

El proceso comenzó con el bloque 11, cuya demolición arrancó el 3 de febrero de 2026 tras la retirada previa de instalaciones eléctricas y de elementos con amianto. Las obras continúan ahora de forma progresiva con el resto de edificios incluidos en la operación.

El objetivo de estas demoliciones no es únicamente eliminar construcciones en mal estado. También se trata de liberar espacio para la reorganización urbanística del barrio y para futuras promociones residenciales que seguirán sustituyendo los bloques más antiguos.

El coste de esta operación de derribo se sitúa en torno a 749.000 euros más IVA, una inversión necesaria para avanzar en la regeneración de una de las zonas más sensibles del parque residencial ilicitano.

Mientras desaparecen algunos de los edificios más deteriorados, el barrio también prepara su siguiente etapa constructiva.

Un nuevo edificio

Mientras desaparecen algunos de los edificios más deteriorados, el barrio también prepara su siguiente etapa constructiva. A principios de 2026 se aprobó el proyecto para levantar un nuevo edificio de 45 viviendas, una pieza clave para continuar el proceso de sustitución de viviendas antiguas.

El inmueble contará con viviendas de entre 45 y 60 metros cuadrados, además de dos plantas de sótano con 44 plazas de aparcamiento y un local comercial en la planta baja. El plazo de ejecución previsto para la obra es de 24 meses.

La construcción de este edificio forma parte de la tercera fase de la regeneración del barrio, cuyo presupuesto global se sitúa en torno a 5,5 millones de euros. Dentro de esa cantidad, la obra del edificio tiene un coste aproximado de 4,6 millones, con financiación compartida entre administraciones públicas y aportaciones vecinales.

Más allá de las cifras, la nueva promoción representa una pieza importante para continuar el proceso de realojo de familias y garantizar que el barrio pueda seguir renovándose sin romper su tejido social.

San Antón ya ha vivido varias etapas de transformación en los últimos años. En fases anteriores se levantaron tres edificios que permitieron realojar a 284 familias, un paso imprescindible para poder vaciar y demoler los bloques más antiguos.

Sin embargo, el proyecto de regeneración del barrio está lejos de concluir. La demolición de los bloques 11 al 14 está en marcha y el nuevo edificio de 45 viviendas ya cuenta con proyecto aprobado, aunque todavía no se ha anunciado públicamente la adjudicación definitiva de las obras ni la fecha exacta de inicio de la construcción.

Cuando esa promoción comience a levantarse, el calendario previsto fija 24 meses de ejecución, lo que situaría su finalización en torno a 2028 si se cumplen los plazos previstos.

Un barrio en transición

San Antón vive así una etapa de transición constante. Cada derribo elimina una parte del barrio original, pero también abre la puerta a nuevas viviendas y a una reordenación urbana más moderna.

La regeneración del barrio se mide en el ritmo al que una comunidad histórica consigue adaptarse a una transformación profunda sin perder su identidad. Y ese proceso, aunque lento, sigue avanzando.