Pabellón Sara Marín y María Díez, el gran espacio que sitúa el deporte inclusivo en el centro

Hay proyectos que se levantan para cubrir una necesidad y otros que, además, aspiran a enviar un mensaje. El nuevo pabellón inclusivo de Elche, que desde noviembre de 2025 lleva oficialmente el nombre de Sara Marín y María Díez, pertenece a esa segunda categoría. No se ha concebido solo como una instalación deportiva más, sino como un espacio pensado para situar la inclusión en el centro, dar visibilidad al deporte adaptado y crear en la ciudad un equipamiento de referencia capaz de servir tanto a los clubes como a las personas con discapacidad y diversidad funcional.

La idea del proyecto venía de atrás. Dentro de la estrategia EDUSI-Elche, el Ayuntamiento planteó la construcción de un «centro para el deporte inclusivo y la asistencia a la diversidad funcional» en la zona oeste de Carrús. La memoria del proyecto lo definía con un doble objetivo: por un lado, crear un punto de interés capaz de dinamizar y revalorizar esta parte de la ciudad; por otro, ofrecer un lugar específicamente orientado al deporte inclusivo, al ocio y a la actividad física de personas con discapacidad, incorporando además una futura Oficina de Información y Atención a la Diversidad Funcional.

Un proyecto estratégico

La ubicación elegida fue una parcela triangular de más de 9.000 m² entre las calles Jacarilla, Bigastro y Redován, junto al centro comercial l’Aljub y el entorno del Cementeri Vell. Allí se ha levantado una infraestructura de más de 6.600 m² construidos, con capacidad para 3.000 personas, de las que 1.500 plazas serán fijas y el resto corresponderán a gradas móviles y desmontables. El edificio gira en torno a una pista central polideportiva, acompañada por un anillo de servicios con vestuarios, gimnasio y salas de musculación, todo ello planteado bajo criterios de accesibilidad universal.

Esa versatilidad es una de las claves del proyecto. La instalación se ha pensado para acoger entrenamientos, competiciones y actividades de deporte adaptado, pero también para albergar otros eventos deportivos de formato amplio e incluso citas de carácter cultural. La intención municipal ha sido dotar a Elche de un espacio cubierto moderno, flexible y preparado para responder a necesidades que hasta ahora no tenían una infraestructura de estas características.

El diseño también ha querido incorporar una dimensión reconocible desde el punto de vista arquitectónico y ambiental. En la presentación de la obra se destacó la presencia de una gran celosía exterior de madera, pensada para mejorar el comportamiento climático del edificio, generar sombra sobre la fachada y reducir el impacto de las condiciones exteriores en el interior. A ello se suma un sistema de producción geotérmica bajo la pista, una solución singular con la que se ha querido reforzar el componente de sostenibilidad y eficiencia energética del pabellón.

Plazos e inversión

En el plano administrativo, la contratación de las obras arrancó en marzo de 2023. El plazo inicial de ejecución era de 12 meses, pero la obra ha ido ajustando su calendario. También las cifras globales del proyecto han ido creciendo a medida que avanzaba la actuación. Aunque la adjudicación formal se cerró en 11,58 millones con IVA, en marzo de 2025 el Ayuntamiento situaba la inversión en 12,6 millones de euros.

Además, a finales del año pasado llegó una decisión simbólica que terminó de dotar al pabellón de identidad propia. El pleno municipal aprobó por unanimidad que llevara el nombre de Sara Marín y María Díez, dos deportistas ilicitanas vinculadas a la gimnasia adaptada. Con esa denominación, el Ayuntamiento quiso vincular el edificio a referentes locales del deporte inclusivo y subrayar el sentido con el que fue concebido desde el primer momento.

El horizonte público del proyecto está ya fijado: la apertura se ha anunciado para el 27 de marzo, con un partido de baloncesto en silla de ruedas, y al día siguiente está previsto acoger el Campeonato Autonómico de Gimnasia Adaptada.

Así, Elche no solo ganará un nuevo pabellón. Ganará un espacio pensado para que el deporte inclusivo tenga por fin una casa propia y visible, en el centro de la ciudad deportiva y también en el centro del relato urbano de la ciudad.