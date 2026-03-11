El PSOE quiere vivienda pública y asequible en la zona de Altabix-Universidad en Elche
Los socialistas presentan una moción para que una parcela del sector E-21 que era propiedad de la Sareb se destine a pisos
La principal preocupación de los españoles, entre otras cosas porque también es su principal quebradero de cabeza, es la vivienda. Por eso no es extraño que otro mes vaya a tener su espacio en el pleno municipal del Ayuntamiento de Elche. En esta ocasión, de manos del grupo municipal socialista, que a la sesión de marzo llevará una moción en la que se propone que se levante vivienda pública y asequible en solar del sector E-21, propiedad de la entidad estatal Casa47 y antes de la Sareb, en el barrio Altabix-Universidad.
Información por escrito
Así lo anunció este miércoles el portavoz del PSOE, Héctor Díez, que explicó que su partido se puso en contacto con la Sareb, entidad que les ha informado por escrito de que la parcela de la que disponía en ese sector ha sido traspasada a Casa47, la nueva empresa estatal de vivienda que impulsa el Gobierno de España para crear un parque público de casas asequibles. Por ello, los socialistas instan al Ejecutivo local de PP y Vox a entablar contactos con Casa47 para colaborar en la construcción de pisos en esa parcela, y dar así respuesta al problema de acceso a la vivienda que padecen muchos ilicitanos e ilicitanas.
Precios al alza
"Queremos dar solución a este grave problema que padecemos”, señaló Díez. Un problema que, según la propia moción, viene avalada por el hecho de que el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrados ha pasado de 130.000 a 200.000 euros entre 2015 y 2025, mientras que el coste de los alquileres se ha duplicado. “Es verdad que es una situación a nivel nacional, pero que también tiene afección en Elche, en nuestro municipio", apostilló Héctor Díez. Por ello, puso el foco en que "la solución, entre otras medidas, pasa por crear un parque público de vivienda en Elche".
