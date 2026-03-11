Renovación de la Plaza del Congreso Eucarístico, corazón monumental

Un entorno más accesible, más homogéneo, más habitable y mejor conectado con la Basílica de Santa María y con el resto del corazón monumental de la ciudad. Este es el objetivo del proyecto de rehabilitación integral que se llevará a cabo en la Plaza del Congreso Eucarístico. La intervención prevista abarca la propia Plaza del Congreso Eucarístico, la Plaza del Palau y varias calles adyacentes, sobre un ámbito total de 5.308 metros cuadrados en una zona especialmente sensible desde el punto de vista urbano, patrimonial y simbólico. Es, de hecho, uno de los espacios más reconocibles de Elche, puerta de entrada al entorno de Santa María y escenario habitual de celebraciones, actos institucionales y grandes citas festivas.

El objetivo del proyecto pasa por corregir desniveles, barreras, pavimentos deteriorados y una ordenación que no favorece la accesibilidad ni la continuidad espacial del conjunto histórico. Por tanto, el plan contempla eliminar escalones y obstáculos, corregir pendientes, renovar completamente el pavimento e introducir una solución más uniforme y amable para el peatón, con criterios de accesibilidad universal.

Redefinir el carácter urbano

Pero la actuación va más allá de la accesibilidad. También busca redefinir el carácter urbano del lugar. El proyecto prevé una nueva pavimentación con distintas piedras calizas, la renovación del mobiliario urbano y una actualización integral del sistema de iluminación. Habrá nuevas farolas, iluminación LED integrada en bancos y elementos urbanos, y un tratamiento arquitectónico de la luz pensado para realzar el espacio nocturno y, especialmente, la fachada de la Basílica de Santa María.

La plaza es uno de los espacios más reconocibles de Elche. / INFORMACIÓN

Otro de los ejes de la reforma será la incorporación de más vegetación y sombra. Así que, se plantarán nuevos árboles, con cuidado de no interferir visualmente con la basílica, para mejorar el confort climático de la plaza en los meses de más calor. Esa decisión encaja con una idea de fondo que recorre todo el proyecto: hacer de este gran espacio peatonal un lugar no solo más monumental, sino también más agradable para permanecer, pasear o asistir a actos públicos.

Entre las novedades más simbólicas figura la futura fuente de lámina de agua proyectada frente a la Puerta del Órgano. El gobierno local la ha presentado como un homenaje visual al cielo del Misteri d’Elx, con una superficie casi quieta que permita reflejos y establezca un vínculo poético con La Festa. Es uno de los elementos que más personalidad quiere dar a la nueva plaza, junto con la posible incorporación de una escultura o referencia patrimonial ligada al entorno.

Situación actual

El recorrido administrativo del proyecto se aceleró a lo largo de 2025. En enero de ese año se aprobó el proyecto básico y en febrero se impulsaron las catas arqueológicas previas, con un presupuesto de 47.467 euros y una duración estimada de cinco semanas. Aquella fase era clave en un entorno histórico como este, donde cualquier intervención debía contar con información arqueológica y validación patrimonial antes de avanzar.

La presentación pública definitiva llegó a principios de este año 2026. El Ayuntamiento anunció que la obra salía a licitación por 2,9 millones de euros, con un plazo de ejecución de 10 meses y con la previsión de empezar después de Semana Santa. También se explicó que los trabajos se harían por fases, levantando la plaza por zonas para reducir molestias y evitar interferencias con celebraciones clave como las Fiestas de Agosto.

Ahora, la situación del proyecto es la de una actuación ya definida, licitada y pendiente de entrar en obra con carácter inmediato tras la Semana Santa. En las fuentes públicas abiertas revisadas no aparece una adjudicación formal posterior claramente publicada, por lo que la fotografía más precisa es la de una reforma lista para arrancar, con horizonte de finalización a comienzos de 2027 si se cumple el plazo de diez meses anunciado por el consistorio.